Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.