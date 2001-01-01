01.02.17 От Wikimart-центра остались только долги

Интернет-гипермаркет "Викимарт" закрыл последний магазин-склад в Москве и не выплатил долги по аренде помещения минимум за два месяца. Представители управляющей компании московского бизнес-центра Capital House, в котором был оборудован "Wikimart-центр", утверждают, что ритейлер остался должен 84,4 млн рублей.

"Кэпитал Хаус" уже обратилась с иском в Московский Арбитраж. Первое заседание по делу назначено на 27 марта. Как рассказали истцы, в августе 2015 года "Викимарт" арендовал помещение общей площадью 12 тысяч м², большая часть которого использовалась как склады, а еще 300 м² занимало торговое помещение с терминалами для заказа, примерочными, кассами и зоной выдачи товаров. На складе хранилось порядка 10 тысяч SKU из собственного товарного запаса компании.

С декабря 2016 года магазин-склад прекратил работу. В "Кэпитал Хаус" не знают, остались ли в помещении какие-либо товары или офисное оборудование. Сейчас стороны расторгают договор аренды. По одному из его условий, "Викимарт", покидая здание, должен вернуть помещению прежний вид.

В январе 2016 года стало известно, что в компании прошли масштабные сокращения: было уволено около 40% персонала. Против ритейлера был подан иск на 3,3 млн рублей. А уже в конце 2016 года сотрудники Wikimart пожаловались на задержку зарплат и закрытие офисов в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

Полтора месяца назад основатель и экс-гендиректор "Викимарта" Максим Фалдин заявил, что компании осталось существовать считанные дни. Юридическое лицо будет признано банкротом в феврале, утверждал он. Судя по картотеке арбитражных дел, судебное заседание по этому вопросу состоится 8 февраля. Иски поданы компаниями "Люкс трейд" и "Мир лечебной косметики".

Однако эта история началась не два месяца назад, а тянется еще с лета 2014 года. Тогда американский инвестиционный фонд Tiger Global Management принял решение уйти из России и продал свой мажоритарный пакет акций группе акционеров "Финпромбанка".

Менее чем через год, весной 2015 года, Фалдин покинул пост гендиректора компании (оставшись владельцем миноритарного пакета акций), а владельцы собрали новую команду, пригласив топ-менеджеров Enter. Попытки нового руководства внедрить т.н. Wikimart-центры (по аналогии со "складомагами" Enter), расширить ассортимент и начать торговать со складов привели к сбоям в системе учета. Открытые офлайновые точки (42 по факту вместо 90 запланированных) не вышли на плановую посещаемость. Например, в Москве проходимость составила всего 60 человек за сутки, тогда как по плану она должна была составлять 1000.