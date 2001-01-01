26.12.16 Интернет-пиццерия "попала" на 10 млн рублей

Сеть пиццерий "Додо пицца" из-за неудачного обновления сайта отменила более 10 тысяч транзакций клиентов. Общая сумма потерь компании и ее партнеров составила около 10 миллионов рублей. Неординарная работа по возврату платежей с карт пользователей теперь стоит перед специалистами "Яндекс. Кассы".

Отмененными оказались платежи за период с 16 по 23 декабря во всех пиццериях сети. Основатель компании "Додо пицца" Федор Овчинников на своей странице в Facebook обратился за помощью к "Яндексу". Он сообщил, что ошибка, вызванная "человеческим фактором", привела к возврату средств за выполненные заказы со счетов партнеров-франчайзи в "Яндекс.Кассе" на карты клиентов.

Сбой произошел в результате неудачного обновления программного обеспечения сайта. Как пишет Овчинников, "во время последнего релиза информационной системы в ходе миграции базы данных с тестовой среды на продуктовую базу была допущена ошибка".

В результате в "Яндекс.Кассу" ушла команда об отмене уже выполненных заказов, а клиенты компании стали звонить с вопросами, почему им вернулись деньги за уже полученные и съеденные пиццы. Суммы, которых лишились партнеры-франчайзи, многократно превышают дневную выручку, что грозит кассовым разрывом.

Представители "Яндекс.Кассы" назвали ситуацию неординарной. Как написал в своем блоге Овчинников, "они впервые сталкиваются с таким убытком, и у них нет регулярной процедуры, чтобы отменить возврат денег, так как все суммы уже ушли на карты клиентов в банках-эквайерах".

В пресс-службе "Яндекс. Денег" сообщили Oborot.ru, что совместную работу по возврату средств уже ведут команда сервиса, менеджеры "Додо" и банки-эквайеры. По словам представителя сервиса, способы отменить ошибочные операции существуют, так что ситуация небезнадежна.

Как показывает практика, в "Яндексе" умеют эффективно устранять последствия масштабных сбоев. Так, 10 ноября 2015 года в "Яндекс.Маркете" по ошибке были скликаны рекламные бюджеты у многих интернет-магазинов. Уже 11 ноября все средства были возвращены рекламодателям, и те смогли продолжить нормальную работу своих кампаний.