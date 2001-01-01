22.12.16 Alibaba внесли в "черный список"

Власти США снова включили китайский интернет-холдинг Alibaba Group в черный список "пиратских рынков" из-за подделок, продающихся на одной из его площадок – Taobao. Американские чиновники заявляют, что через этот интернет-аукцион проходит огромное количество нелицензированной продукции.

Со своей стороны, в Alibaba предполагают, что компания оказалось под ударом из-за смены политико-экономического курса страны. Президент холдинга Майкл Эванс утверждает, что пока точно не известно, принималось ли решение на основании фактов, или же оно "продиктовано политической обстановкой".

Дело в том, что в ходе недавней избирательной кампании новый президент США Дональд Трамп нередко поднимал вопрос о частом нарушении прав интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

Alibaba Group обвиняют в торговле подделками очень часто. В этом году кульминацией стало исключение Alibaba Group из Международной коалиции по борьбе с контрафактом (спустя неделю после того, как компанию туда приняли).

В ответ на это холдинг неоднократно заявлял о предпринимаемых усилиях и новых программах, направленных на борьбу с контрафактом. Кроме того, год назад в компании появился новый руководитель проектов, связанных с защитой правообладателей и нарушениями интеллектуальных прав - Мэтью Бассиур. Уже полгода на Taobao действуют правила, согласно которым продавцы должны присылать скриншоты сертификатов, подтверждающих подлинность брендовых товаров.

Ложку дегтя в официальную риторику китайского холдинга вносят публичные заявления основателя Alibaba Джека Ма, который не менее регулярно выступает в защиту китайских производителей, копирующих мировые бренды. Например, Ма утверждал, что на сегодняшний день подделки пользуются успехом в том числе и потому, что более качественны, чем оригинальная продукция. Еще ранее Ма перекладывал на покупателей ответственность за продажу подделок, заявляя: "Если вы хотите купить Rolex Rmb25 за четыре доллара, вы можете обвинять только собственную жадность".