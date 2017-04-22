Цитата:



Посылка не относится к категории опасных грузов.



Тогда прошу предоставить мне письменный ответ по поводу действий следующих сотрудников:- оператор чата С.К.Н.- логист компании в г. Калининград, Ф.К.В.с детализированным максимально подробным объяснением, почему они мне сегодня нагло (нагло, потому что несколько раз подряд) соврали, что груз был отнесен к опасным? Это что, новый маркетинговый ход такой в СДЭК - клиентам врать?

Цитата:



Любой груз, вывозимый с территории Калининградской области вне зависимости от своего происхождения и заявленного таможенного режима, подлежит обязательному таможенному оформлению. Это вызвано геополитическим положением региона и ограниченным действием режима свободной таможенной зоны, применяемого в Калининградской области.



При приеме посылки мы уточняем следующие вопросы:



1. Откуда поступил груз на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны): из РФ, из-за рубежа?

2. Импортный или отечественный груз?



Если импортный и завозился напрямую в Калининградскую область любым видом транспорта из-за рубежа: то на вывоз нужны документы

1. Оригинал ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) со статусом Импорт 40 (для свободного обращения на всей территории России)

2. Вывозные документы от отправителя :счет-фактура или ТТН в 1 экземпляре с печатями и подписями отправителя.



Если импортный, завозился на территорию Калининградской области с территории России наземным транспортом, то нужны документы:

1. Оригинал CMR (международная транспортная накладная) от перевозчика, спецификация к ней

2. Ввозная счет-фактура (оригинал) с отметками таможни о том, что груз ввезен на территорию Калининградской области

3. Вывозной документ для отправителя на грузополучателя (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная) для франчайзи в Калининграде.

Оригинал CMR и Ввозная счет-фактура запрашивается грузоотправителем сомостоятельно у перевозчика, который ввозил груз



Если товар отечественный произведен на территории России, то нужны документы:

1. Паспорт (формуляр) на груз

2. Если это оборудование, то вывозные документы от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная)



В связи с тем, что в моем договоре со СДЭК и в Регламенте работы СДЭК про это нет ни единого слова, то просьба к каждому из данных утверждений дать ссылку, на основании чего именно (если закон, то какой пункт и какого закона) делаются данные утверждения.

Цитата:



Если товар отечественный произведен на территории России



А если товар произведен на территории СССР несколько десятков лет назад, тогда как быть?

Цитата:



Сотрудник не отказывали в обслуживании по договору СДЭК, менеджер отказал в доставке



Отказ в доставке без подробных объяснений причин и без ссылок на источники приравнивается к отказу в обслуживании по договору. Подробные причины озвучены не были. Даже Вы сейчас, написали очень много информации, но откуда именно Вы ее взяли, я не знаю. И тем не менее, даже столько информации не было предоставлено мне и моему представителю, который передавал груз, сотрудниками Калининградского офиса СДЭК.

Цитата:



Подскажите, пожалуйста, отказ сотрудников принимать посылку Вы восприняли как хамство



Как хамство я воспринял то, что моему представителю в офисе СДЭК в Калининграде по адресу ул. 1812 года, д. 126 не дали детальных объяснений об отказе с ссылками на первоисточники. Как хамство я воспринял то, что и мне при звонке по телефону не дали подробных разъяснений по данному вопросу. И уж точно как форменное, наглое и недопустимое хамство я воспринял фразу сотрудника СДЭК "мне некогда", после чего он повесил трубку. Вот за это я жду извинений в письменной форме. Если ранее мне извинения от СДЭК в принципе не нужны были, то сейчас вопрос принципиальный. Если ваши франчайзи не хотят работать адекватно и общаться с должным уважением с теми, кто им денег платит за доставку, то пусть сворачивают лавочку и идут семечками на базар торговать, а не логистикой занимаются.P.S.: в итоге товар был без проблем сегодня же отправлен службой EMS и вы в очередной раз потеряли мои деньги. Я подчеркну, что сотрудники EMS ничего подобного не спрашивали и никакой сопроводительной документации им не требовалось. Вы с ними в разных странах что ли работаете и по разным законам? Или я что-то не понимаю?P.P.S.: и я так же жду ответа на этот вопрос: