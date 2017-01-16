16.01.17 "Юлмарт" хочет снять наблюдение

Операционная компания ГК "Юлмарт", ответственная за розничную реализацию товаров и оказание услуг, "Юлмарт Региональная сбытовая компания" подала апелляционную жалобу на решение о введении в отношении нее процедуры наблюдения.

Представители интернет-ритейлера попробуют оспорить решение суда первой инстанции, согласно которому по заявлению компании "Балтийская электронная площадка" (БЭП) в отношении подразделения "Юлмарта" введена процедура наблюдения. В реестр требований кредиторов включена задолженность перед БЭП размером 50 миллионов рублей.

Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена.

"Костыгин создает видимость честного процесса. При этом он сам себе противоречит — две недели назад заявлял, что введение наблюдения "означает начало этапа, результатом которого станет финансовое оздоровление компании", теперь подает апелляционную жалобу, то есть, исходя из первоначальной логики, пытается препятствовать оздоровлению компании. С учетом того, что Костыгин сам своими действиями создал такую ситуацию, когда в течение 30 дней все кредиторы Юлмарт РСК одновременно смогут предъявить требования о досрочном погашении, я убежден, что апелляция ни к чему не приведет. Финальная цель всех этих действий — контролируемое банкротство и получение Костыгиным полного контроля над компанией", - прокомментировал акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич.

Ранее сообщалось, что арбитраж Петербурга 6 февраля рассмотрит заявление БЭП о признании банкротом ООО "Юлмарт Девелопмент", девелоперского подразделения ритейлера.

С заявлением о банкротстве компаний НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" в Арбитражный суд также обратился банк "Уралсиб". Погасить досрочно задолженность по ранее выданному кредиту требует от ритейлера и Сбербанк. Рассмотрение иска состоится 25 января 2017 года.

И это еще не весь перечень судебных процессов с участием компании. На 19 января назначены слушания по иску частного лица Олега Морозова о банкротстве НАО "Юлмарт". Также в январе суд зарегистрировал заявление консультационной группы "Санация" о признании банкротом ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".