"Киберпонедельник" утроит оборот мелких продавцов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
25.01.17 

"Киберпонедельник" утроит оборот мелких продавцов

"Киберпонедельник" утроит оборот мелких продавцов

Организаторы акции "Киберпонедельник", которая пройдет 30 января при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рассказали подробности грядущей распродажи. По их ожиданиям, трафик на сайт составит более 1 млн человек.

Основатель акции генеральный директор компании Expert Town Леонид Довладбегян заявил, что для бизнеса распродажа - это способ увеличить объем поступлений денег. "Зачастую для крупных ритейлеров важнее сам факт поступления денег, чем маржинальность. Поэтому ритейлеры готовы дать скидки, только бы получить деньги и иметь возможность расплатиться ими за услуги партнеров", - отметил он. По его словам, распродажа также является способом "распродать склад".

"В этом году "Киберпонедельник" стал международным. К нему присоединился Ebay и еще несколько зарубежных сервисов и интернет-магазинов. Если акция хорошо пройдет в этом году, мы масштабируем ее и в рамках Таможенного Союза, и в европейские страны", - заявил Довладбегян.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что ecommerce может стать драйвером роста офлайновой экономики и ускорителем выхода из кризиса. "Есть яркий пример, что ecommerce сподвиг таких традиционных мастодонтов, как "Почта России, выйти из кризиса и позволить оказывать свои услуги лучше, быстрее и правильнее", - заявил он. По его словам, "Киберпонедельник" - это чистый пример саморегулирования, когда отрасль объединилась, чтобы заработать денег. Он считает, что акция позволит привлекать в отрасль новых людей. 

"Иностранные производители вместе с продавцом участвуют в "Черных пятницах", "Киберпонедельниках". За счет этого общее маркетинговое бремя ложится на всех участников цепочки. У нас же в России пока что оно ложится на финального представителя цепочки - ритейлера", - рассказал руководитель кластера РАЭК "Электронная коммерция" Иван Кургузов. По его данным, у крупных интернет-магазинов в день акции наблюдается прирост 40-70%, у мелких - в 2-3 раза. Суточный оборот крупных интернет-магазинов в день акции составит около 1,4 млрд., средних и небольших - 875 млн. Суммарно оборот распродажи составит 2,3 млрд. руб. Для членов РАЭК, по его словам, участие в акции будет бесплатным.

Основными проблемами при реализации проекта организаторы назвали недоверие покупателей к акции и негатив в социальных сетях из-за "искусственных" скидок. Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что контроль за "чистотой" распродажи будет включать контрольные закупки и составление списка недобросовестных продавцов.

“Киберпонедельник” пройдет в России в шестой раз. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых "Связной", Ozon.ru, "Эльдорадо", "Детский Мир", Lamoda, Media Markt, 003, DNS, KupiVip, "Максидом", "Адамас", Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu, 585 Золотой, Cosmorelax, Samsonite, онлайн-кинотеатр Amediateka, музыкальный сервис Zvooq и другие. В этом году в этот день свои распродажи проведут также Национальная ассоциация дистанционной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Интернет-платежи планируют "расщеплять"
"Сафмар" сольет активы
Oktogo может прекратить работу
Объявлениям с низким трафиком сменят статус
ЦВПП принесли "Почте России" более миллиарда рублей
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13:26  Интернет-платежи планируют "расщеплять"
11:29  "ВКонтакте" покажет видеорекламу в ленте (1)
25.01  "Сафмар" сольет активы
25.01  "Киберпонедельник" утроит оборот мелких продавцов
24.01  Акционеры намерены продать "ЯмБокс" (2)
24.01  Oktogo может прекратить работу
24.01  Онлайн-продажи Hoff за год удвоились (1)
Форум
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
11:53 14.12 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (130)
00:20 29.10 asder  Запретить АлиЭкпресс ?? (12)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)
14:26 11.07 thelandingpage.by  Почему лучше купить в интернет магазине? (27)
16:14 31.05 KseniaK  Выставка по электронной торговле в Санкт-Петербурге 2016 (1)
15:06 22.05 kaavain  ользователям IP телефонии хотят запретить звонки на стационарные и мобильные телефоны (6)

Статьи и аналитика
25.01  Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017
29.12  "Кризис как санитар леса" (1)
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
23.11  Кэш - в рост
03.10  Онлайн эконом-класса (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.