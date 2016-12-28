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Тема:

Аксиомус - кто с ними работает?
СообщениеАвтор: tigerxml 
Дата: 10:20, Ср., 28 Дек. 16
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Причем тут договор? Причем тут претензия? Вы поняли суть вопроса? Речь о том что так нельзя работать а в договоре можно прописывать что угодно. Если вам в договоре курьерская служба пропишут что не общается по телефону а только через почту а на сайте будет писать что мы лучшие вы так и будете считать что они лучшие или что это нормально для курьерской службы если они это просто прописали в договоре?
Если бы была бы какая то претензия именно в классическом понимании слова то она бы была отправлена по официальным каналам прямиком в курьерскую службу.

В Яндекс все давно написано.

А к аксиомусу "претензия" как вы выразились о том что они не делают вещи которые должны были бы что бы быть лучшими

СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 12:12, Ср., 28 Дек. 16
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Договор как бы очень причем, конечно, как и всегда.

Позиция Аксиомуса , как и остальных более-менее внятных операторов доставки тут абсолютно верная - общаться с конечным покупателем должен исключительно сам ИМ.
Вы просто, думаю, не понимаете уровня и объема таких звонков. 50% подобного- покупатели, которые не могут трекнуть номер сами и увидеть, что с заказом. Еще 45% - это "срочнопозвонитекурьеруипустьон мнескажеткогдаприедетсточностьюдоминутынемедленно"

И зачем это КС?
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www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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