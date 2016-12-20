20.12.16 Uber потерял в третьем квартале $800 млн

Корпорация Uber Technologies продолжает нести финансовые потери. За первые девять месяцев нынешнего года онлайн-сервис по заказу такси потерял ни много ни мало $2,2 млрд. В третьем квартале убыток Uber составил $800 млн, и это без учета операций в Китае, с рынка которого компания ушла.

В то же время оборот компании продолжает расти даже после отказа от рынка страны с самым большим населением в мире. В первые девять месяцев нынешнего года выручка корпорации составила $3,76 млрд. Предполагается, что к концу года она достигнет $5,5 млрд. Эту информацию Bloomberg преподносит, как частную и полученную от источника, близкого к компании, который предпочел остаться анонимным.

Совокупная выручка всех водителей компании росла в этом году от квартала к кварталу: $3,8 млрд, $5 млрд и $5,4 млрд соответственно в первой, второй и третьей четверти года. При этом прибыль после выплат водителям составила $960 млн, $1,1 млрд и $1,7 млрд.

Замедление роста количества заказов можно объяснить уходом Uber из Китая. В результате сделки с местным стартапом аналогичной направленности Didi Chuxing, американская корпорация получила 17,5% акций последнего. При этом китайская компания инвестировала в Uber $1 млрд.

Потери компании продолжают расти и в США. В первом квартале убытки Uber на американском рынке составили $100 млн и, по словам источника, в третьем квартале они только выросли.

Согласно официальным заявлениям компании, в прошлом году убыток составил $2 млрд, а в этом может достигнуть $3 млрд. Однако эти данные не объясняют, за счет чего именно корпорация несет убытки.

Ранее мы сообщали, что автопроизводитель Honda Motor инвестировал в сингапурский сервис заказа такси GrabTaxi Hol­dings. Средства должны помочь компании конкурировать с Uber в Юго-Восточной Азии.