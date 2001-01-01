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13.01.17 

Налоги за Uber заплатят партнеры

Налоги за Uber заплатят партнеры

Корпорация Uber получила разъяснения от ФНС и не будет создавать юрлицо для уплаты налогов в России. За иностранную интернет-компанию это сделают местные партнеры.

В ФНС объяснили, что Uber может платить налоги через российских партнеров, если те зарегистрированы как фирмы или ИП. Порядок уплаты НДС должен быть определен в договорах с такими партнерами. В своем письме ФНС сообщила, что такой порядок уже согласован с Минфином.

В начале января Uber разослал своим российским партнерам письмо о новом порядке взаимодействия. Документ гласит, что с 1 января 2017 года электронные услуги, оказываемые компанией Uber B.V. ее клиентам (в данном случае партнерам, а не пассажирам), облагаются НДС по ставке 18%. Ставка применяется только к комиссии компании Uber B.V., а не ко всей сумме, которую платят пассажиры. Согласно закону, российские партнеры в письме обозначены налоговыми агентами компании Uber B.V. Компания проинформировала их о необходимости перечислить соответствующую сумму НДС в бюджет.

Директор Uber по коммуникациям Ирина Гущина так прокомментировала позицию компании: "Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС". Она отметила, что компания не планирует незамедлительного перезаключения договоров с партнерами. По ее словам, Uber планирует организовать информационные сессии для партнеров, чтобы разъяснить возможные вопросы.

Эксперт Международного союза автомобильного транспорта (организация защищает в России права офлайновых таксопарков) Станислав Швагерус считает, что ФНС ошибочно относит услуги Uber к информационным. По мнению эксперта, фактически это услуга по фрахтованию транспортного средства с помощью средств связи — пассажир платит за перевозку.

Швагерус считает, что необходимо разработать отдельный механизм налогообложения для агрегаторов такси. Он также утверждает, что таксисты в российских регионах "массово расторгают партнерские договоры с Uber в преддверии проверок ФНС и связанных с ними рисков". В представительстве Uber эту информацию комментировать не стали.

Тем временем корпорация Uber Technologies продолжает оставаться убыточной. За первые девять месяцев прошлого года онлайн-сервис по заказу такси потерял ни много ни мало $2,2 млрд. И это без учета операций в Китае, с рынка которого компания ушла.

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