29.12.16 В "Седьмой континент" завезли постаматы

PickPoint расширяет сеть круглосуточных постаматов для выдачи онлайн-заказов. В рамках договоренности с УК "Мкапитал" новые боксы появятся в супермаркетах "Седьмой Континент" и торговых центрах "НАШ". В них уже открыты 10 новых терминалов.

"Запуск постаматов в работу проходил с 19 по 28 декабря. Новые работающие точки добавляются на карту в порядке очередности", - прокомментировала Oborot.ru СЕО PickPoint Надежда Романова. По ее словам, компания продолжит установку постаматов на площадках "Седьмого Континента" и торговых центров "НАШ" уже начиная с января следующего года. "Новые круглосуточные точки нам необходимы для удовлетворения спроса. Мы рассчитываем на хорошую отдачу от проекта с УК "Мкапитал", – сказала Романова.

"Согласно нашим исследованиям, около 40% онлайн-покупок покупатели забирают в нерабочее время, в том числе с 22.00 до 08.00 – более 5%", – пояснил директор по развитию сети PickPoint Евгений Пляхин. В компании полагают, что торговые точки УК "Мкапитал", работающие 24 часа в сутки и расположенные в местах с хорошей проходимостью, станут оптимальным решением для клиентов, не успевающих получить заказы в рабочее время. Планируется оборудовать порядка 120 объектов по всей стране.

В свою очередь, в "Мкапитал" рассчитывают увеличить эффективность торговых площадей за счет новых опций по получению онлайн-заказов. “Сотрудничество с компанией PickPoint, по нашим прогнозам, станет результативным, и сервис онлайн-доставки окажется востребованным у наших клиентов", – сообщил директор Департамента управления недвижимостью ООО УК "Мкапитал" Борис Косоплеткин.

"Спрос на доставку в ПВЗ и постаматы у конечных покупателей рос постепенно, а вот у магазинов взлетел только в этом году", – отмечают в Data Insight. Доля доставок в такие пункты достигла такого объема, что магазинам стало сложно игнорировать этот канал. Эксперты агентства считают, что рынок постаматов должен значительно вырасти в ближайшее время. Это обусловлено огромным количеством заказов с AliExpress

Генеральный директор Inpost Андрей Чечин отмечал, что доставка в постаматы становится все более популярной, а число повторных заказов в этом году заметно выросло. Долгое время сдерживающим фактором и основным недостатком автоматизированных терминалов была их установка в различных крытых помещениях. Это объясняется желанием компаний избежать вандализма и поломки боксов. Таким образом, решение устанавливать постаматы в круглосуточных точках выглядит совершенно обоснованно.

Весь 2016 год крупнейшими игроками сегмента являлись PickPoint и Inpost. Logibox, предоставляющий аналогичные услуги, в этом году ушел с рынка. В декабре стало известно о сворачивании сети Inpost. При этом на рынке появился новый игрок – Pulse Express, терминалы которого будут развиваться при сотрудничестве с торговой сетью "Магнит".

PickPoint — логистический сервис, первым запустивший автоматизированные терминалы в 2010 году. На сегодняшний день у компании около 1800 постаматов и пунктов выдачи покупок в более чем 460 городах и населенных пунктах страны. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч интернет-ритейлеров, а пользовательская база Pick Point насчитывает 3,1 млн человек. В компании уверяют, что по итогам 2016 года число выданных заказов составит 4,5 млн посылок.