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23.12.16 

Топ-10 трендов на рынке логистики

Топ-10 трендов на рынке логистики

Анна Сливка

Агентство Data Insight опубликовало исследование рынка логистических услуг за 2016 год. Редакция Oborot.ru выделила в нем 10 самых важных трендов в сфере доставки. 

1. Рост за счет лидеров. По оценкам Data Insight, электронная торговля даже в условиях кризиса растет на 25% в год. Это происходит в основном за счет крупнейших ритейлеров. Все больше интернет-магазинов (и крупных, и малых) в стремлении экономить отдают логистику на аутсорсинг.  В итоге увеличился объем посылок, проходящих через логистические компании.

2. Развитие технологий у крупных игроков привело к росту требований ко всем логистическим компаниям. В 2016 году особенно стало заметно, что качество IT-системы сильно влияет на долю выкупленных заказов, стоимость доставки и лояльность покупателей.

3. Растущая востребованность услуг фулфилмента.  Российские и западные поставщики и производители хотят строить монобрендовые интернет-магазины. При этом собственной логистике большинство предпочитает фулфилмент, так как не имеет опыта работы с розницей. 

 

4. Консолидация. Волна поглощений прокатилась по рынку в 2016 году и продолжится в 2017, прогнозируют в Data Insight. 

Главные сделки на этом рынке:

• логистическая служба TopDelivery купила компанию Maxima-Express, которая владеет сетью пунктов выдачи (доставка + ПВЗ);

• финская логистическая компания Itella купила российскую курьерскую службу MaxiPost (складское хранение и фулфилмент + доставка);

• Boxberry купил курьерскую службу Аксиомус (ПВЗ+доставка).

 Сделки, которые способствуют выстраиванию собственной доставки в крупных компаниях:

• Avito купил агрегатора доставок CheckOut (доска объявлений + доставка),

• Mail.ru купил платформу для доставки еды Delivery Club.

5. Среди ритейлеров растет популярность интеграторов и агрегаторов. Основные потребители их услуг – небольшие и средние клиенты. Именно МСБ важен простой процесс интеграции с логистическими подрядчиками в "одном окне". 

6. Развивается региональная логистика. Рост спроса на перевозки внутри одного региона, сокращение сроков доставки в регионах вокруг столицы приводят к постепенной децентрализации логистики. Крупные игроки открывают распределительные центры в регионах, развивая доставку между такими центрами, без обязательной сортировки в московских хабах.

Это формирует предложение сразу двух новых услуг: доставки из региона в регион, минуя московские перевалочные пункты, и более быстрой доставки (в сравнении с доставкой из Москвы) для жителей восточных регионов.

В то же время, развитие регионального рынка все еще сдерживается недостаточным объемом отправлений в регионы. Т.е. интернет-заказов из глубинки все еще недостаточно.

Ситуацию может изменить вынос распределительных центров в регионы. Эксперты отмечают, что введение доставки "на следующий день" из Москвы в соседние регионы существенно увеличило число заказов из этих регионов в столичных магазинах.  Сегодня доставка на следующий день стала нормой рынка, и логистические компании ищут способы распространить ее на большее количество регионов вокруг Москвы.

 

7. Спрос на доставку в ПВЗ и постаматы у конечных покупателей рос постепенно, а вот у магазинов взлетел только в этом году. Доля доставок в такие пункты достигла такого объема, что магазинам стало сложно игнорировать этот канал. Сети пунктов выдачи становятся обязательными атрибутами как для логистических компаний, так и для интернет-магазинов. Но, в первую очередь, для логистов, потому что магазины все чаще предпочитают отдавать эту часть бизес-процесса на аутсорсинг. В итоге доставщики строят свои сети или, что чаще, подключают партнерские.

 Очень интересным выглядит "второе рождение"  больших офлайн-сетей в качестве ПВЗ для партнеров, в первую очередь "Евросети" и "Связного", которые имеют по несколько тысяч магазинов.

8. Развитие специализированной доставки.

Крупные интернет-магазины расширяют свой ассортимент, включая в него крупногабаритную мебель и прочие нетривиальные в доставке вещи. Логистические компании учаться доставлять новые для них категории товаров.

Спрос на такую доставку растет, а предложений на рыке мало. Большинство логистических операторов до 2016 года не работало (или почти не работало) с крупногабаритом, так как это нерентабельно при маленьком объеме заказов. Но именно в этом году все начало меняться.

Кроме крупногабарита, растет спрос на доставку продуктов питания, в том числе готовой еды. На пороге - легализация интернет- продажи алкоголя, лекарств и ювелирных изделий. Каждая из этих категорий имеет (и, по видимому, будет иметь в будущем) ограничения по перевозке или условиям доставки. Так что специализированная доставка будет развиваться и дальше. Понадобятся компании, которые умеют возить эти товары (например, часть лекарств требует перевозки в определенном температурном режиме).

В Data Insight ожидают появления in-house решений по доставке новых товарных категорий, так как сразу после их легализации существующее предложение (а точнее, его отсутствие) не будет устраивать компании,вышедшие в онлайн в этих новых сегментах. 

9. Растущий спрос на обратную логистику (прием возвратов).

Уже в 2015-2016 году ряд доставщиков предложил  своим клиентам услугу возврата. И спрос но нее только увеличивается.

10. Топ интернет-магазинов стабилен и практически не меняется из года в год. Что приводит к двум трендам: усиливается борьба за существующих крупных клиентов и происходит расширение пакета услуг для маленьких интернет-магазинов.

 Популярность набирают маркетплейсы, которых становится все больше. Работа с ними более выгодна для логистов: объем доставок не сравним с числом заказов даже в крупном интернет-магазине.  На сегодня "Яндекс.Маркет" и  российский AliExpress уже представлены на рынке, "М.Видео" анонсировал намерение стать маркетплейсом и еще несколько проектов сейчас в разработке, отмечают эксперты. В борьбе за крупнейших клиентов логистические компании вынуждены предлагать все более и более привлекательные цены. 

 
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