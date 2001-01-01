От Wikimart-центра остались только долги - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Общий менеджмент

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
01.02.17 

От Wikimart-центра остались только долги

От Wikimart-центра остались только долги

Интернет-гипермаркет "Викимарт" закрыл последний магазин-склад в Москве и не выплатил долги по аренде помещения минимум за два месяца. Представители управляющей компании московского бизнес-центра Capital House, в котором был оборудован "Wikimart-центр", утверждают, что ритейлер остался должен 84,4 млн рублей.

"Кэпитал Хаус" уже обратилась с иском в Московский Арбитраж. Первое заседание по делу назначено на 27 марта. Как рассказали истцы, в августе 2015 года "Викимарт" арендовал помещение общей площадью 12 тысяч м², большая часть которого использовалась как склады, а еще 300 м² занимало торговое помещение с терминалами для заказа, примерочными, кассами и зоной выдачи товаров. На складе хранилось порядка 10 тысяч SKU из собственного товарного запаса компании.

С декабря 2016 года магазин-склад прекратил работу. В "Кэпитал Хаус" не знают, остались ли в помещении какие-либо товары или офисное оборудование. Сейчас стороны расторгают договор аренды. По одному из его условий, "Викимарт", покидая здание, должен вернуть помещению прежний вид.

В январе 2016 года стало известно, что в компании прошли масштабные сокращения: было уволено около 40% персонала. Против ритейлера был подан иск на 3,3 млн рублей. А уже в конце 2016 года сотрудники Wikimart пожаловались на задержку зарплат и закрытие офисов в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

Полтора месяца назад основатель и экс-гендиректор "Викимарта" Максим Фалдин заявил, что компании осталось существовать считанные дни. Юридическое лицо будет признано банкротом в феврале, утверждал он. Судя по картотеке арбитражных дел, судебное заседание по этому вопросу состоится 8 февраля. Иски поданы компаниями "Люкс трейд" и "Мир лечебной косметики".

Однако эта история началась не два месяца назад, а тянется еще с лета 2014 года. Тогда американский инвестиционный фонд Tiger Global Management принял решение уйти из России и продал свой мажоритарный пакет акций группе акционеров "Финпромбанка"

Менее чем через год, весной 2015 года, Фалдин покинул пост гендиректора компании (оставшись владельцем миноритарного пакета акций), а владельцы собрали новую команду, пригласив топ-менеджеров Enter. Попытки нового руководства внедрить т.н. Wikimart-центры (по аналогии со "складомагами" Enter), расширить ассортимент и начать торговать со складов привели к сбоям в системе учета. Открытые офлайновые точки (42 по факту вместо 90 запланированных) не вышли на плановую посещаемость. Например, в Москве проходимость составила всего 60 человек за сутки, тогда как по плану она должна была составлять 1000.

Интересно? Поделись:

Читайте также
"220 Вольт" откроет "мини-гипермаркет"?
Как разрешился корпоративный конфликт в Exist.ru
Как углублялась в ecommerce сталь
"Мобильных" россиян стало на 6 млн больше
Во сколько обойдется регулирование алкоголя в Сети
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13:45  От Wikimart-центра остались только долги
12:17  АФК "Система" передала свою долю в OZON
12:00  "Обувь России" ставит на мобильные продажи
31.01  "220 Вольт" откроет "мини-гипермаркет"? (1)
31.01  Как разрешился корпоративный конфликт в Exist.ru
30.01  Как углублялась в ecommerce сталь
30.01  Косметика и электроника стали хуже продаваться в онлайне

Форум
12:59 01.02 Никита Шаронов  Отзывы о Fastery.ru (194)
14:18 24.01 cepera001  Отзывы о Ritm-Z (307)
15:01 16.01 Дмитрий Fastery  Отзывы о АллоБегу (58)
16:30 31.12 Ivan504  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (190)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
13:43 15.12 nimblemerchant  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (25)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)
22:16 30.10 Call IM  Как работаете с поставщиками? (15)

Статьи и аналитика
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)
28.12  "Эра экономии": 2015 год в российской ecommerce



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.