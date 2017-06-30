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Отзывы о работе компании СДЭК



Ссылка на сообщение Елизавета Ускова,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
30/06/2017

Алексей Ульянов:

Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"
Вот какая история произошла с одним из наших заказов.

Алексей, добрый день!
Я согласна с Вами, не важно, кто прав, кто виноват, кто внес НП изначально, а кто его изменил.
Получатель ни в чем не виноват и я полностью с Вами согласна, что 13 минут можно подождать. Ежедневно некоторые сотрудники задерживаются и на час и на два и на три. Конечно, это не должно входить в привычку, но если случай ТОТ, то нужно задержаться. А это был именно ТОТ случай.
Сейчас веду переговоры с руководителем филиала, думаю, что по результатам мы придем к единому решению.



Ссылка на сообщение Тамара Андрианова,
без должности ИП
01/07/2017

Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.



Ссылка на сообщение Ирина Никогосян,
Менеджер отдела качества СДЭК
Новосибирск, Россия
09:14

Тамара Андрианова:

Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.


Тамара, добрый день!
Хотелось бы отметить, что мы специализируемся на курьерской доставке: как правило в отправке у нас мелкие пакеты, негабаритные грузы менее 150-ти кг, документы. Мы не специализируемся на грузоперевозках, так как для этого у нас нет условий - в отправках у нас машины, как правило, не более ГАЗели, с этим и может быть связана увеличенная стоимость. Также на тариф влияет город отправки и назначения - если доставка необходима в какой-либо удалённый от райцентра населённый пункт, то доставка требует дополнительных затрат, так как мы подключаем к работе регионального перевозчика. Уточните, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы проверили, из чего сложилась стоимость в Вашем случае и были ли нарушены заявленные сроки доставки. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)


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