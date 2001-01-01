24.01.17 НАДТ поможет жаловаться на липовые скидки

Акция "Киберпонедельник-2017", которую организует Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ), пройдет под контролем Союза Потребителей Российской Федерации (СПРФ). Стороны договорились о сотрудничестве, направленном на защиту прав потребителей.

"С Союзом Потребителей Российской Федерации мы знакомы очень давно. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны, этому есть масса доказательств в виде успешных кейсов и наших совместных проектов. Квалифицированные специалисты и юристы данного союза действительно борются и отстаивают права потребителей", - прокомментировал президент НАДТ Александр Иванов.

СПРФ будет не только контролировать представленные скидки, но и обеспечит юридическую поддержку покупателей, столкнувшихся с обманным снижением цен. Пока договор заключен между организациями лишь в рамках акции "Киберпонедельник-2017", однако в перспективе его планируется расширить на другие онлайн-распродажи.

"Что касается данного сотрудничества, то потребители таких акций как "Киберпонедельник" ждали его давно. Мы очень рады, что у нас есть такой партнёр, который обеспечит полноценный контроль и огородит потребителей от недобросовестных ритейлеров", - отметил Иванов.

Для того, чтобы потребители, столкнувшиеся с мошенническими скидками, не растерялись и точно знали, куда обращаться, организаторы акции совместно с техническим партнером компанией ООО "БлэкФрайдэй" разработали механизм взаимодействия с покупателями. Жалобы пользователей, подкрепленные доказательствами, будет принимать СПРФ.

Подробная информация о том, как именно можно подать жалобу, будет размещена как на сайте Kiberponedelnik.com, так и в профиле интернет-магазина и его акции. В случае обнаружения фиктивной скидки партнеры окажут потребителю юридическую поддержку в дальнейшем разбирательстве с ритейлером, нарушившим правила акции.

"Мы приветствуем сотрудничество с СПРФ, так как озабочены повышением качества скидок и их честностью. Мы, как организаторы крупных Всероссийских глобальных онлайн-распродаж, намерены всячески поддерживать СПРФ и потребителей в случае обнаружения недобросовестного поведения ритейлера и готовы совместно бороться за создание более цивилизованных форматов торговли и распродаж в России", - заявила коммерческий директор ООО "БлэкФрайдэй" Светлана Харабурова.

Акция "Киберпонедельник-2017" пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года. Помимо площадки Kiberponedelnik.com, распродажа пройдет на С-monday.com при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Кроме того, акцию под тем же названием будет проводить Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на агрегаторе онлайн-распродаж Onedaysale.