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12.01.17 

ФАС рассмотрит дело о "Черной пятнице"

ФАС рассмотрит дело о "Черной пятнице"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения ООО "Блэк Фрайдей" закона о защите конкуренции. Речь идет о неправомочной регистрации товарного знака Black Friday. Рассмотрение дела состоится 2 февраля 2017 года в Москве. Поводом для возбуждения дела стало заявление Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

ООО "БлэкФрайдэй" проводит в России распродажу "Черная Пятница" с 2013 года. 27 января 2016 года в Федеральной службе по интеллектуальной собственности ей был зарегистрирован товарный знак Black Friday. Конфликт с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), подавшей заявление о нарушении антимонопольного законодательства, возник в прошлом году после того, как та решила провести собственную "Черную Пятницу". В ООО "Блэк Фрайдей" тогда пообещали, что будут подавать в суд против всех компаний, которые незаконно используют торговый знак Black Friday. 

АКИТ в своей жалобе в ФАС заявила, что товарный знак не мог быть зарегистрирован ООО "Блэк Фрайдей", поскольку является общеупотребимым термином. По мнению представителей ассоциации, в США это название дня, следующего за Днем благодарения (четвертым четвергом ноября), и с 1932 года обозначает рождественские распродажи. В АКИТ подчеркивают, что обозначение "Black Friday" используется для обозначения праздничных распродаж в Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Мексике и других странах.

"Решение ФАС в очередной раз доказывает, что товарный знак "Black Friday" не может принадлежать одному конкретному лицу или компании. АКИТ неоднократно заявляла, что акция "Black Friday" должна принадлежать всему рынку, и каждая компания должна иметь возможность проводить ее тогда, когда ей будет удобно", - прокомментировал решение ФАС президент АКИТ Алексей Федоров.

Возбуждение дела одобрили и представители оператора распродаж "Киберпонедельник" и "Настоящая Черная Пятница" ООО “Эксперт Таун”. Компания также получала претензию ООО “Блэк Фрайдэй” и решает сейчас этот вопрос в суде.

"Безусловно, решение ФАС о возбуждении дела против ООО “Блэк Фрайдэй” является дополнительным аргументом, подтверждающим нашу правоту в суде. Мы рады, что Антимонопольная служба выступила в интересах всего рынка и нас в том числе", - сообщил Oborot.ru генеральный директор Expert Town Леонид Довладбегян. При этом он подчеркнул, что в его компании уважают “Блэк Фрайдэй” и не имеют ничего против нее. "Мы просто хотим, чтобы мы, как и любой другой участник рынка, могли проводить свою распродажу на "Черную Пятницу", как и на "Киберпонедельник". Это хороший пример - Expert Town при поддержке РАЭК организует "Киберпонедельник" на cmonday.ru, та же компания “Блэк Фрайдэй” проводит собственную распродажу, еще что-то отдельное делает АКИТ - это нормально для свободного рынка, конкуренция - это хорошо. Главное - не переходить грань и не прибегать к попыткам недобросовестной конкуренции", - резюмировал Довладбегян.

Владими Ким продолжает утверждать, что ООО «Блэк Фрайдэй» пока не получало никаких официальных документов по этому делу от ФАС. "Как только они к нам поступят, мы будем готовы дать свой комментарий. Что касается судебных разбирательств, мы также будем готовы давать комментарии по завершении процесса", - заявил он редакции Oborot.ru.

Онлайн-распродажа "Черная пятница" в 2016 году прошла в России уже в четвертый раз. При этом впервые она состоялась сразу на двух конкурирующих площадках-агрегаторах - Blackfridaysale.ru и Realblackfriday.ru. Ее результаты и отзывы топ-менеджеров крупнейших интернет-ритейлеров можно прочесть в подробном материале Oborot.ru.

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