17.01.17 Суд по "Черной Пятнице" перенесли на февраль

На днях Арбитражный суд Санкт-Петербурга перенес рассмотрение иска ООО "Блэк Фрайдэй" против организаторов "Настоящей Черной пятницы" (ООО "Эксперт Таун") на февраль 2017 года. В ответ ООО "Блэк Фрайдэй" обвинило ответчика в затягивании процесса. В "Эксперт Таун" называли такое обвинение полностью надуманным.

Компания "Блэк Фрайдэй" (организатор первой "Черной пятницы" в России) отстаивает в суде свое исключительное право на использование торговой марки Black Friday. В октябре 2016 года компания обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО "Эксперт Таун" (организатор распродажи "Настоящая Черная пятница" на площадке Realblackfriday). 11 января 2017 года очередное слушание было отложено. ООО "Блэк Фрайдэй" распространило пресс-релиз, в котором говорится, что их оппоненты намеренно затягивают процесс.

"В ООО «Эксперт Таун» произошла смена единоличного исполнительного органа. Подтверждающие документы были представлены в арбитражный суд. Для подготовки к вступлению в процесс новому представителю организации необходимо время. Суд счел указанное обстоятельство достаточным основанием для того, чтобы отложить слушание дела", - так ситуация описана в пресс-релизе ООО "Блэк Фрайдэй".

"Мы считаем, что ООО «Эксперт Таун» умышленно затягивает процесс, злоупотребляя для этого процессуальными обстоятельствами. Понимая слабость своей позиции, ответчик всеми силами пытается перенести рассмотрение дела на то время, когда свое решение по его жалобе вынесет ФАС", – прокомментировал Александр Кочетков, юрист компании ООО "Блэк Фрайдэй".

Представитель ООО "Эксперт Таун" Мария Комендантова в беседе с Oborot.ru отметила, что эти заявления не соответствуют действительности. По ее словам, слушание дела было отложено потому, что юристам "Эксперт Таун" удалось убедить суд назначить экспертизу. В компании продолжают настаивать на том, что выражения "Черная пятница" и Black Friday уже стали общеупотребимыми, а значит, не могут быть предметом исключительных прав.

"Нашими представителями в суде были представлены веские доказательства, подтверждающие, что формально зарегистрированное в качестве товарного знака словосочетание вошло во всеобщее употребление, а также недобросовестность действий ООО “Блэк Фрайдэй” по регистрации и использованию товарного знака против третьих лиц", - заявила Мария Комендантова. По ее словам, решение по делу не могло быть вынесено 13 января, потому что юристы “Эксперт Таун” убедительно доказали необходимость проведения судебной экспертизы.

"Причиной переноса заседания также стала очевидная необходимость ознакомления представителей “Блэк Фрайдэй” с нашей позицией. Для некоторых компаний, очевидно, проще делать заявления в СМИ, чем в суде. Напомним, что ФАС, возбудила дело о наличии признаков административного правонарушения в отношении “Блэк Фрайдэй”, усмотрев в их действиях по регистрации торгового знака признаки недобросовестности, что в очередной раз подкрепляет нашу позицию, - говорится в официальном комментарии ООО "Эксперт Таун".

Онлайн-распродажа "Черная пятница" в нашей стране проходила уже четыре года подряд. В 2013 году ее впервые провела компания "Блэк Фрайдэй". В 2016 году распродажа впервые состоялась сразу на двух конкурирующих площадках-агрегаторах – Blackfridaysale.ru, принадлежащей ООО "Блэк Фрайдей", и Realblackfriday.ru, организованной под эгидой Ассоциации компаний интернет-торговли.

В октябре 2016 года АКИТ обращалась в ФАС с жалобой на ООО "Блэк Фрайдэй" по поводу законности самой регистрации товарного знака BlackFriday, а в ноябре "Блэк Фрайдэй" подала в суд на владельца сайта распродажи "Настоящая Черная пятница" "Эксперт Таун". В "Блэк Фрайдей" утверждают, что АКИТ нарушает исключительное право "Блэк Фрайдэй" на использование торгового знака Black Friday при оказании схожих услуг.

Недавно стало известно, что ФАС все-таки возбудила дело по признакам нарушения ООО "Блэк Фрайдей" закона о защите конкуренции и неправомочной регистрации товарного знака Black Friday. Рассмотрение дела состоится 2 февраля 2017 года в Москве.