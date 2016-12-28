Аксиомус - кто с ними работает?



Если бы была бы какая то претензия именно в классическом понимании слова то она бы была отправлена по официальным каналам прямиком в курьерскую службу.



В Яндекс все давно написано.



А к аксиомусу "претензия" как вы выразились о том что они не делают вещи которые должны были бы что бы быть лучшими Причем тут договор? Причем тут претензия? Вы поняли суть вопроса? Речь о том что так нельзя работать а в договоре можно прописывать что угодно. Если вам в договоре курьерская служба пропишут что не общается по телефону а только через почту а на сайте будет писать что мы лучшие вы так и будете считать что они лучшие или что это нормально для курьерской службы если они это просто прописали в договоре?Если бы была бы какая то претензия именно в классическом понимании слова то она бы была отправлена по официальным каналам прямиком в курьерскую службу.В Яндекс все давно написано.А к аксиомусу "претензия" как вы выразились о том что они не делают вещи которые должны были бы что бы быть лучшими