20.01.17 Amazon отказался покупать арабский Souq.com

Amazon и индийская компания Flipkart Online Services Pvt прекратили торговаться за арабский интернет-магазин Souq.com. По данным источника Bloomberg, стороны на сошлись в цене. Теперь этот крупный онлайн-магазин ищет других потенциальных инвесторов.

Amazon нацелился на покупку Souq.com в прошлом году, и речь тогда шла о цене в $1 млрд. Поиски покупателя доли в компании вела Goldman Sachs Group по поручению действующих инвесторов Souq.com Tiger Global Management и южноафриканской Naspers. Несмотря на то, что Amazon охотно инвестирует в предприятия развивающихся рынков, здесь, видимо, в компании решили, что сумма более $1 млрд не принесет дивидендов.

По утверждению Standard Chartered Plc, вложившейся в Souq.com, она стала самой дорогой ближневосточной интернет-компанией после того, как в феврале прошлого года привлекла в первом раунде инвестиций $275 млн. Souq.com продает онлайн 1,5 млн наименований товаров в восточных странах, в том числе в Арабских Эмиратах, Египте и Саудовской Аравии.

Инвестиции в ближневосточную интернет-коммерцию пользуются популярностью. Председатель правления Emaar Properties PJSC Мохамед Алаббар получил на создание компании Noon, которая выйдет на рынок в этом месяце, $1 млрд вложений от различных инвесторов, в том числе и монарха Саудовской Аравии. Алаббар также управляет компанией, получившей $1 млрд от региональных инвесторов, которая в скором времени запустит мессенджер socМial-media – аналог сервиса WhatsApp. А приложение Careem Networks FZ, сервис заказа такси, получил $350 млн инвестиций, в том числе и от японского гиганта Rakuten.