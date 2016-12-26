28.12.16 Агония "Викимарта"

Интернет-ритейлер Wikimart закрывает офисы и задерживает выплату зарплаты. Как сообщает ряд российских СМИ, офисы компании в Чебоксарах и Новосибирске прекратили работу, а сотрудники не получали денег с октября.

В офисе ритейлера в Чебоксарах в последнюю неделю не было ни Интернета, ни доступа к рабочим базам данных, ни руководства. "На письма никто не отвечает, справки никакие никто не предоставляет, только принимают заявление на увольнение от отчаявшихся, но даже им зарплату не выдают", - сообщила сотрудница компании. Тех же, кто отказался от увольнения, на работу не вызывают. Им говорят ждать процедуры сокращения, которая начнется только в феврале.

Сейчас офис в Чебоксарах опечатан (предположительно - за неуплату), сотрудники не могут даже забрать личные вещи и трудовые книжки.

Работник московского отделения Wikimart сообщил, что 16 декабря руководство объявило о закрытии офиса в Москве из-за задержек по оплате аренды помещения. По его словам, 80-90% сотрудников компании ушли по собственному желанию, не получив никаких денежных выплат, а часть людей забрали в счёт заработной платы технику. Он подтвердил, что руководство компании не отвечает на звонки и письма по электронной почте.

Сотрудники компании сообщили, что подали жалобу в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд)

Гендиректор Wikimart Андрей Кленин и руководство отделений в Чебоксарах, Москве и Новосибирске не комментирует ситуацию. Попытка Oborot.ru найти ответственного за связи компании со СМИ также не увенчалась успехом.

В то же время руководство чебоксарского офиса разослало сотрудникам письма с таким текстом: "Ребята, не наводите панику, пожалуйста. Вы же видите, что в компании в данный момент технические проблемы с доступом к корп.ресурсам. Это не только в Чебоксарах, но и в Москве тоже. Как только заработают базы я вам вышлю все справки по вашим запросам, которые у меня в почте, не переживайте. Рассылка расчеток тоже пока не работает, как только устранят все неисправности, я ее сразу запущу".

В начале этого года стало известно, что в компании прошли масштабные сокращения. Было уволено около 40% персонала. Против маркетплейса был подан иск на 3,3 млн рублей. Попытки новых менеджеров внедрить т.н. Wikimart-центры (по аналогии со "складомагами" Enter), расширить ассортимент и начать торговать со складов привела к сбоям в системе учета. Открытые офлайновые точки (42 по факту вместо 90 запланированных) не вышли на плановую посещаемость. В Москве их проходимость составила всего 60 человек за сутки, а не 1000, как планировали в компании.

В середине декабря основатель и экс-гендиректор ритейлера "Викимарт" Максим Фалдин заявил на своей странице в Facebook, что компании осталось существовать считанные дни.

"Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет", – написал Фалдин.

По словам бизнесмена, на правах миноритарного акционера "Викимарта" он изучил состояние дел в интернет-магазине и убедился, что "у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить".

Максим Фалдин вместе с Камилем Курмакаевым основал компанию в 2008 году и до прошлого года являлся гендиректором площадки. В июле 2014 года крупнейший западный инвестор – американский фонд Tiger Global принял решение избавиться от своей доли в "Викимарте". Часть акций купил председатель совета директоров "Финпромбанка" Анатолий Гончаров.

В мае 2015 года Фалдин передал свой пост Андрею Кленину (ex-"Юлмарт"), но остался членом совета директоров. Он заявил, что решил сконцентрироваться над новыми проектами в области lifestyle-ecommerce.

Онлайн-продавцы, сотрудничавшие с "Викимартом", неоднократно высказывали претензии к методам работы компании.