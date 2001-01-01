28.12.16 Трудно быть Сантой

Крупнейший интернет-магазин ЮАР Takealot.com не смог вовремя доставить рождественские покупки своих клиентов. Компания попросту не рассчитала свои силы.

Незадолго до Рождества Takealot.com провел масштабную рекламную кампанию, пообещав клиентам доставить покупки к Рождеству. Слоган акции гласил "Дайте Санте перерыв - за него отработает Takealot". Для участия следовало выбрать товары и опубликовать виш-лист в Facebook или Twitter с тэгом #SantasBigBreak. Масштаб и правила акции пришлись по душе пользователям, и многие из них поспешили воспользоваться предложением.

Однако продавец не справился с обязательствами, которые на себя взял. В результате сроки доставки начали переноситься на 2-3 дня, и многие адресаты узнали, что получат подарки уже после праздника. Ритейлер, в свою очередь, публично подтвердил проблему со срывом сроков.

Возмущению покупателей не было предела. Жители Кейптауна пошли прямо на склад компании, чтобы самостоятельно забрать свои заказы. Некоторым это удалось.

Покупатели завалили форумы гневными отзывами, всюду оставляя интернет-магазину самую низкую оценку - одну звезду. В соцсетях появились фото с очередями на склады компании с продвижением уже другого хештега, который говорил о провале ритейлера.

"Я получил именно то, чего пытался избежать, когда размещал свой заказ на 20 декабря. При оформлении меня заверили, что он прибудет вовремя. Самодовольно радуясь легкой покупке, я оплатил ее. И вот в последнюю минуту я оказался в хаосе, который усугублялся пустыми полками и уставшими продавцами-ассистентами. Мне удалось купить подарки каждому племяннику и племяннице, но когда магазины закрылись, я понял, что забыл приобрести один из ключевых компонентов успешного Рождества - индейку", - написал один из разочарованных покупателей. По его словам, подобные ему клиенты вряд ли будут доверять интернет-магазину, обещающему большие скидки, в следующем году.

Takealot.com создан в июне 2011 года после покупки бизнесменом Кимом Ридом и венчурным фондом Tige Global контрольного пакета акций одноименной ecommerce-платформы. Магазин очень быстро стал самым крупным в стране.