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Читайте также | Ваш комментарий
30.12.16 

Amazon впервые разместился в товарном агрегаторе Google

Amazon впервые разместился в товарном агрегаторе Google

Amazon впервые разместил рекламу в товарных объявлениях Google. Это грозит проблемами небольшим интернет-ритейлерам.  

Специалисты Merkle заметили, что впервые с 2012 года (то есть с момента запуска товарных объявлений в AdWords) в него пришел Amazon. Ритейлер присутствует как в десктопной версии выдачи, так и в мобильной.

 

Ранее магазин не заходил в PLA, ограничиваясь лишь текстовыми объявлениями. Похоже, что гигант ecommerce обратил-таки внимание на этот инструмент, так как в последнее время он начал генерировать продавцам все больше трафика. Так, в четвертом квартале этого года на PLA пришлось чуть менее половины рекламных кликов в AdWords, а также две трети кликов по небрендовым товарным запросам.  

Ритейлер запустил свою кампанию в PLA в начале прошлой недели и методично наращивает свое присутствие. График ниже демонстрирует динамику активности Amazon в категории домашних товаров:

 

Для более мелких игроков рынка приход Amazon в PLA может стать настоящей проблемой. Дело в том, что Amazon располагает огромным рекламным бюджетом, тягаться с которым сможет далеко не каждый интернет-магазин.

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