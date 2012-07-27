Отзывы о работе компании СДЭК
Владимир Ковалев,
Менеджер Магазин подарков
Менеджер Магазин подарков
23:16
Кстати, да. В профиле данного менеджера кнопка pm отключена.
По по воду кнопки "отписка" полностью с вами согласен.
Кстати, да. В профиле данного менеджера кнопка pm отключена.
По по воду кнопки "отписка" полностью с вами согласен.
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