29.12.16 ФАС притормозила покупку "М.Видео"

ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайства группы "Сафмар" о покупке 57,7% "М.Видео". Об этом сообщил замглавы антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Он объяснил такое решение необходимостью для ФАС дополнительно проанализировать рынок и точнее исследовать сегмент интернет-торговли. Ходатайство о сделке было получено 14 декабря.

Если в результате сделки доля "Сафмар" на рынке будет угрожать конкуренции, то ФАС выдаст предписания структурного или поведенческого характера. По предварительным оценкам, доля "Сафмар" на российском рынке БТиЭ составит 35%.

По условиям договора, бывшие владельцы "М.Видео" некоторое время не имеют права организовывать бизнес подобного рода. Президент и сооснователь сети "М.Видео" Александр Тынкован назвал это условие логичным и справедливым.

Акции на сумму $726 млн проданы по $7 за штуку. В соответствии с договором, "Сафмар" предложит миноритарным владельцам продать акции по цене основной сделки.

В этом году группа Гуцериевых–Шишхановых "Сафмар" совершила целый ряд крупных сделок. В сентябре "Сафмар" купила 30% акций "Техносилы" у Виктора Гордейчука. Ранее 70% акций уже перешли к группе в результате покупки в 2015 году банка МДМ. В начале декабря 2016 года один из крупнейших российских ритейлеров БТиЭ "Эльдорадо" также был куплен "Сафмаром".