19.12.16 38% онлайн-потребителей активнее покупают за границей в декабре

Более трети интернет-покупателей в мире чаще обращаются в иностранные онлайн-магазины перед Рождеством, утверждается в исследовании компаний PayPal и Ipsos. Аналитики подсчитали, что около 38% респондентов начинают активнее покупать за границей именно в декабре.

В PayPal полагают, что полученные данные предоставляют российским онлайн-магазинам возможность для повышения доли трансграничных продаж. По внутренним прогнозам этой платежной системы, в 2016 году объём розничного экспорта российских товаров вырастет на 32% год к году и превысит $2 млрд. В то же время, внутренний рынок в этом году, по подсчетам тех же аналитиков, должен составить более $20 млрд. Для сравнения, в АКИТ полагают, что этот показатель достигнет только $17 млрд, в то время как объем экспортных интернет-продаж, по подсчетам Минпромторга, в 2016 году составит $0,6 млрд.

Эксперты отмечают, что розничный интернет-экспорт товаров и услуг из России растет почти вдвое быстрее домашнего рынка. 23% из того, что продается российскими компаниями за рубеж в Сети, - материальные товары. К ним относятся одежда, обувь, предметы ручной работы, уникальные изделия, автозапчасти и электроника.

Товары и услуги, произведенные в нашей стране, покупают во всем мире, но наибольший объем платежей поступает из Северной Америки (42,1% в 2016 году), Западной Европы (30,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (12,2%), утверждают в PayPal.

26% проживающих в странах Азиатско-Тихоокеанского региона респондентов покупали за рубежом в последние 12 месяцев. В странах Западной Европы этот показатель достигает 50% , а в Северной Америке – 46%.

Чаще всего покупателей зарубежных онлайн-площадок интересует одежда (46% в 2016 году), электроника (29%), сервисы, связанные с путешествиями (25%), цифровые товары (24%), а также игрушки и товары для хобби (23%).

Выбирая интернет-магазин, покупатели обращают внимание на возможность бесплатной доставки (так утверждают 46% респондентов), безопасность оплаты (44%), наличие в ассортименте магазина товаров, отсутствующих у местных продавцов (40%), отображение цен в привычной им валюте (37%) и более низкие цены (35%).

Стоимость доставки – самый волнующий и среди факторов, способных отпугнуть потенциальных клиентов: 35% респондентов признались, что отказывались от покупки, если их не устраивала цена за пересылку товара. Еще треть не сделали заказа, опасаясь, что товар не будет доставлен вовсе. 29% не устроили слишком длительные сроки доставки и столько же покупателей побоялись, что продукт не будет соответствовать описанию.

"Объём трансграничных операций вырос за последние два года на 38% – с 14 миллиардов за 3 квартал 2014 года до 19 миллиардов долларов США за третий квартал 2016 года. Объём мобильных платежей, совершаемых через PayPal, тоже вырос за последний год на 56%, таким образом мы видим, что реализовав в своих магазинах возможность удобной покупки товаров с помощью мобильных устройств, продавцы могут получить ощутимую выгоду", – сообщила директор по глобальным инициативам в PayPal Мелисса О’Мейли.

Социологический центр Ipsos по поручению PayPal интервьюировал людей в возрасте от 18 до 74 лет во всех странах Европы. В общей сложности в выборке оказалось 28 012 человек, из них 2000 - российские интернет-пользователи. Интервью проводились в режиме онлайн в период с 30 августа по 5 октября 2016 года. Полученные результаты были взвешены во всех странах с целью сделать поправку на состав выборки с учётом данных о внешних тенденциях и о доли онлайн-покупателей в каждой из стран.