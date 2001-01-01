01.02.17 От площадки c-monday.com отказывались реже

30 января в России стартовала распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция прошла сразу на трех площадках: c-monday.com (Российская ассоциация электронных коммуникаций), kiberponedelnik.com (Национальная ассоциация дистанционной торговли) и onedaysale.ru (Ассоциация компаний интернет-торговли).



В "Киберпонедельнике" приняли участие несколько сотен российских и зарубежных интернет-магазинов. В их числе китайский AliExpress, американский eBay и большинство крупных российских ритейлеров.

Многие компании не ограничили акцию одним днем, так что подводить ее итоги пока рано. Однако с помощью сервиса Similarweb уже сейчас можно определить некоторые данные по первому дню распродажи. Так, самый низкий процент отказов - 64.26% - оказался у c-monday.com. Эта же площадка показала лучшие среднее время на сайте и глубину просмотра: 2 минуты 30 секунд и 2.16 страницы за визит.

Согласно информации всех трех площадок, самой популярной товарной категорией в первый день распродажи стала БТиЭ. Организаторы также сходятся на количестве привлеченных пользователей. По их словам, число уникальных посетителей превысило 700 000 на всех трех ресурсах. Более подробную информацию, полученную от организаторов акций и сервиса Similarweb, читайте здесь.

Все три площадки проявили активность в соцсетях. Стоит отметить, что некоторые группы "Киберпонедельников" оказались переименованными группами "Черных Пятниц". К примеру, организаторы kiberponedelnik.com в своей группе в Facebook не потрудились даже сменить аватар после предыдущей акции.

В российских соцсетях группы распродаж имеют следующие показатели:

"Одноклассники":

kiberponedelnik.com - 6 898 участников;

c-monday.com - 5 279 участников;



onedaysale.ru - 1 259 участников.

"ВКонтакте":

kiberponedelnik.com - 21 012 подписчиков;

c-monday.com - 3 370 подписчиков;

onedaysale.ru - 1 141 участников.

Стоит отметить, что сотрудничество c-monday.com с соцсетью "Одноклассники" не помогло привлечь в группу этой площадки большее число ОК-жителей, чем их состояло в группе ok.ru/blackfridaysale, которая на этот раз оказалась посвящена распродаже kiberponedelnik.com.

По запросу "Киберпонедельник" в поисковиках c-monday.com и kiberponedelnik.com делят места в топе. А вот площадку onedaysale.ru до сих пор не видят ни "Яндекс", ни Google, поэтому информация АКИТ о полутора миллионах посетителей вызывает некоторые сомнения.

Напомним, ранее акция "Киберпонедельник" проходила при поддержке АКИТ, а ее оператором выступала компания ООО "Эксперт Таун". Однако в конце ноября 2016 года, за два месяца до акции, в АКИТ объявили, что меняют команду организаторов распродаж. При этом команда ООО "Эксперт Таун" продолжила организовывать "Киберпонедельник", но теперь уже при поддержке РАЭК. В то же время провести собственную акцию "Киберпонедельник-2017" решили в НАДТ. Оператором этой распродажи выступила ООО "Блэк Фрайдэй", ранее организовывавшая в России "Черную Пятницу". Сейчас эта компания судится с ООО "Эксперт Таун" по вопросу использования товарного знака "Черная Пятница" в нашей стране. Что касается АКИТ, то в этот "Киберпонедельник" она запустила агрегатор онлайн-распродаж, который будет работать круглый год.