15.03.17 Реальный e-commerce. Советы новичкам

При запуске любого e-commerce проекта приходится учитывать массу тонкостей. Вопросы у новичков возникают на каждом этапе: разработка сайта, заполнение его контентом, подключение платежного агрегатора, использование коллтрекинг-сервисов, разработка мобильных приложений и многое другое. Мы попросили представителей отрасли - каждого со своей "колокольни" - рассказать о том, что важно при запуске интернет-магазина и на что нужно обратить внимание.

На наши вопросы любезно согласились ответить представители компаний CS-Cart, Payler, Alltrades.ru, SiteSecure, EcommPay, Айри.рф, Аллока и многих других.

Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart

Как выбрать CMS для интернет-магазина?

Главная задача на старте любого бизнеса - проверить, "идет" он хоть как-то или нет. И интернет-магазин - не исключение.

На старте лучше экономить ресурсы на том, что денег не приносит. И вкладывать в то, что гипотетически их должно принести.

Денег не приносит разработка. Классическая история: предприниматель платит веб-студии, чуть ли не год. Ждет своего «красивого» интернет-магазина. Запускается и понимает уже через месяц, что все. Не попрет. Обратная связь от рынка нулевая.

В разработку он вбухал почти миллион рублей и год времени. А вот денег на то, чтобы попробовать разные рекламные каналы или нанять девочку на быструю и качественную обработку заказов, не осталось.

Что приносит деньги? Привлечение клиентов (разные каналы рекламы), качественное взаимодействие с потенциальным покупателем и его конверсия в клиента.

Вывод: выбирайте CMS для интернет-магазина, которая позволит экономить деньги на разработке. И вкладывайте деньги в продвижение и качественное взаимодействие с клиентом.

Как выбрать? Cделайте себе карту процесса, который вам нужно будет делать на первых этапах. Берите ту CMS для интернет-магазина, где эти процессы для вас удобны.

1. Импорт товаров - возьмите «живой прайс» от поставщика, попробуйте закинуть все эти товары в интернет-магазин, сделать групповое редактирование цены.

2. Редактирование блоков на витрине. Вам постоянно придется что-то менять и пробовать. Если это ваш первый проект, и за каждое «а передвиньте вот этот блок сюда», вам придется платить разработчикам, то вы, скорее всего, просто разоритесь.

3. Интеграция с системами аналитики. Яндекс.Метрика, Google Analytics - лучшие аналитические системы в мире. Бесплатные. Магазин должен быть интегрирован с ними. Они смогут вам дать куда больше информации, чем внутренняя аналитика, которая есть в движке для интернет-магазина.

4. Добавление других администраторов. Лучше сразу поставьте на обработку заказов отдельного сотрудника. (Желательно, кого-то дружелюбного и умеющего общаться) . Иначе вы закопаетесь в рутине и обанкротитесь.

5. Кросс-селл. Если вы хотите зарабатывать, то вам нужно сразу принять мысль: одна из самых важных ваших задач будет увеличивать средний чек. Посмотрите, есть ли в системе возможности для этого. И удобно ли это делать в движке для интернет-магазина, который вы тестируете.

6. Чек-аут (оформление заказа). Чек-аут обязательно должен быть редактируемый. Какие-то данные можно отключить и посмотреть, влияет ли это на конверсию. Иногда что-то нужно добавить. Потестируйте, насколько все это удобно реализовано в CMS для интернет-магазина.

Если сейчас вы выбираете cms для интернет-магазина, вам может быть полезна моя статья, в которой я подробно разбираю, как это сделать.

Марина Жирнова, директор по развитию платежного сервиса Payler

В работе с онлайн-платежами каждый предприниматель сталкивается с проблемой отклоненных платежей. В идеальном мире отклоняются только мошеннические транзакции, но в действительности этот показатель может достигать 40% от общего количества платежей.

Важно понимать, почему происходят отклонения, и корректировать свои настройки безопасности в платежном сервисе.

Причина №1: по вине покупателя

Нехватка средств, ошибки при вводе карточных данных, таймаут сессии. На эту группу причин приходится не более 4% от всех отклоненных транзакций. Снизить этот показатель поможет работа над юзабилити платежной формы.

Причина №2: ограничения на стороне банка-эквайера Свои требования к платежам есть у всех банков-эквайеров (список “запрещенных” стран, лимиты на количество оплат с одной карты, лимиты по сумме оплаты с одной карты и т.д.). Зачастую эти требования выставляются единожды и распространяются на всех ритейлеров, что приводит к отклонениям “добропорядочных платежей”. Напрямую банки редко берутся корректировать настройки под каждого клиента. Поэтому в этом контексте эффективнее принимать платежи через технологического посредника ― платежный сервис, который берет на себя все взаимодействие с банком и корректировку настроек.

Причина №3: мошеннические действия

Это ― самая важная группа отклоненных транзакций. Распознавать попытки мошенничества должны настройки параметров безопасности платежного сервиса. От того, насколько тонко и индивидуально они выставлены, зависит количество “добропорядочных” платежей, отклоненных зря.

Так или иначе, мошенничество есть во всех сферах деятельности.Но средние “нормы” отличаются. Если вы продаете вполне легальные физические товары, а отклоненных платежей больше 15% ― это повод задуматься о качестве настроек безопасности на стороне платежного сервиса.

Олег Долгов, Alltrades.ru

Стабильность онлайн-продаж не всегда определяется ценами, качеством сайта и грамотностью продвижения. Есть еще такая вещь, как сезонность спроса. Классический пример: новогодние елки. Если вы продаете новогодние елки, то работа у вас будет ровно 2 недели в году, и вам вряд ли стоит мечтать о стабильности.

От специалистов по маркетингу можно часто услышать совет: продавайте то, в чем хорошо разбираетесь. С этим трудно спорить. Однако, если то, в чем вы разбираетесь, является сезонным товаром, есть смысл подумать о том, чтобы компенсировать сезонность одного направления другими товарами, имеющим пики продаж в другие периоды или менее зависимыми от времени года.

Если вы работаете только в одной нише, то любое кризисное явление в ней (глобальные экономические изменения, сбои в поставках, резкие скачки конкуренции и т.п.) может поставить ваш бизнес на грань выживания. Но при наличии нескольких самостоятельных направлений, одно направление может временно "страховать" другие.

Понимая это, мы в рамках нашего сервиса по обслуживанию интернет-магазинов уделили достаточно много внимания возможности работать с несколькими разными интернет-магазинами из одной панели управления. Диверсифицируйтесь - и достигайте успеха.

Максим Лагутин, генеральный директор SiteSecure

2016 стал годом по-настоящему массовых кибератак на сайты. Он запомнился самыми мощными в истории DDOS-атаками, громкими взломами с утечкой ценных данных, атаками на массовые уязвимости CMS, кражами трафика, вымогательством денег у владельцев интернет-магазинов и сервисов за то чтобы вернуть доступ к сайту и базе заказов.

Российский сегмент интернета в середине года установил рекорд, получив оценку как самый небезопасный в мире по результатам отчета Лаборатории Касперского.

Кибератаки создают угрозу для бесперебойной работы сайта, видимости в поисковиках, конверсии трафика и эффективности рекламных кампаний. В отдельном случае взлом или атака могут поставить вопрос и о выживании интернет-проекта.

Чтобы оценить уровень безопасности для своего проекта, попробуйте для начала ответить на следующий вопрос:

Кто является ответственным за безопасность сайта (хостер, веб-студия, внутренний специалист или внешняя компания)?

Ответ не такой простой, как кажется, потому что разные элементы инфраструктуры проекта могут находиться под контролем разных подрядчиков. Однако, в случае инцидента, связанного с нарушением работы проекта и возможными убытками для бизнеса потребуется оперативное реагирование. А это возможно только при наличии одного компетентного лица, принимающего решения и организующего работу всех звеньев инфраструктуры.

В худшем случае – им окажетесь вы сами, владелец бизнеса, который будет оторван от основной работы и вынужден в авральном режиме разбираться в том, с чем раньше не сталкивался. Позаботьтесь о назначении ответственного заранее.

Если же вы хотите более глубоко и профессионально оценить риски для своего интернет-проекта, начните с аудита безопасности. Хорошее правило – провести аудит непосредственно перед запуском проекта, а также после значительных изменений.

Для быстрой и поверхностной оценки состояния веб-сайта также могут быть полезны онлайн-сканеры безопасности, особенно если они выдают человеко-читаемый отчет с простыми и выполнимыми рекомендациями, понятными неспециалисту.

Ксения Курышкина, директор ECommPay Moscow

Успех интернет-проекта напрямую связан с перспективами расширения бизнеса и возможностями его монетизации. Поэтому выбор платежного агрегатора - очень ответственный момент.

Что нужно проверить, выбирая провайдера платежей?

1. Лицензия и ее юрисдикция

Стоит проверить не только само наличие финансовой лицензии у платежного провайдера. Имеет значение и ее юрисдикция. Она может как огородить от неприятных сюрпризов в будущем, так и, наоборот, их для вас создать.

Наиболее узнаваемые и широко используемые юрисдикции – это Кипр и Великобритания.

2. Мировые стандарты качества

Внимания стоят лишь те провайдеры, которые имеют международные сертификаты и лицензии, подтверждающие качество услуг. Среди них должны обязательно присутствовать: Сертификат соответствия ISO 9001 — подтверждающий выполнение требований к системе менеджмента качества организаций и предприятий. Или PCI DSS — стандарт безопасности данных пользователей, разработанный системами Visa и MasterCard. Хотите организовать прием платежей на вашем сайте банковскими картами без ограничения выполняемых транзакций? Тогда ищите провайдера c PCI DSS LEVEL 1.

3. Удобная интеграция API

Еще один важный критерий при выборе платежного агрегатора - удобство интеграции API к программным системам. API (Application Programming Interface) — открытый шлюз ввода карточных данных, который передается провайдером заказчику.

Стоит уточнить у будущего провайдера онлайн-платежей, насколько быстро и удобно интегрируется API, присутствует ли набор всех необходимых операций для проведения платежей и последующего управления ими, есть ли возможность адаптировать интерфейс под ваши нужды.

Николай Мациевский, генеральный директор WEBO Group, Айри.рф

Для интернет-магазина жизненно важными становятся стабильность и скорость загрузки сайта. Пользователи не привыкли ждать. Медленно грузящийся сайт они просто закроют и уйдут к вашим конкурентам.

По данным Walmart, длительное ожидание загрузки уменьшает конверсию сайта до 40%. Для мобильных ситуация еще хуже: по данным исследования Soasta, конверсия интернет-магазина падает в полтора раза, если страница открываются дольше 2 секунд на мобильном экране.

При этом многие разработчики предполагают, что все покупатели интернет-магазина пользуются современными мощными компьютерами и имеют отличный скоростной доступ в интернет. Но это, мягко говоря, далеко от истины. Посетители интернет-магазина могут пользоваться самыми разными устройствами: десктопами, ноутбуками, нетбуками, планшетами, смартфонами. И на многих из них очень остро может ощущаться недостаток оперативной памяти или процессорной мощности. А кроме высокоскоростного доступа из офисов и квартир, сейчас широко распространен мобильный доступ в Сеть, который далеко не всегда бывает хорошего качества.

Постарайтесь донести эту мысль до ваших разработчиков и добиться от них, того, чтобы страницы вашего магазина грузились быстро и устойчиво на любых устройствах и на любых каналах связи. Также вы можете обратиться в специализированные компании, которые оказывают услуги по оптимизации работы веб-сайтов.

Практический кейс от Маргариты Червоткиной, специалиста отдела контекстной рекламы Webit.

Клиент обратился в Webit.ru с целью увеличить количество заявок и понизить их стоимость. Для выполнения этой работы использовалась система коллтрекинга "Аллока".

Что нужно сделать, прежде, чем начать работать с РК:

1.Собрать релевантное семантическое ядро: у нас получилось 1000 ключевых слов.

2. Настроить аналитику, проставить utm-метки.

3. Подключить коллтрекинг.

4. Проставить цели в системе аналитики:

а) Конверсионные: оформление заказа из Корзины, отправка формы «Купить в один клик».

б) Ретаргетинговые цели:

Посетители, дошедшие до корзины.

Посетители, которые вели активность на сайте больше 60 секунд

с) “Звонок” в виде цели в Google Analytics и Яндекс.Метрике. Этого функционала нет в GA и Метрике - поэтому важно подключить коллтрекинг.

5. Написать рекламные объявления. Обратите внимание, что объявления для поиска и РСЯ должны быть разными!

6. Настроить быстрые ссылки, уточнения, отображаемые ссылки. Как показывает практика, это положительно влияет на CTR.

Запуск РК занял около двух недель, и вот результаты:

Как видно из таблицы, со второго месяца работы нам удалось снизить стоимость звонка более, чем в 2 раза. Это было сделано за счет перераспределения бюджета из поисковых кампаний на РСЯ (так как они показали лучшую эффективность) – что также позволило снизить стоимость клика.

Мы оценивали количество звонков по каждой кампании, их длительность и то, насколько звонок был целевым. Также смотрели на конверсию сайта по времени – в конверсионные часы ставки были увеличены.

При этом не следует забывать о стандартных работах по рекламным кампаниям:

регулярное добавление минус-слов,

замена картинок на РСЯ, чтобы избежать выгорания аудитории,

корректировка ставок по полу/возрасту/устройствам и т. д.

Илья Запорожец, PМ «Единой кассы» Wallet One

Аналитики из IHS Markit прогнозриуют, что количество смартфонов в мире вырастет с 4 млрд в 2016 году до более чем 6 млрд в 2020 году. Вместе с ними будет активно расти и количество пользователей мессенджеров. Стоит задуматься о том, как использовать мессенджеры для общения с покупателями.

Например, мы оценили перспективность этого направления и пришли к партнёрству с Viber. Так появился новый продукт — Viber Кошелек. С его помощью многочисленные пользователи мобильных устройств смогут за пару кликов отправлять деньги друзьям и близким, запрашивать перевод средств, оплачивать коммуналку, штрафы и даже покупки в интернете, а также выводить деньги на банковскую карту, не выходя из приложения Viber. Это всего лишь один из примеров того, чем мессенджер может быть полезен для ecommerce. Чат-боты, "мобильные кошельки" и прочее - это не вопрос будущего. Это уже реальность.

Елизавета Колесова, менеджер по маркетингу RBKmoney

Онлайн-оплата – один из важнейших шагов становления магазина в Cети. Банковские карты уже плотно вошли в нашу жизнь, люди все чаще платят картами, особенно в крупных городах. Важно предоставить покупателю возможность оплатить покупку сразу: это увеличивает оборот магазина, повышает процент спонтанных покупок, положительно влияет на лояльность покупателей. И конечно, онлайн-оплата товара решает ряд проблем с наличными при доставке – отсутствия нужной суммы у покупателя или сдачи у курьера.

На рынке достаточно много сервисов, оказывающих услуги по онлайн-платежам. Выбирайте партнера, который будет обладать высокой клиентоориентированностью. Интуитивно понятный интерфейс поможет быстро и удобно оплатить товар или услугу. А сервис с различными платежными опциями поможет «узнать» клиента в следующий раз - предложить оплату по одному клику или автоматические списания по подписке.

Стоит обратить внимание на технические решения партнера. Для скорости и простоты интеграции можно использовать готовые модули CMS, а при необходимости индивидуальных настроек - провести интеграцию по API.

Если сервис поддерживает кастомизацию платежных страниц, вы получите возможность адаптировать платежную страницу под ваш дизайн. Тогда интерфейс платежной страницы будет более привычным для покупателя.

Еще один момент, который важно учесть - это методы оплаты, их достаточно много. Конечно, самые популярные – это банковские карты, но не отключайте другие, которые сначала могут казаться ненужными. Вероятно, что вашему клиенту именно сейчас удобнее один из «экзотических» способов оплаты – дайте ему эту возможность.

Используйте возможности партнера по максимуму. Не стесняйтесь интересоваться о его дополнительных опциях/

Если вы занимаетесь продажей физических товаров, то используйте предавторизацию. Вы сможете проверять товар на складе до списания средств с карты клиента. В случае невозможности отгрузки, деньги просто и без комиссии вернутся клиенту.

Попробуйте автоплатежи, если вы работаете по подписке: повысите собираемость денег для себя, а забывчивый клиент не останется внезапно с неактивным сервисом или без интернета.

Платежный сервис должен стать вашим надежным бизнес-партнером и консультантом. Любые вопросы с оплатой ваших товаров или услуг он должен брать на себя. Поэтому важно выбрать сервис с круглосуточной технической поддержкой, куда смогут обращаться не только вы и ваши сотрудники, но и ваши клиенты - по всем возникающим вопросам и проблемам с оплатой. Чем больше способов связи с техподдержкой платежного сервиса (e-mail, онлайн-чат, телефон), тем лучше.

Удобнее работать с платежным сервисом, если вы заключаете с ним один договор. Вы получаете от партнера единую отчетность по платежам и можете четко прослеживать комиссию за услуги. Если комиссия у одного платежного сервиса значительно ниже, чем в целом на рынке, то уточните, надо ли будет платить дополнительную комиссию банку-эквайеру. Возможно, с ним нужно будет заключить отдельный договор.

Павел Пушкарев, генеральный директор "САЙТ-МЕНЕДЖЕР"

Сколько времени занимает создание интернет-магазина? Правильный ответ – один день. Это вполне реальные сроки открытия магазина, если у вас есть готовые, настроенные и проверенные решения в «облаке».

Разработка веб-сайта с нуля в коробочной CMS – это месяцы ожиданий и затраты сотен тысяч рублей без гарантии, что бизнес пойдет после того, как магазин-таки запустится.

В «облачной» CMS все по-другому.

Нет издержек. Вы не платите программистам и разработчикам, веб-дизайнерам и SEO-агентствам. Получаете готовый бизнес в Сети уже через час после регистрации.

По умолчанию внедрены все технические наработки, подключен список модулей и социальных виджетов, настроен прием заявок и online-платежей, есть готовые варианты дизайна, заполнены страницы сайта.

Предоставляется отлаженный хостинг + обслуживание. Гарантируется безопасность, защита от атак, сохранность данных покупателей.

Регулярно выпускаются обновления, за которыми не нужно следить – все автоматизировано.

Есть бесплатный тест-драйв. Вы поработаете с системой и запустите магазин, проверите удобство панели управления сайтом и примете первых клиентов, сделаете объективные выводы.

Все эти задачи в коробочном движке магазина придется решать самостоятельно: подбирать CMS и хостинг, устанавливать сайт на сервер, создавать базы данных, настраивать дизайн, подключать платежные и SEO модули, инсталлировать виджеты, меню и т.д.

Итак, «облачная» CMS может стать хорошим решением, если вам нужно запустить магазин "прямо сейчас, а лучше вчера", и вы не готовы нанимать разработчиков, ждать результата и платить деньги за любые правки.

Анна Караулова, директор по развитию i-Media, Федор Болотин, эксперт i-Media по прайс-площадкам

Некоторые владельцы интернет-магазинов ищут волшебную кнопку «Покупки»: стоит только нажать – и посыплются заказы. Кто-то видит ее в SEO, кто-то – в прайс-площадках, а кто-то – в работе с агентством. Но, чтобы увеличить продажи, необходимо вкладываться сразу в несколько каналов.

Интернет-магазину, как минимум, нужно подключить:

основные прайс-площадки: Яндекс.Маркет, Торг@Mail.ru и Price.ru – с проработанными фидами товаров;

ремаркетинг во всех возможных каналах;

динамическую рекламу с просмотренным пользователем товаром на нескольких площадках.

Также обязательно проведите SEO-оптимизацию сайта. А вот контекстную рекламу стоит запускать осторожно, начиная с наиболее конверсионных направлений и регионов.

В работе с каждым рекламным каналом есть свои нюансы и направления работы. Например, продвижение на прайс-площадках состоит из четырех крупных блоков:

1. Оформление и описание товаров. Это то, что привлекает покупателя и влияет на оптимизацию внутри прайс-площадки.

2. Управление стратегиями.

3. Брендовая составляющая. Сюда входят отзывы об интернет-магазине и реклама по другим каналам. На них строится доверие потенциальных клиентов, а значит, и продажи. Например, нам удалось в 2,5 раза за месяц увеличить CR одного нового интернет-магазина благодаря новым отзывам. Комментарии покупателей накапливались, заказы – увеличивались.

4. Анализ конкурентной среды. Например, мы анализируем стратегии продвижения, количество отзывов, основные конкурентные преимущества в описании товаров и т.д. у заказчика и его конкурентов.

Над всеми четырьмя блоками работают в основном крупные магазины. Но они и выросли до своих размеров во многом благодаря такому подходу.

Лучше всего в продвижении интернет-магазина использовать принцип нефтяного танкера: его резервуар делится на несколько частей и, когда появляется пробоина, он не тонет и не теряет всю нефть – команда успевает залатать дыру. Так и в случае продвижения по нескольким рекламным каналам: при утечках в одном из них (например, после санкций поисковой системы за SEO-ссылки) вы сможете перераспределить бюджет, исправить ситуацию и не потерять прибыль.

Иван Дубатов, IT-директор "АнтиСклад"

Для успешной работы интернет-магазина важен толковый бэк-офис. Можно, конечно, вести товарный учет в Excel и вручную обновлять наличие товаров на сайте, но это все занимает кучу времени и плодит массу ошибок.

Система складского учета должна быть комплексной.

Что умеют такие системы?

Важнейшие функции - учет товаров на складах и в магазинах, штрихкодирование, резервирование, проведение инвентаризации, печать всей первичной документации, чеков и ценников. Также важно автоматическое обновление складских остатков на витрине интернет-магазина, чтобы дать покупателям актуальную информацию о наличии товаров (это же еще и повышает конверсию).

И разумеется система должна автоматизировать взаиморасчеты с поставщиками, оформление возвратов и списаний брака. Весьма желательно наличие в системе аналитики. Анализ продаж покажет детальные данные по прибыльности и оборачиваемость товаров и товарных категорий. Аналитика бюджета магазина и работы продавцов позволяет следить за расходами и делать расчет заработной платы сотрудников.

Таковы возможности хорошей системы складского учета. Все это позволяет в любой момент держать руку на пульсе своего бизнеса и оперативно принимать правильные решения.

Григорий Земсков, компания "Ревизиум"

Среди владельцев интернет-магазинов, пострадавших от хакерских атак, ошибочно бытует мнение, что их сайт взломали исключительно конкуренты с целью воровства клиентской базы данных, отдельных заказов или чтобы навредить бизнесу. Однако на долю целевых взломов приходится порядка 5% от общей массы.

В большинстве случаев взломщиков интересуют не данные атакуемых сайтов, а возможность бесплатно и безнаказанно размещать вредоносный и фишинговый контент, внедрять редиректы или рассылать спам с вирусными вложениями.

Как только интернет-магазин начинает работать в полную силу и появляется в поисковой выдаче Яндекса или Google по определенным запросам, он сразу же попадает в поле зрения хакеров. Кандидаты для взлома находятся очень просто: с помощью специальных запросов к поисковой системе хакерские боты собирают большую базу e-commerce ресурсов и проводят по ним атаки с целью поиска уязвимостей, подбора пароля от административной панели и последующего взлома. В результате сотни интернет-магазинов, владельцы которых не уделяли внимание безопасности сайта, оказываются взломаны и заражены. Последствия взлома всегда оборачиваются существенными затратами времени, денег и нервов.

В результате блокировки сайта хостингом или наложением санкций со стороны Яндекса, Google или антивирусных сервисов магазин теряет клиентов, а его владелец - прибыль. Взломанный и зараженный сайт – это и ущерб для репутации ecommerce-площадки. Мало кто захочет посетить сайт, который может угрожать компьютеру пользователя или воровать персональные данные. Да и назойливая (несанкционированно размещенная) реклама в виде всплывающего баннера вряд ли обрадует уставшего от агрессивных предложения покупателя.

Коммерческий веб-проект необходимо защищать заблаговременно и делать это нужно руками не знакомых веб-разработчиков или фрилансеров, а в специализированной компании, профессионально занимающейся лечением и защитой сайтов от взлома.

Евгений Малаховский, AppForSale



Выручка интернет-магазина напрямую зависит от качества обслуживания, в том числе - от предоставления дополнительных услуг. Например для крупной техники это доставка и, что намного важнее, установка и настройка. Но небольшой интернет-магазин не может держать в штате собственных грузчиков или специалистов по подключению стиральных машин.

Как вариант, можно запустить сервис поиска таких специалистов под эгидой самого интернет-магазина.

Преимущества для онлайн-магазина

Во-первых - это клиент, довольный покупкой и обеспеченный сервисом. Во-вторых - внештатные исполнители, всегда готовые помочь вашему покупателю.

Тут важно донести до покупателя следующую мысль. Исполнитель индивидуально несет ответственность за подключение и доставку. Сервис лишь помогает найти нужного исполнителя. В сервисе предусмотрена рейтинговая система, поэтому качественные и проверенные специалисты будут более востребованы.

Евгений Деркач, директор ООО "Сифрэйм" (CiFrame)

Вся наука старта интернет-магазина заключается в знании своих клиентов и их потребностей. Всё остальное - это правильные процессы и инструменты.

“Как правильно?” - это вопрос, который мы чаще всего слышим от клиентов. При этом нередко “правильная” работа инструмента может усложнить определенные процессы, увеличить время выполнения каких-то операций и ресурсы на внедрение.

На рынке есть множество продуктов, которые предпринимателю предстоит использовать на старте: проверка гипотез ("Директ", Adwords, Yml), аналитика (Google analytics, Roistat), учет (МойСклад, 1С), сервис (Retailcrm, Bitrix24, AmoCRM) и т.д. (доставки, рассылки sms и email, сервисы оплаты и пр.).

Совет для запускающих интернет-магазинщиков прост. Как только вы начинаете обрастать рутиной, монотонными или повторяющимися действиями (а это неминуемо произойдет ) - автоматизация стучится к вам дверь.

Если каждый продукт - это остров, то вам неизбежно придется строить мосты.

Артем Соколов, директор по маркетингу InSales.ru



В прошлом году компания InSales.ru провела исследование, которое показало, сколько заказов в процентном соотношении приносят каналы продаж в каждой товарной категории. В исследовании учитывались средние и маленькие интернет-магазины (от 10 заказов в сутки), не менее 15 магазинов в каждой товарной категории. Всего было проанализировано порядка 1 млн заказов и их источники трафика. Буду рад поделиться его итогами.

Исследование показало, что интернет-магазины очень мало используют email-рассылки для привлечения клиентов. В среднем только 1,6% заказов оформляется с помощью этого канала. (Здесь же учитывались заказы, которые клиенты делают при переходе из писем-подтверждений). Самыми эффективными в плане использования рассылок оказались следующие категории: «Украшения» – 9% заказов, «Детские товары» – 4%, «Подарки, аксессуары», «Косметика и парфюмерия» – 3%.

Магазины, которые продают продукты питания, одежду и обувь, книги и товары для дома, наименее эффективно используют рассылки для генерации заказов (чуть больше 1% заказов в месяц по каждой категории). Им нужно обратить особое внимание на email-маркетинг, как на потенциально успешный канал.

Также мы выяснили, что до сих пор 18% заказов приносят звонки клиентов на телефон и работа оператора. Больше всего помощь менеджера магазина требуется при заказе медицинских товаров (34%), мебели (29%), электроники и бытовой техники (27%), продуктов питания (26%).

Традиционно эффективным источником заказов является поисковая выдача. Яндекс приносит магазинам 18% заказов, Google – 12%. Больше всего заказов поисковый трафик приносит таким категориям, как «Одежда и обувь», «Электроника и бытовая техника», «Спорттовары» (для Яндекс) и «Одежда и обувь», «Косметика и красота», «Электроника и бытовая техника» (для Google).

Что касается социальных сетей, то эффективнее всего во "ВКонтакте" работают продавцы одежды и обуви: 46% всех заказов в VK приходятся именно на эту категорию. В Facebook успешнее всего работают продавцы продуктов питания (26% от общего количества заказов, сделанных с помощью FB).

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