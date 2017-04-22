Отзывы о работе компании СДЭК
22/04/2017
Добрый день!
Сегодня, в жесткой форме, моему доверенному лицу в Калининграде было отказано в отправке посылки № 1044521623 и отказано в обслуживании по договору со СДЭК. Ему в хамском тоне сказали, что нужны какие-то дополнительные документы (хотя это внутрироссийское отправление), конкретно ничего не объяснив.
Когда я позвонил в офис на ул. 1812 года, д. 126, мне так же в жестком тоне отказали в предоставлении подробной информации и сказали "нам некогда", после чего просто повесили трубку. Общался я с неким В. И. (фамилию не услышал, он отказался её четко произносить), который представился владельцем франчайзи (он так же звонил мне с номера +79062375***).
После чего, я обратился в онлайн-чат на сайте СДЭК. Там мне предоставили информацию, что груз является опасным и по этой причине отказали в его приеме. Хотя в офисе СДЭК, когда мое доверенное лицо передавало данный груз, не было ни слова сказано о том, что данный груз опасный. Также хочу отметить, что никто не уточнил, к какой категории опасных грузов сотрудники СДЭК отнесли передаваемый груз. Подчеркну, что в отправлении была небольшая металлическая запчасть 5*5 см (фото http://bit.ly/2pPCtXo) , которая не является опасным грузом в принципе.
Данные сотрудников, которые вдруг отнесли отправление к опасным грузам:
- оператор чата С.К.Н. (на каком основании она самолично отнесла груз к опасным, мне неизвестно – она даже не видела сам груз)
- логист компании в г. Калининград, Ф.К.В. (на каком основании он отнес груз к опасным, неизвестно, ровно как и неизвестно, к какой категории грузов он отнес данную посылку)
1. Прошу максимально подробно пояснить, на каком основании и фактически без объяснения конкретных причин мне отказали в обслуживании по договору со СДЭК? Или мне с каждым франчайзи отдельный договор теперь надо заключать?
2. Прошу провести разъяснительную беседу с франчайзи в г. Калининград по вопросу правил отправки внутрироссийских грузов и этики общения с клиентами, и напомнить данным франчайзи, что они работают не сами по себе и по своим выдуманным правилами, а в составе единой службы доставки СДЭК и под именем СДЭК.
3. В обязательном порядке прошу предоставить извинения от калининградского подразделения СДЭК в письменной форме (за хамское отношение к клиенту и за отказ в подробном описании причин отказа обслуживания по заключенному со СДЭК договору) на фирменном бланке СДЭК с подписью В.И. (который представился владельцем франчайзи по телефону). Данный документ просьба отправить на мое имя в пункт выдачи в г. Москва, по ул. Коминтерна, д. 4
4. Прошу предоставить в письменной форме подробное объяснение логиста компании в г. Калининград, Ф.К.В. о том, на каком основании он отнес данный груз к опасным и к какой именно категории опасных грузов он отнес данный груз. Данный документ просьба отправить на мое имя в пункт выдачи в г. Москва, по ул. Коминтерна, д. 4
Искренне надеюсь, что эта абсурдная ситуация с калининградским подразделением СДЭК не отражает работы компании СДЭК целиком, а лишь является досадным исключением в связи с непрофессионализмом и не опытностью руководителя и сотрудников франчайзи СДЭК в г. Калининград. Я так же надеюсь, что ваша компания приложит все усилия, чтобы в дальнейшем таких случаев больше не было и все сотрудники СДЭК относились к клиентам адекватно и без хамства, что недопустимо для серьезной компании.
UPD1: дополнительная просьба объяснить мне, почему мне соврали в Калиниградском отделении СДЭК?
Некий В.И., который представился владельцем франчайзи СДЭК в Калиниграде, когда я звонил по номеру +7 (401) 237-53-82, по документам не является владельцем! Владельцем ООО "МИЛПОСТ", ИНН 3906219260, является Бочко Элла Михайловна, генеральным директором - Кречкевич Кристина Владимировна.
Так что это за В.И., который врет клиентам?
Добрый день!
Сегодня, в жесткой форме, моему доверенному лицу в Калининграде было отказано в отправке посылки № 1044521623 и отказано в обслуживании по договору со СДЭК. Ему в хамском тоне сказали, что нужны какие-то дополнительные документы (хотя это внутрироссийское отправление), конкретно ничего не объяснив.
Когда я позвонил в офис на ул. 1812 года, д. 126, мне так же в жестком тоне отказали в предоставлении подробной информации и сказали "нам некогда", после чего просто повесили трубку. Общался я с неким В. И. (фамилию не услышал, он отказался её четко произносить), который представился владельцем франчайзи (он так же звонил мне с номера +79062375***).
После чего, я обратился в онлайн-чат на сайте СДЭК. Там мне предоставили информацию, что груз является опасным и по этой причине отказали в его приеме. Хотя в офисе СДЭК, когда мое доверенное лицо передавало данный груз, не было ни слова сказано о том, что данный груз опасный. Также хочу отметить, что никто не уточнил, к какой категории опасных грузов сотрудники СДЭК отнесли передаваемый груз. Подчеркну, что в отправлении была небольшая металлическая запчасть 5*5 см (фото http://bit.ly/2pPCtXo) , которая не является опасным грузом в принципе.
Данные сотрудников, которые вдруг отнесли отправление к опасным грузам:
- оператор чата С.К.Н. (на каком основании она самолично отнесла груз к опасным, мне неизвестно – она даже не видела сам груз)
- логист компании в г. Калининград, Ф.К.В. (на каком основании он отнес груз к опасным, неизвестно, ровно как и неизвестно, к какой категории грузов он отнес данную посылку)
1. Прошу максимально подробно пояснить, на каком основании и фактически без объяснения конкретных причин мне отказали в обслуживании по договору со СДЭК? Или мне с каждым франчайзи отдельный договор теперь надо заключать?
2. Прошу провести разъяснительную беседу с франчайзи в г. Калининград по вопросу правил отправки внутрироссийских грузов и этики общения с клиентами, и напомнить данным франчайзи, что они работают не сами по себе и по своим выдуманным правилами, а в составе единой службы доставки СДЭК и под именем СДЭК.
3. В обязательном порядке прошу предоставить извинения от калининградского подразделения СДЭК в письменной форме (за хамское отношение к клиенту и за отказ в подробном описании причин отказа обслуживания по заключенному со СДЭК договору) на фирменном бланке СДЭК с подписью В.И. (который представился владельцем франчайзи по телефону). Данный документ просьба отправить на мое имя в пункт выдачи в г. Москва, по ул. Коминтерна, д. 4
4. Прошу предоставить в письменной форме подробное объяснение логиста компании в г. Калининград, Ф.К.В. о том, на каком основании он отнес данный груз к опасным и к какой именно категории опасных грузов он отнес данный груз. Данный документ просьба отправить на мое имя в пункт выдачи в г. Москва, по ул. Коминтерна, д. 4
Искренне надеюсь, что эта абсурдная ситуация с калининградским подразделением СДЭК не отражает работы компании СДЭК целиком, а лишь является досадным исключением в связи с непрофессионализмом и не опытностью руководителя и сотрудников франчайзи СДЭК в г. Калининград. Я так же надеюсь, что ваша компания приложит все усилия, чтобы в дальнейшем таких случаев больше не было и все сотрудники СДЭК относились к клиентам адекватно и без хамства, что недопустимо для серьезной компании.
UPD1: дополнительная просьба объяснить мне, почему мне соврали в Калиниградском отделении СДЭК?
Некий В.И., который представился владельцем франчайзи СДЭК в Калиниграде, когда я звонил по номеру +7 (401) 237-53-82, по документам не является владельцем! Владельцем ООО "МИЛПОСТ", ИНН 3906219260, является Бочко Элла Михайловна, генеральным директором - Кречкевич Кристина Владимировна.
Так что это за В.И., который врет клиентам?
22/04/2017
Антон, добрый день!
Посылка не относится к категории опасных грузов.
Позвольте пояснить, почему сотрудники попросили предоставить пакет сопроводительных документов.
Отправка грузов из Калининградской региона на основную территорию Российской Федерации имеет некоторые особенности. Любой груз, вывозимый с территории Калининградской области вне зависимости от своего происхождения и заявленного таможенного режима, подлежит обязательному таможенному оформлению. Это вызвано геополитическим положением региона и ограниченным действием режима свободной таможенной зоны, применяемого в Калининградской области.
Отправка груза возможна только после предоставления сопроводительных документов.
При приеме посылки мы уточняем следующие вопросы:
1. Откуда поступил груз на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны): из РФ, из-за рубежа?
2. Импортный или отечественный груз?
Если импортный и завозился напрямую в Калининградскую область любым видом транспорта из-за рубежа: то на вывоз нужны документы
1. Оригинал ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) со статусом Импорт 40 (для свободного обращения на всей территории России)
2. Вывозные документы от отправителя :счет-фактура или ТТН в 1 экземпляре с печатями и подписями отправителя.
Если импортный, завозился на территорию Калининградской области с территории России наземным транспортом, то нужны документы:
1. Оригинал CMR (международная транспортная накладная) от перевозчика, спецификация к ней
2. Ввозная счет-фактура (оригинал) с отметками таможни о том, что груз ввезен на территорию Калининградской области
3. Вывозной документ для отправителя на грузополучателя (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная) для франчайзи в Калининграде.
Оригинал CMR и Ввозная счет-фактура запрашивается грузоотправителем сомостоятельно у перевозчика, который ввозил груз
Если товар отечественный произведен на территории России, то нужны документы:
1. Паспорт (формуляр) на груз
2. Если это оборудование, то вывозные документы от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная)
Если товар отечественный произведен на территории Калининградской области, то нужны документы:
1. Сертификат происхождения и ГТД Импорт 60
2. Вывозные документ от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза
(счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная).
Сотрудник не отказывали в обслуживании по договору СДЭК, менеджер отказал в доставке, так как отправление было без необходимых сопроводительных документов. Без которых товар не пропустит таможенная компания.
Подскажите, пожалуйста, отказ сотрудников принимать посылку Вы восприняли как хамство или, действительно, в разговоре сотрудник позволил себе вести диалог с Вами в грубой форме?
Anton Shishkin:
Добрый день!
Сегодня, в жесткой форме, моему доверенному лицу в Калининграде было отказано в отправке посылки № 1044521623 и отказано в обслуживании по договору со СДЭК. Ему в хамском тоне сказали, что нужны какие-то дополнительные документы (хотя это внутрироссийское отправление), конкретно ничего не объяснив.
Когда я позвонил в офис на ул. 1812 года, д. 126, мне так же в жестком тоне отказали в предоставлении подробной информации и сказали "нам некогда", после чего просто повесили трубку. Общался я с неким Виталием Ивановичем (фамилию не услышал, он отказался её четко произносить), который представился владельцем франчайзи (он так же звонил мне с номера +79062375***).
После чего, я обратился в онлайн-чат на сайте СДЭК. Там мне предоставили информацию, что груз является опасным и по этой причине отказали в его приеме. Хотя в офисе СДЭК, когда мое доверенное лицо передавало данный груз, не было ни слова сказано о том, что данный груз опасный. Также хочу отметить, что никто не уточнил, к какой категории опасных грузов сотрудники СДЭК отнесли передаваемый груз. Подчеркну, что в отправлении была небольшая металлическая запчасть 5*5 см (фото http://bit.ly/2pPCtXo) , которая не является опасным грузом в принципе.
Добрый день!
Сегодня, в жесткой форме, моему доверенному лицу в Калининграде было отказано в отправке посылки № 1044521623 и отказано в обслуживании по договору со СДЭК. Ему в хамском тоне сказали, что нужны какие-то дополнительные документы (хотя это внутрироссийское отправление), конкретно ничего не объяснив.
Когда я позвонил в офис на ул. 1812 года, д. 126, мне так же в жестком тоне отказали в предоставлении подробной информации и сказали "нам некогда", после чего просто повесили трубку. Общался я с неким Виталием Ивановичем (фамилию не услышал, он отказался её четко произносить), который представился владельцем франчайзи (он так же звонил мне с номера +79062375***).
После чего, я обратился в онлайн-чат на сайте СДЭК. Там мне предоставили информацию, что груз является опасным и по этой причине отказали в его приеме. Хотя в офисе СДЭК, когда мое доверенное лицо передавало данный груз, не было ни слова сказано о том, что данный груз опасный. Также хочу отметить, что никто не уточнил, к какой категории опасных грузов сотрудники СДЭК отнесли передаваемый груз. Подчеркну, что в отправлении была небольшая металлическая запчасть 5*5 см (фото http://bit.ly/2pPCtXo) , которая не является опасным грузом в принципе.
Антон, добрый день!
Посылка не относится к категории опасных грузов.
Позвольте пояснить, почему сотрудники попросили предоставить пакет сопроводительных документов.
Отправка грузов из Калининградской региона на основную территорию Российской Федерации имеет некоторые особенности. Любой груз, вывозимый с территории Калининградской области вне зависимости от своего происхождения и заявленного таможенного режима, подлежит обязательному таможенному оформлению. Это вызвано геополитическим положением региона и ограниченным действием режима свободной таможенной зоны, применяемого в Калининградской области.
Отправка груза возможна только после предоставления сопроводительных документов.
При приеме посылки мы уточняем следующие вопросы:
1. Откуда поступил груз на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны): из РФ, из-за рубежа?
2. Импортный или отечественный груз?
Если импортный и завозился напрямую в Калининградскую область любым видом транспорта из-за рубежа: то на вывоз нужны документы
1. Оригинал ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) со статусом Импорт 40 (для свободного обращения на всей территории России)
2. Вывозные документы от отправителя :счет-фактура или ТТН в 1 экземпляре с печатями и подписями отправителя.
Если импортный, завозился на территорию Калининградской области с территории России наземным транспортом, то нужны документы:
1. Оригинал CMR (международная транспортная накладная) от перевозчика, спецификация к ней
2. Ввозная счет-фактура (оригинал) с отметками таможни о том, что груз ввезен на территорию Калининградской области
3. Вывозной документ для отправителя на грузополучателя (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная) для франчайзи в Калининграде.
Оригинал CMR и Ввозная счет-фактура запрашивается грузоотправителем сомостоятельно у перевозчика, который ввозил груз
Если товар отечественный произведен на территории России, то нужны документы:
1. Паспорт (формуляр) на груз
2. Если это оборудование, то вывозные документы от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная)
Если товар отечественный произведен на территории Калининградской области, то нужны документы:
1. Сертификат происхождения и ГТД Импорт 60
2. Вывозные документ от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза
(счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная).
Сотрудник не отказывали в обслуживании по договору СДЭК, менеджер отказал в доставке, так как отправление было без необходимых сопроводительных документов. Без которых товар не пропустит таможенная компания.
Подскажите, пожалуйста, отказ сотрудников принимать посылку Вы восприняли как хамство или, действительно, в разговоре сотрудник позволил себе вести диалог с Вами в грубой форме?
22/04/2017
Тогда прошу предоставить мне письменный ответ по поводу действий следующих сотрудников:
- оператор чата С.К.Н.
- логист компании в г. Калининград, Ф.К.В.
с детализированным максимально подробным объяснением, почему они мне сегодня нагло (нагло, потому что несколько раз подряд) соврали, что груз был отнесен к опасным? Это что, новый маркетинговый ход такой в СДЭК - клиентам врать?
В связи с тем, что в моем договоре со СДЭК и в Регламенте работы СДЭК про это нет ни единого слова, то просьба к каждому из данных утверждений дать ссылку, на основании чего именно (если закон, то какой пункт и какого закона) делаются данные утверждения.
А если товар произведен на территории СССР несколько десятков лет назад, тогда как быть?
Отказ в доставке без подробных объяснений причин и без ссылок на источники приравнивается к отказу в обслуживании по договору. Подробные причины озвучены не были. Даже Вы сейчас, написали очень много информации, но откуда именно Вы ее взяли, я не знаю. И тем не менее, даже столько информации не было предоставлено мне и моему представителю, который передавал груз, сотрудниками Калининградского офиса СДЭК.
Как хамство я воспринял то, что моему представителю в офисе СДЭК в Калининграде по адресу ул. 1812 года, д. 126 не дали детальных объяснений об отказе с ссылками на первоисточники. Как хамство я воспринял то, что и мне при звонке по телефону не дали подробных разъяснений по данному вопросу. И уж точно как форменное, наглое и недопустимое хамство я воспринял фразу сотрудника СДЭК "мне некогда", после чего он повесил трубку. Вот за это я жду извинений в письменной форме. Если ранее мне извинения от СДЭК в принципе не нужны были, то сейчас вопрос принципиальный. Если ваши франчайзи не хотят работать адекватно и общаться с должным уважением с теми, кто им денег платит за доставку, то пусть сворачивают лавочку и идут семечками на базар торговать, а не логистикой занимаются.
P.S.: в итоге товар был без проблем сегодня же отправлен службой EMS и вы в очередной раз потеряли мои деньги. Я подчеркну, что сотрудники EMS ничего подобного не спрашивали и никакой сопроводительной документации им не требовалось. Вы с ними в разных странах что ли работаете и по разным законам? Или я что-то не понимаю?
P.P.S.: и я так же жду ответа на этот вопрос:
Цитата:
Посылка не относится к категории опасных грузов.
Посылка не относится к категории опасных грузов.
Тогда прошу предоставить мне письменный ответ по поводу действий следующих сотрудников:
- оператор чата С.К.Н.
- логист компании в г. Калининград, Ф.К.В.
с детализированным максимально подробным объяснением, почему они мне сегодня нагло (нагло, потому что несколько раз подряд) соврали, что груз был отнесен к опасным? Это что, новый маркетинговый ход такой в СДЭК - клиентам врать?
Цитата:
Любой груз, вывозимый с территории Калининградской области вне зависимости от своего происхождения и заявленного таможенного режима, подлежит обязательному таможенному оформлению. Это вызвано геополитическим положением региона и ограниченным действием режима свободной таможенной зоны, применяемого в Калининградской области.
При приеме посылки мы уточняем следующие вопросы:
1. Откуда поступил груз на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны): из РФ, из-за рубежа?
2. Импортный или отечественный груз?
Если импортный и завозился напрямую в Калининградскую область любым видом транспорта из-за рубежа: то на вывоз нужны документы
1. Оригинал ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) со статусом Импорт 40 (для свободного обращения на всей территории России)
2. Вывозные документы от отправителя :счет-фактура или ТТН в 1 экземпляре с печатями и подписями отправителя.
Если импортный, завозился на территорию Калининградской области с территории России наземным транспортом, то нужны документы:
1. Оригинал CMR (международная транспортная накладная) от перевозчика, спецификация к ней
2. Ввозная счет-фактура (оригинал) с отметками таможни о том, что груз ввезен на территорию Калининградской области
3. Вывозной документ для отправителя на грузополучателя (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная) для франчайзи в Калининграде.
Оригинал CMR и Ввозная счет-фактура запрашивается грузоотправителем сомостоятельно у перевозчика, который ввозил груз
Если товар отечественный произведен на территории России, то нужны документы:
1. Паспорт (формуляр) на груз
2. Если это оборудование, то вывозные документы от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная)
Любой груз, вывозимый с территории Калининградской области вне зависимости от своего происхождения и заявленного таможенного режима, подлежит обязательному таможенному оформлению. Это вызвано геополитическим положением региона и ограниченным действием режима свободной таможенной зоны, применяемого в Калининградской области.
При приеме посылки мы уточняем следующие вопросы:
1. Откуда поступил груз на территорию ОЭЗ (особой экономической зоны): из РФ, из-за рубежа?
2. Импортный или отечественный груз?
Если импортный и завозился напрямую в Калининградскую область любым видом транспорта из-за рубежа: то на вывоз нужны документы
1. Оригинал ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) со статусом Импорт 40 (для свободного обращения на всей территории России)
2. Вывозные документы от отправителя :счет-фактура или ТТН в 1 экземпляре с печатями и подписями отправителя.
Если импортный, завозился на территорию Калининградской области с территории России наземным транспортом, то нужны документы:
1. Оригинал CMR (международная транспортная накладная) от перевозчика, спецификация к ней
2. Ввозная счет-фактура (оригинал) с отметками таможни о том, что груз ввезен на территорию Калининградской области
3. Вывозной документ для отправителя на грузополучателя (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная) для франчайзи в Калининграде.
Оригинал CMR и Ввозная счет-фактура запрашивается грузоотправителем сомостоятельно у перевозчика, который ввозил груз
Если товар отечественный произведен на территории России, то нужны документы:
1. Паспорт (формуляр) на груз
2. Если это оборудование, то вывозные документы от отправителя на получателя с наименованием вывозимого груза (счет-фактура или ТТН (товарно-транспортная накладная)
В связи с тем, что в моем договоре со СДЭК и в Регламенте работы СДЭК про это нет ни единого слова, то просьба к каждому из данных утверждений дать ссылку, на основании чего именно (если закон, то какой пункт и какого закона) делаются данные утверждения.
Цитата:
Если товар отечественный произведен на территории России
Если товар отечественный произведен на территории России
А если товар произведен на территории СССР несколько десятков лет назад, тогда как быть?
Цитата:
Сотрудник не отказывали в обслуживании по договору СДЭК, менеджер отказал в доставке
Сотрудник не отказывали в обслуживании по договору СДЭК, менеджер отказал в доставке
Отказ в доставке без подробных объяснений причин и без ссылок на источники приравнивается к отказу в обслуживании по договору. Подробные причины озвучены не были. Даже Вы сейчас, написали очень много информации, но откуда именно Вы ее взяли, я не знаю. И тем не менее, даже столько информации не было предоставлено мне и моему представителю, который передавал груз, сотрудниками Калининградского офиса СДЭК.
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, отказ сотрудников принимать посылку Вы восприняли как хамство
Подскажите, пожалуйста, отказ сотрудников принимать посылку Вы восприняли как хамство
Как хамство я воспринял то, что моему представителю в офисе СДЭК в Калининграде по адресу ул. 1812 года, д. 126 не дали детальных объяснений об отказе с ссылками на первоисточники. Как хамство я воспринял то, что и мне при звонке по телефону не дали подробных разъяснений по данному вопросу. И уж точно как форменное, наглое и недопустимое хамство я воспринял фразу сотрудника СДЭК "мне некогда", после чего он повесил трубку. Вот за это я жду извинений в письменной форме. Если ранее мне извинения от СДЭК в принципе не нужны были, то сейчас вопрос принципиальный. Если ваши франчайзи не хотят работать адекватно и общаться с должным уважением с теми, кто им денег платит за доставку, то пусть сворачивают лавочку и идут семечками на базар торговать, а не логистикой занимаются.
P.S.: в итоге товар был без проблем сегодня же отправлен службой EMS и вы в очередной раз потеряли мои деньги. Я подчеркну, что сотрудники EMS ничего подобного не спрашивали и никакой сопроводительной документации им не требовалось. Вы с ними в разных странах что ли работаете и по разным законам? Или я что-то не понимаю?
P.P.S.: и я так же жду ответа на этот вопрос:
Цитата:
Некий В.И., который представился владельцем франчайзи СДЭК в Калиниграде, когда я звонил по номеру +7 (401) 237-53-82, по документам не является владельцем! Владельцем ООО "МИЛПОСТ", ИНН 3906219260, является Бочко Элла Михайловна, генеральным директором - Кречкевич Кристина Владимировна.
Так что это за В.И., который врет клиентам?
Некий В.И., который представился владельцем франчайзи СДЭК в Калиниграде, когда я звонил по номеру +7 (401) 237-53-82, по документам не является владельцем! Владельцем ООО "МИЛПОСТ", ИНН 3906219260, является Бочко Элла Михайловна, генеральным директором - Кречкевич Кристина Владимировна.
Так что это за В.И., который врет клиентам?
23/04/2017
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
Елена Овчинникова:
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
23/04/2017
Елизавета, по накладной 1044149153 оформляем возврат. Покупатель обратился к вам, затем позвонил нам и отказался от заказа. Нам пришлось ему срочно своим курьером сделать повторную доставку. Поэтому, этот заказ ставьте на возврат в Черемушки.
Елизавета Ускова:
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
Елена Овчинникова:
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
Елизавета, по накладной 1044149153 оформляем возврат. Покупатель обратился к вам, затем позвонил нам и отказался от заказа. Нам пришлось ему срочно своим курьером сделать повторную доставку. Поэтому, этот заказ ставьте на возврат в Черемушки.
23/04/2017
Спасибо за компенсацию по 2 заказам. Справедливо).
А вот насколько справедливо 3 посылки, отгруженные в разные дни, доставлять в 1 день? И это не потому, что последние слишком быстро пришли, а потому что первая задерживается.
Т.е. мы платим, как за 3 доставки, т.к. нам важно получить их 3 раза, а получаем в итоге одной машиной с задержкой первой?)
Все 3 стоят на доставку 25 апреля:
Отгрузка 19.04 1044378359 - если можно, доставьте все же в понедельник, пожалуйста.
Отгрузка 20.04 1044445509
Отгрузка 21.04 1044516129
Спасибо за компенсацию по 2 заказам. Справедливо).
А вот насколько справедливо 3 посылки, отгруженные в разные дни, доставлять в 1 день? И это не потому, что последние слишком быстро пришли, а потому что первая задерживается.
Т.е. мы платим, как за 3 доставки, т.к. нам важно получить их 3 раза, а получаем в итоге одной машиной с задержкой первой?)
Все 3 стоят на доставку 25 апреля:
Отгрузка 19.04 1044378359 - если можно, доставьте все же в понедельник, пожалуйста.
Отгрузка 20.04 1044445509
Отгрузка 21.04 1044516129
Вложения:
izhevsk.jpg (28.24 Кб) Просмотров: 0
Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
ceo qwerty
Москва, Россия
24/04/2017
Уважаемая поддержка СДЭК.
Прошу пояснить по отправлению 1044186772, в нем было три позиции.
Данный заказ был доставлен, однако по нему сегодня пришла ведомость на возврат одной позиции. Прошу обратить внимание, что услуга частичного возврата и осмотра вложения не была заказана и не предполагалась частичная доставка.
Прошу пояснить данную ситуацию.
К сожалению я не могу принять работу по частичному возврату, так как он мною не заказывался. На данный момент мне не понятна ситуация.
Уважаемая поддержка СДЭК.
Прошу пояснить по отправлению 1044186772, в нем было три позиции.
Данный заказ был доставлен, однако по нему сегодня пришла ведомость на возврат одной позиции. Прошу обратить внимание, что услуга частичного возврата и осмотра вложения не была заказана и не предполагалась частичная доставка.
Прошу пояснить данную ситуацию.
К сожалению я не могу принять работу по частичному возврату, так как он мною не заказывался. На данный момент мне не понятна ситуация.
24/04/2017
Добрый день, Елена!
По накладной 1044149153 указали возврат, благодарим за информацию. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Елена Овчинникова:
Елизавета, по накладной 1044149153 оформляем возврат. Покупатель обратился к вам, затем позвонил нам и отказался от заказа. Нам пришлось ему срочно своим курьером сделать повторную доставку. Поэтому, этот заказ ставьте на возврат в Черемушки.
Елизавета Ускова:
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
Елена Овчинникова:
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Еще накинем на вентилятор Реутов.
Сегодня получили письмо от покупателя.
"Добрый вечер, ребят!
Хочу поделиться - сегодня забирала заказ в пункте доставки в Реутове. Несколько моментов:
1) их очень непросто найти, это прям квест, ни указателей нет, в смс указан некорректный номер тел, я звонила узнать где они точно находятся - не удалось. Спрашивала в магазинах в этом же доме как их найти, ответ - тут много кто ищет, но мы не знаем где пункт доставки, не видели. Пришлось обходить весь длинный дом буквой Г с ребенком на руках, в итоге нашла их, у них вход во дворе.
2) оказалось они в курсе что телефон в смс указан неверно))) говорят, да, с МТС почему то не дозваниваются до нас.
3) у них не оказалось пакета, так что мне пришлось с ребенком в одной руке и коробкой в другой руке идти до машины)) и пандуса у них нет, так что на коляске к ним тоже не поднимешься.
В общем порекомендуйте им пожалуйста сделать указатель с ул Комсомольская, правильный номер в смс указать и в смс написать что вход со двора."
Это именно об отношении офиса Реутов к своей работе. Знают, что телефон неправильный, знают, что указателей нет, все знают, но плевать.
Заодно еще вопрос. 1044149153 неделю по Москве доставить не можете. Покупатель отказался от заказа. Просим поставить на возврат в Черемушки и выплатить нам компенсацию за задержку.
Елена, добрый день!
Проблема с доставкой в г. Реутов есть и мы не отрицаем это. Можете не сомневаться, проблему проработаем и найдем решение.
Также отправляю руководителям подразделения и кураторам отзыв от получателя.
По заказам 1044149153,1043649970 нами было принято индивидуальное решение о компенсации стоимости наших услуг.
Стоимость за услуги в личном кабинете не изменится, но после закрытия претензии денежные средства отразятся на Вашем счете в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, по накладной 1044149153 оформляем возврат? 22 апреля к нам обратился получатель с просьбой выяснить местоположение посылки.
Елизавета, по накладной 1044149153 оформляем возврат. Покупатель обратился к вам, затем позвонил нам и отказался от заказа. Нам пришлось ему срочно своим курьером сделать повторную доставку. Поэтому, этот заказ ставьте на возврат в Черемушки.
Добрый день, Елена!
По накладной 1044149153 указали возврат, благодарим за информацию. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
24/04/2017
Елена, заказ 1044445509 поступил на склад до востребования и готов к выдаче. Остальные заказы, к сожалению, находятся на складе, курьеры уже на маршруте. Доставку 25,04 обязательно проконтролируем. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Елена Овчинникова:
Спасибо за компенсацию по 2 заказам. Справедливо).
А вот насколько справедливо 3 посылки, отгруженные в разные дни, доставлять в 1 день? И это не потому, что последние слишком быстро пришли, а потому что первая задерживается.
Т.е. мы платим, как за 3 доставки, т.к. нам важно получить их 3 раза, а получаем в итоге одной машиной с задержкой первой?)
Все 3 стоят на доставку 25 апреля:
Отгрузка 19.04 1044378359 - если можно, доставьте все же в понедельник, пожалуйста.
Отгрузка 20.04 1044445509
Отгрузка 21.04 1044516129
Спасибо за компенсацию по 2 заказам. Справедливо).
А вот насколько справедливо 3 посылки, отгруженные в разные дни, доставлять в 1 день? И это не потому, что последние слишком быстро пришли, а потому что первая задерживается.
Т.е. мы платим, как за 3 доставки, т.к. нам важно получить их 3 раза, а получаем в итоге одной машиной с задержкой первой?)
Все 3 стоят на доставку 25 апреля:
Отгрузка 19.04 1044378359 - если можно, доставьте все же в понедельник, пожалуйста.
Отгрузка 20.04 1044445509
Отгрузка 21.04 1044516129
Елена, заказ 1044445509 поступил на склад до востребования и готов к выдаче. Остальные заказы, к сожалению, находятся на складе, курьеры уже на маршруте. Доставку 25,04 обязательно проконтролируем. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
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