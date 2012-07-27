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Отзывы о работе компании СДЭК



Ссылка на сообщение Елена Совалова,
Руководитель "4 цены"
Москва, Россия
09:10

Ирина, я не пытаюсь решить ситуацию с помощью форума, ее решит в офлайне мой поставщик и он уже этим занимается. 4 звонка от оператора в течении 2х часов говорит о том, что у вас где то слетела база и не сохраняются данные, вводимые операторами. Они же у вас не дураки. Что и подтвердил мне поставщик после общения с менеджером СДЭК. Что то где то слетело. У вас ручное управление компанией, и это просто попа. Вы сидите на форуме Оборот и пытаетесь предотвратить нарастание косяков до критической отметки. Менеджеры делают это в ручном режиме со своими клиентами.

Я уже оставляла здесь отзыв, когда мне пытались доставить первую посылку от вас и позвонили в день доставки со словами. я буду через 2 часа ( БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ДАТЫ ДОСТАВКИ) а потом после доставки позвонили из коллцентра и стали согласовывать дату доставки, вы попросили номер отправления и в любом случае я получила от вас дежурную фразу о том как важна моя информация для улучшения вашей работы.

Повторюсь - возможно кофе и можно получит через 3 дня или 2 недели от заявленной даты доставки, джинсы можно тоже все равно когда получать в пн или в пт, но вы даже не представляете сколько ваших клиентов выслушивают истеричных покупателей, которым пообещали доставку. Мы работаем 8 лет и да да, ОДИН истеричный покупатель в ДВА месяца оставляет на душе ужасный осадок, и у нас, например, нет девочки -студентки- дурочки, как пишут иногда здесь владельцы интернет магазинов, на которую можно повесить общение с такими клиентами и пусть она там переживает, а не владелец бизнеса. У нас все вменяемые хорошо оплачиваемые работники. И их мало. Терять еще вменяемых сотрудников из за этого? И мы бьемся на сайте, чтобы получить эти заказы, чтобы клиенты не уходили из корзины, чтобы они млять не бросили эти свои корзины и у нас это получается и опять потерять из за вашего охеренного сервиса?

PS - в свое время рассматривали работу с вами, оставили заявку на сайте, никто нам не перезвонил, пытались сами пробиться чтобы начать работу - ну никак, и хорошо, оказывается.

PPS - теперь нам регулярно предлагают работать с вами, но даже в таком случае забывают прикрепить информацию о вашем предложении в письмо.

PPPS - после этих двух доставок конечно мы не рассматриваем вас как поставщика услуг.


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