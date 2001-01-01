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10.01.17 

Alibaba "обеляет" репутацию

Alibaba "обеляет" репутацию

Китайский гигант Alibaba начал не на словах, а на деле бороться с контрафактом. Компания подала в суд против двух поставщиков поддельных часов Swarovsky. Контрафактные товары были выставлены на маркетплейсе Taobao.

Сумма иска от Alibaba, который был подан в суд города Шэньчжэнь, составляет 1,4 млн юаней ($202 тыс.). Нарушители были выявлены в результате контрольной закупки. У продавца конфисковали 125 подделок под оригинальные часы Swarovsky. Помимо этого иска, Alibaba готовит заявления против целого списка недобросовестных продавцов.

Как сказано в пресс-релизе Alibaba, продажа подделок "разрушает заработанное доверие клиентов и репутацию компании". Следует заметить, эта репутация уже заметно пострадала в декабре, когда власти США в очередной раз включили Alibaba Group в черный список "пиратских рынков" из-за подделок, продающихся на Taobao.

Доля, которую для Alibaba составляют продажи на Taobao, постепенно сокращается за счет увеличения продаж на Tmall.

Усилия по преследованию продавцов подделок в Alibaba считают полезными как с точки зрения защиты интересов глобальных брендов, так и с точки зрения покупателей и долгосрочных инвесторов. В компании при этом замечают, что чисто физически не могут подать в суд на всех продавцов контрафакта. Однако эти иски должны сообщить продавцам: подделки стало опасно продавать, так как риск быть пойманным и оштрафованным весьма велик.

Ранее некоторые компании пробовали самостоятельно бороться с контрафактом на китайских торговых площадках, но не смогли доказать причастность к торговле подделками китайского гиганта. Так, суд Манхэттена отклонил иск GucciYves Saint Laurent и других модных брендов к Alibaba.

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