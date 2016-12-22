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22.12.16 

"Черная пятница" продлится круглый год

"Черная пятница" продлится круглый год

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила запустить агрегатор онлайн-распродаж Onedaysale. Старт нового маркетплейса намечен на конец января. Первой распродажей станет "Киберпонедельник-2017".

 Onedaysale будет представлять собой маркетплейс распродаж, действующий непрерывно в течение года. На нем будут как тематические распродажи к праздникам, так и стоковые акции компаний, у которых есть потребность ликвидировать остатки.

Оператором проекта будет команда екатеринбургского онлайн-ритейлера Е96, который в начале года был куплен "Техносилой". В Е96 подтвердили, что они начали работу по созданию площадки для АКИТ. При этом Е96 как компания не имеет отношения к проекту, ее делают именно основатели в частном порядке.

"Мы подумали, почему бы не сделать площадку, где будут проходить и "Черные Пятницы", и "Киберпонедельники", и гендерные распродажи, например, на 8 марта, и сезонные, не совпадающие по времени с другими распродажами", - прокомментировала Oborot.ru PR-директор АКИТ Юлия Галеева

Для участников АКИТ, а также для российских производителей присутствие на маркетплейсе будет бесплатным. Остальным торговцам предложат на выбор несколько платных пакетов.

"Пакеты для интернет-магазинов, которые не входят в ассоциацию, сейчас формируются. Их стоимость будет зависеть от многих факторов. Компании смогут выбирать варианты сами", - сообщила Oborot.ru Галеева.

 По ее словам, маркетплейс будет содержать рейтинги магазинов, а также блоги и форумы, участниками которых будут как покупатели, так и представители компаний.

 Ассоциация не планирует получать от проекта прибыль. Финансовые поступления будут лишь покрывать расходы оператора. Прогнозируется, что трафик в момент распродаж будет достигать не менее 1 млн человек. В первой акции примут участие не менее 350 магазинов, а в течение года их количество планируется нарастить до 1 тыс.

Ранее АКИТ уже проводила онлайн-распродажи в формате "Киберпонедельник" и "Черная Пятница". Их организаторами являлись сотрудники компании "220 Вольт". Однако в конце ноября управляющий партнер "220 Вольт" и президент АКИТ Алексей Федоров решил поменять команду. Она, как объяснял бизнесмен Oborot.ru, теперь сосредоточится на основном бизнесе и больше не будет организовывать сторонние мероприятия.

Члены предыдущей команды - Леонид Довладбегян и Мария Комендантова - покинули "220 Вольт". Довладбегян был первым заместителем гендиректора, Комендантова - PR-менедежером департамента ecommerce. Теперь команда, владеющая доменом cmonday.ru, готовит онлайн-распродажу "Киберпонедельник-2017" на базе РАЭК. Участие в ней примут более 200 компаний, в том числе крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины.

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) также организует распродажу "Киберпонедельник-2017". В акции, которая пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года на сайте Kiberponedelnik.com, примут участие более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие.

Развернутые результаты российских ритейлеров по "Черной пятнице"-2016 можно посмотреть здесь.

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