02.03.17 14 простых приемов для продвижения в Facebook

перевела с английского: Ия Малгаладзе

Сегодня поговорим о том, как использовать скрытые маркетинговые возможности Facebook. Эта соцсеть - не самая популярная в России, но она объединяет довольно платежеспособную аудиторию, и у нее есть много неявных на первый взгляд возможностей.

Мы перевели и адаптировали статью известного западного маркетолога Нейла Патела. В ней даны 14 простых "фишек", позволяющих более эффективно использовать Facebookдля продвижения. С чем-то мы экспериментируем сами, что-то покажется очевидным, а что-то, возможно станет для вас новой идей.

1. Публикуйте картинки в Instagram

Прежде чем публиковать фотографии или рисунки в Facebook, выложите их в Instagram. Почему так? Потому что любые картинки, опубликованные в Instagram, получают на 23% больше просмотров, чем в любой другой соцсети.



"Взрывное привлечение", которое обещает Instagram, действительно работает. "Привлечение в Instagram в 10 раз выше, чем в Facebook, в 54 раза выше, чем в Pinterest, и в 84 раза выше, чем в Twitter", - утверждается в исследовании BrandWatch.

Следуя этому совету, вы можете привлечь почти на четверть больше пользователей, чем при обычной публикации картинок только в Facebook.

2. Забудьте о хэштэгах

Нет, в некоторых случаях хэштэги хороши и полезны. Хотя бы в тех же Instagram и Twitter. А вот в Facebook они так не заработали нормально. Все то же исследование Buzzsumo выявило, что у публикаций с хэштэгами в Facebook привлечение ниже, чем у тех, которые их не содержат. Неожиданный факт.

3. Делайте публикации между 10 вечера и полуночью по местному времени

Всем известно, что время публикации в соцсетях имеет большое значение. Даже шедевр ваша аудитория может не увидеть, если он окажется где-то в хвосте ленты.

Данные Buzzsumo и собственный опыт автора подсказывают, что оптимальное время для публикаций - с 10 вечера до полуночи. И тому есть две причины. Во-первых, в этот период не так много пользователей что-либо публикуют, а это значит, что у вашего с вашим постом будут конкурировать меньше сообщений. Во-вторых, не спящего и активного народу на Facebook еще много, и ваша публикация будет прочитана.

График Buzzsumo наглядно иллюстрирует этот феномен.

Так что, вписавшись в это двухчасовое окно, вы будете в шоколаде.

4. Используйте опцию "Оценка аудитории"

Опция "Оценка аудитории" достаточно проста в использовании и помогает понять, что за люди заинтересованы в вашем контенте. А значит, вы сможете предложить им именно тот контент, который они хотят.

"Оценка аудитории" поможет вам узнать возраст, пол, уровень жизни, образование, место работы заинтересованных в ваших публикациях людей.

Данные, которые вы получите таким образом, пригодятся и в других ваших маркетинговых кампаниях.

5. Сделайте видео ядром вашей стратегии

Видео набирает популярность. При этом лишь 3% всего контента Facebook составляют видеоролики. Сама соцсеть активно продвигает видеоконтент, пытаясь в этой части составить конкуренцию Youtube. Автозапуск видеороликов, стоящий по умолчанию, а также лучшая, в сравнении с другими типами контента, видимость видео в ленте - части этой стратегии. Видеоконтента на Facebookпока мало, и это открывает огромные возможности.

Публикуйте побольше качественных видеороликов, и основной урожай просмотров достанется вам, а не вашим конкурентам.

И это приводит нас к следующему приему.

6. Заливайте видео прямо на Facebook

Видео у нас ассоциируется с YouTube. Возникает естественное желание залить ролик именно туда, а в посте на Facebook дать гиперссылку.

И это неправильно!

Исследование Buzzsumo наглядно демонстрирует, что видео, залитое непосредственно на Facebook, получает намного больше просмотров, чем то, которое представлено ссылкой на YouTube.

Не забывайте об этом простом лайфхаке, и вы привлечете в разы больше пользователей.

7. Позвольте пользователям принимать за вас решения

Все знают, что такое краудсорсинг. И он отлично работает в Facebook. К примеру, вы можете предложить аудитории выбрать новый логотип для вашего бренда из предложенных. Или даже предложить свой. Простейший вид краудсорсинга – поставить какое-то решение на голосование.

Зачем это нужно? Во-первых, таким образом вы даете понять своей аудитории, что вам не безразлично ее мнение. А во-вторых, на самом деле краудсорсинг оказывается мощным катализатором привлечения.

8. Не пишите сообщения длиннее 150 знаков

Чем короче пост в Facebook, тем лучше. Пател рекомендует ориентироваться на объем, принятый в Twitter – 150 знаков.

Короткие сообщения в Facebook обеспечивают большее привлечение, чем длинные. На графике это отлично видно.

Самыми привлекательными для аудитории оказываются посты не длиннее 50 знаков. Чем длиннее пост, тем сильнее падает посещаемость. Проще говоря, пишите короткие и милые статусы.

9. Добавляйте кнопки CTA в рекламные сообщения

Интересный факт: средний показатель конверсии в Facebook составляет всего лишь 0,9%. Однако добавленная в объявление кнопка CTA может повысить его кликабельность в 2,85 раза.

На инфографике, представленной Adroll, видно, каких больших результатов можно добиться с помощью одной маленькой кнопки.

10. Создавайте группы в Facebook

Группы очень важны для повышения узнаваемости бренда. Однако многие рекламодатели почему-то до сих пор их не используют.

Группа сближает вас с пользователями, позволяет привлечь новых людей, повышает узнаваемость бренда, делает общение менее формальным и дает возможность узнать о людях то, что иначе вы не узнаете.

Разберитесь, как это осуществить технически, и создавайте группы.

11. Закрепите ваше самое эпичное сообщение

Facebook позволяет закрепить сообщение в начале ленты. Сделайте это - и пользователи увидят ваш лучший контент каждый раз, когда будут заглядывать на страницу. Это как поставить главное блюдо в центре стола – оно сразу привлечет к себе внимание.

Пател рекомендует внимательно просмотреть все свои сообщения, выбрать то, у которого больше всего просмотров, и закрепить его вверху.

12. Спрашивайте у ваших читателей

Публикации, в которых вы задаете какой-нибудь вопрос, часто оказываются самыми читаемыми.

Почему так происходит? Во-первых, такое сообщение дает понять пользователям, что их мнение не безразлично, что к нему прислушаются. А во-вторых, они начинают искать ответ на вопрос, высказываются - и тем самым создают живое общение.

13. Не пишите длинные статьи

Если вам нужно рассказать о чем-то подробно, не прикрепляйте к сообщению целую книгу. Объем статьи должен быть в пределах от одной до трех тысяч слов. Это идеальный вариант.

Обратите внимание, как резко падает читаемость более длинных текстов.

14. Анализируйте статистику во вкладке "Публикации" (для бизнес-страниц).

Там есть сразу несколько симпатичных опций: "Когда поклонники онлайн" и в особенности - "Топовые публикации с интересующих вас страниц".

Внесите в этот список страницы конкурентов - и у вас перед глазами всегда будет статистика для бенчмаркинга, а также примеры удачных постов в Facebookу конкурентов. Это стимулирует и даст вам новые идеи.

Удачи!