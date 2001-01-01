25.01.17 "Киберпонедельник" утроит оборот мелких продавцов

Организаторы акции "Киберпонедельник", которая пройдет 30 января при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рассказали подробности грядущей распродажи. По их ожиданиям, трафик на сайт составит более 1 млн человек.

Основатель акции генеральный директор компании Expert Town Леонид Довладбегян заявил, что для бизнеса распродажа - это способ увеличить объем поступлений денег. "Зачастую для крупных ритейлеров важнее сам факт поступления денег, чем маржинальность. Поэтому ритейлеры готовы дать скидки, только бы получить деньги и иметь возможность расплатиться ими за услуги партнеров", - отметил он. По его словам, распродажа также является способом "распродать склад".

"В этом году "Киберпонедельник" стал международным. К нему присоединился Ebay и еще несколько зарубежных сервисов и интернет-магазинов. Если акция хорошо пройдет в этом году, мы масштабируем ее и в рамках Таможенного Союза, и в европейские страны", - заявил Довладбегян.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что ecommerce может стать драйвером роста офлайновой экономики и ускорителем выхода из кризиса. "Есть яркий пример, что ecommerce сподвиг таких традиционных мастодонтов, как "Почта России, выйти из кризиса и позволить оказывать свои услуги лучше, быстрее и правильнее", - заявил он. По его словам, "Киберпонедельник" - это чистый пример саморегулирования, когда отрасль объединилась, чтобы заработать денег. Он считает, что акция позволит привлекать в отрасль новых людей.

"Иностранные производители вместе с продавцом участвуют в "Черных пятницах", "Киберпонедельниках". За счет этого общее маркетинговое бремя ложится на всех участников цепочки. У нас же в России пока что оно ложится на финального представителя цепочки - ритейлера", - рассказал руководитель кластера РАЭК "Электронная коммерция" Иван Кургузов. По его данным, у крупных интернет-магазинов в день акции наблюдается прирост 40-70%, у мелких - в 2-3 раза. Суточный оборот крупных интернет-магазинов в день акции составит около 1,4 млрд., средних и небольших - 875 млн. Суммарно оборот распродажи составит 2,3 млрд. руб. Для членов РАЭК, по его словам, участие в акции будет бесплатным.

Основными проблемами при реализации проекта организаторы назвали недоверие покупателей к акции и негатив в социальных сетях из-за "искусственных" скидок. Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что контроль за "чистотой" распродажи будет включать контрольные закупки и составление списка недобросовестных продавцов.

“Киберпонедельник” пройдет в России в шестой раз. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых "Связной", Ozon.ru, "Эльдорадо", "Детский Мир", Lamoda, Media Markt, 003, DNS, KupiVip, "Максидом", "Адамас", Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu, 585 Золотой, Cosmorelax, Samsonite, онлайн-кинотеатр Amediateka, музыкальный сервис Zvooq и другие. В этом году в этот день свои распродажи проведут также Национальная ассоциация дистанционной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.