13.01.17 Как "Додо пицца" вернула свои миллионы

Компания "Додо пицца", потерявшая в результате неудачного обновления сайта почти 8 млн рублей, смогла вернуть эти деньги в течение нескольких дней. Как решалась проблема, рассказал порталу VC.ru руководитель направления электронной коммерции компании Андрей Арефьев.

За неделю до Нового года из-за неправильно проведенного переноса данных тестовая версия информационной системы "Додо ИС" получила "боевые" значения для взаимодействия с "Яндекс.Кассой". Еще одной ошибкой было использование единого сертификата безопасности для тестовых и "боевых" операций.

В результате система посчитала некорректными более 10 577 настоящих транзакций на общую сумму 7,84 миллионов рублей и отменила их, вернув деньги на счета клиентов.

Ошибка была замечена на следующий день, когда партнеры "Додо пиццы" получили реестры от "Яндекс.Кассы" и увидели возвраты, которых они не проводили.

7,48 миллионов рублей для сети с оборотом почти в 2,9 млрд рублей в год - потеря чувствительная. "Мы развиваемся как стартап, оплачивая инвестиционным капиталом вложения в развитие инфраструктуры и рост команды разработки. Прямой убыток такого масштаба — это более 10% от суммы инвестиций, привлеченных в ходе нашего последнего инвестиционного раунда. Для одной ошибки — серьезная цена", – пояснил Арефьев.

В компании понимали, что все деньги нужно вернуть до Нового года, т.е. до того, как банки закроются на каникулы. Помогла им в этом деле команда "Яндекс.Денег". Ей удалось договориться с банками-партнерами об операции по отмене возврата. Менеджеры, операционисты и бухгалтерия "Яндекс.Денег" перебрали вручную более десяти тысяч транзакций.

Также были разработаны скрипты для колл-центра, подготовлены процедуры разбора рекламаций, отправлены предварительные SMS-сообщения с разъяснениями и запущен одностраничный сайт с формой обратной связи.

"Додо пицца" получила порядка 200 обращений от клиентов. Это около двух процентов от всех транзакций. Чтобы справиться с такой загрузкой, по словам Арефьева, к общению с клиентами были привлечены и другие сотрудники компании. "В самые горячие часы, чтобы разгрузить колл-центр, клиентов обзванивали менеджеры продуктов, директор по франчайзингу и финансовый директор", – рассказал он.

Последние платежные поручения были отправлены вечером 30 декабря 2016 года, и уже 31 декабря - через 5 дней после инцидента - практически все деньги вернулись партнерам на счета.

"Додо пицца" удалось разрешить ситуацию с минимальными убытками, считает Арефьев. Общую сумму затрат на этот форс-мажор бизнесмен не сообщил. Известно лишь, что компании пришлось заплатить комиссию около 150 тысяч рублей банкам-партнерам за проведение операции по отмене транзакций, а также чуть больше 40 тысяч рублей - за уведомление клиентов в SMS-сообщениях.