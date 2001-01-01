27.01.17 "Мобильных" россиян стало на 6 млн больше

За 2016 год число онлайн-пользователей в России не увеличилось, утверждают аналитики международного агентства GfK. Растет только аудитория мобильного Интернета. Уже более половины потенциальных клиентов интернет-магазинов выходят в онлайн с портативных устройств.

На сегодняшний день в России порядка 84 млн человек в возрасте от 16 лет и старше имеют доступ в Сеть. Это 70,4% граждан нашей страны. Данный показатель за 2016 год не изменился. До 2016 года проникновение Интернета постоянно увеличивалось. Резкий рывок в 2014 году спровоцирован скачком продаж цифровой техники из-за падения курса рубля, что повлияло на количество онлайн-пользователей, получивших необходимые для выхода в Сеть устройства.

В то же время аудитория пользователей мобильного Интернета за истекший год выросла на 6 млн человек, сейчас ее размер оценивается в 56 млн. При этом прирост пользователей происходил только за счет смартфонов – с 37,2% в 2015 году до 42,1% по итогам 2016 года.

В 2016 году смартфоны стали практически единственной зоной роста на отечественном рынке цифровой техники. Этот факт и активность операторов связи, выпустивших большое число "мобильных пакетов", в GfK называют причиной роста мобильной онлайн-аудитории. В основном увеличение происходит в небольших городах за счет более низкой в сравнении с миллионниками базы.

Аналитики полагают, что в наступившем году тренд на мобилизацию продолжится. На фоне имеющегося потенциала смартфонов с точки зрения замены мобильных телефонов (в России все еще около 30% продаж в штуках приходится на "звонилки") ожидается стабильный рост продаж смартфонов (в штуках) на 5% в 2017 году, отмечается в исследовании.

Что касается технических характеристик покупаемых устройств, то почти половина всех проданных в прошлом году смартфонов имеют диагональ экрана 5 и более дюймов и поддерживают технологию LTE. При этом покупатели отдают предпочтение "шустрым" устройствам: почти 80% имеют 4-х ядерные процессоры.

Ранее Criteo опубликовал обзор состояния m-commerce в России в первой половине 2016 года. По данным исследования, доля мобильных транзакций в нашей стране выросла на 13% год к году. Около 37% онлайн-покупок у лидеров рынка совершается при помощи мобильных устройств.