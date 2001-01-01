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23.12.16 

"Директ" учтет мобильные приложения

"Директ" учтет мобильные приложения

В "Яндекс.Директе" появился таргетинг по интересам пользователей в отношении мобильных приложений на iOS и Android. Интернет-магазины смогут показывать рекламу тем, кто интересуется именно "продающими" мобильными приложениями. Опция работает как в рекламной сети "Яндекса", так и во внешних сетях.

Объявления демонстрируются только на смартфонах и планшетах. Также реализована возможность ограничить показы по типу устройства (или смартфон, или планшет) или по способу загрузки ("мобильная связь и Wi-Fi" или "только Wi-Fi"). Тип связи и тип устройства, установленные для группы объявлений, имеют приоритет над установленными для кампании.

Рекламодатели смогут показывать объявления только пользователям, предпочитающим приложения из определенных категорий. Например, приложения для электронной коммерции можно показывать только аудитории с интересом "Покупки". Для максимального охвата также можно выбрать все категории сразу.

В настройках сервиса есть категория "Широкие интересы", позволяющая "зацепить" пользователей, которые могут быть заинтересованы в разных типах приложений. Команда "Яндекса" рекомендует включать ее во всех группах, чтобы не потерять потенциально важных, конверсионных пользователей. Далее на эту категорию можно будет "наращивать" и другие, более конкретные интересы.

Новый таргетинг может использоваться для всех стратегий в сетях, однако разработчики советуют использовать те стратегии, которые разработаны специально для мобильного ПО. Речь идет о стратегиях "Средняя цена установки приложения" и "Максимальное количество установок приложения". Выбирая ручную стратегию, рекламодетели могут задавать ставки для каждой категории интересов.

Эффективность категорий можно анализировать с помощью нового фильтра "Интересы" в Мастере отчетов. Для таких кампаний доступны дополнительные срезы: по типу связи и по типу операционной системы.

Настроить новый таргетинг можно в отдельном блоке "Интересы". Найти его можно в интерфейсе настройки групп объявлений. В скором времени функция появится и в API Директа.

Ранее "Яндекс.Директ" запустил возможность таргетировать рекламу на конкретные локации. Функция позволит рекламодателям с большей точностью находить своих потенциальных покупателей.

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