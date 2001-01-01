Трудно быть Сантой - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
28.12.16 

Трудно быть Сантой

Трудно быть Сантой

Крупнейший интернет-магазин ЮАР Takealot.com не смог вовремя доставить рождественские покупки своих клиентов. Компания попросту не рассчитала свои силы.

Незадолго до Рождества Takealot.com провел масштабную рекламную кампанию, пообещав клиентам доставить покупки к Рождеству. Слоган акции гласил "Дайте Санте перерыв - за него отработает Takealot". Для участия следовало выбрать товары и опубликовать виш-лист в Facebook или Twitter с тэгом #SantasBigBreak. Масштаб и правила акции пришлись по душе пользователям, и многие из них поспешили воспользоваться предложением.

Однако продавец не справился с обязательствами, которые на себя взял. В результате сроки доставки начали переноситься на 2-3 дня, и многие адресаты узнали, что получат подарки уже после праздника. Ритейлер, в свою очередь, публично подтвердил проблему со срывом сроков.

Возмущению покупателей не было предела. Жители Кейптауна пошли прямо на склад компании, чтобы самостоятельно забрать свои заказы. Некоторым это удалось.

Покупатели завалили форумы гневными отзывами, всюду оставляя интернет-магазину самую низкую оценку - одну звезду. В соцсетях появились фото с очередями на склады компании с продвижением уже другого хештега, который говорил о провале ритейлера.

"Я получил именно то, чего пытался избежать, когда размещал свой заказ на 20 декабря. При оформлении меня заверили, что он прибудет вовремя. Самодовольно радуясь легкой покупке, я оплатил ее. И вот в последнюю минуту я оказался в хаосе, который усугублялся пустыми полками и уставшими продавцами-ассистентами. Мне удалось купить подарки каждому племяннику и племяннице, но когда магазины закрылись, я понял, что забыл приобрести один из ключевых компонентов успешного Рождества - индейку", - написал один из разочарованных покупателей. По его словам, подобные ему клиенты вряд ли будут доверять интернет-магазину, обещающему большие скидки, в следующем году.

Takealot.com создан в июне 2011 года после покупки бизнесменом Кимом Ридом и венчурным фондом Tige Global контрольного пакета акций одноименной ecommerce-платформы. Магазин очень быстро стал самым крупным в стране.

Интересно? Поделись:

Читайте также
"Почта России" автоматизировала отправку посылок
Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
"Утконос" внедряет продуктоматы
Москва в предоплату не верит
DPD осваивает почтаматы в подъездах
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
28.12  Трудно быть Сантой
27.12  "Почта России" автоматизировала отправку посылок
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
22.12  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
21.12  Москва в предоплату не верит
20.12  DPD осваивает почтаматы в подъездах

Форум
07:31 29.12 Anton Shishkin  Отзывы о работе компании СДЭК (6180)
04:15 29.12 krutik  Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ (5)
04:11 29.12 krutik  Открываю курьерскую службу. (4)
23:24 28.12 chump  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9168)
22:44 28.12 qualified  Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит? (13)
19:50 28.12 Dostavka-Club  Dostavka-Club - отзывы (46)
18:07 28.12 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (294)
18:05 28.12 tigerxml  Аксиомус - кто с ними работает? (886)
09:22 28.12 vic_anya  Boxberry крайне негативный опыт. (59)
01:04 28.12 Prizzrak  Boxberry - нужны отзывы (733)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.