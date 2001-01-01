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23.03.17 

Отзывы прямо в описании товара: +6% к конверсии сайта. Кейс "М.Видео"

Отзывы прямо в описании товара: +6% к конверсии сайта. Кейс

Вадим Мамедов, коммерческий директор Insider

Размещать отзывы в карточке товара уже стало привычно для большинства магазинов. Как правило, отзывы находятся в отдельной вкладке — после общего описания товара, его технических характеристик, а также информации о дополняющих товарах.

Вместе с нашими партнерами из "М.Видео"  мы решили посмотреть, сколько людей вообще открывают вкладку отзывов, насколько внимательно они их читают. И что происходит потом: насколько чаще товар кладут в корзину после просмотра отзывов - по сравнению с теми сценариями, когда люди эту вкладку не смотрят.

Оказалось, что отзывы других покупателей в карточке товара читает абсолютное большинство: 85% посетителей сайта mvideo.ru. При этом 79% воспринимают отзывы как персональный совет, и после прочтения этой вкладки более склонны положить товар в корзину.

Так родилась гипотеза. А что, если разместить один, самый полезный отзыв, прямо на основной странице товара, вместе с описанием функций и кнопкой «в корзину»? Ведь это наверняка сократит время выбора товара и упростит процесс покупки.

Тестирование проекта продолжалось два месяца. Нам было важно подтвердить наше предположение до того, как внедряться в код основного сайта и вносить такие кардинальные изменения. В случае, если бы реакция пользователей оказалась отрицательной, откатиться к предыдущей версии можно было бы в один клик.

Самый полезный и подробный отзыв мы перенесли во вкладку "О товаре", которую посетитель сайта видит, кликая на конкретную модель техники. Помимо впечатлений других пользователей, отзыв содержит рейтинг, для расчета которого используются общие оценки товара и оценки по нескольким характеристикам. Теперь посетителю не приходится открывать отдельную вкладку «Отзывы» для знакомства с опытом других пользователей. Меньше размышлений и действий — короче путь к покупке.

Мы добавили отзыв на вкладку как в десктопной, так и в мобильной версии сайта. Для примера покажу, как это выглядит в мобильной версии:

Вкладка "О товаре" до изменений:

После изменений: под карточкой товара выше подробного описания появляется отзыв:

 

По окончанию пилотного проекта в "М.Видео" получили такие результаты:

+ 5.8% к средней конверсии на сайте;

+1,5% к среднему чеку в интернет-магазине;

+ 18 тысяч дополнительных онлайн-покупок. 

 
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