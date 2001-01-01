10.01.17 "Юлмарту" предъявлен новый иск

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал очередной иск о банкротстве подразделения интернет-ритейлера "Юлмарт". На этот раз он предъявлен ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Подавшая заявление ООО "Консультационная группа "Санация" ранее участвовала в качестве третьего лица в исках Олега Морозова и ООО "Балтийская электронная площадка" к другим компаниям группы "Юлмарт".

Информация о регистрации заявления Арбитражным судом Петербурга появилась во вторник. Иск касается банкротства из-за долгов, других подробностей не приводится.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение исков ООО "Балтийская электронная площадка" о признании несостоятельности компаний ООО «Юлмарт РСК и "Юлмарт Девелопмент". Новая встреча в суде состоится 6 февраля 2017 года.

Кроме того, с заявлением о банкротстве компаний НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" в Арбитражный суд обратился банк "Уралсиб". Погасить досрочно задолженность по ранее выданному кредиту требует от ритейлера и Сбербанк. Рассмотрение иска состоится 25 января 2017 года.