Отзывы о работе компании СДЭК
29/06/2017
Алексей, добрый день!
В ситуации разберёмся, запросили информацию у ответственного менеджера, ожидаем ответа от сотрудника по этому поводу. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Алексей Ульянов:
Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"
Вот какая история произошла с одним из наших заказов.
5.06 - Отправляем заказ клиенту из Великих Лук в СПб (450 км)
6.06 - Увидели, что случайно внесли наложенный платеж в сумме 16858 руб. в накладную (клиент уже оплатил заказ). Тут же связались с оператором в чате и попросили убрать платеж. Ок, сказал оператор, всё готово! Переспросили - "А ТОЧНО с клиента не спросят деньги?" - Да, точно, менеджер всё увидит в системе, сказал оператор.
8.06 - Заказ прибыл в пункт назначения СПБ На Комендантском.
8.06 - Заказ уехал из пункта назначения в СПБ Международная и пролежал там до 13.06
14.06 - Заказ снова вернулся туда, куда положено: Санкт-Петербург (На Комендантском)
Пока наш заказ катался по СПб, клиент уехал за границу, договорился, что заказ заберет когда вернется.
25.06 - Клиент приехал за заказом, ему говорят - плати 12980 рублей наложенный платеж.
Звоним на горячую линию, объясняем оператору ситуацию, она вносит коррективы и просит, чтобы клиент немного подождал на складе. До закрытия ПВЗ - 10 минут.
Менеджер предлагает клиенту ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ, а деньги пусть потом интернет-магазин Вам вернёт на карту. Объяснили менеджеру, что мы так не делаем и сказали проверять обновление базы, сейчас уберут наложенный платеж.
25.06 примерно 14:15 (МСК) обновилась база, убрали наложку. Звоним клиенту - сообщаем. А он говорит, ПВЗ уже закрыли, менеджер ушел. Занавес.
Менеджер знал, что сейчас обновится база и уберут наложку, неужели так принципиально подождать 10-15 минут? При том, что до этого он накосячил и заказ отправили в другой ПВЗ?
Клиенту до ПВЗ - 50 км. Номер накладной - 1046705971
Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"
Вот какая история произошла с одним из наших заказов.
5.06 - Отправляем заказ клиенту из Великих Лук в СПб (450 км)
6.06 - Увидели, что случайно внесли наложенный платеж в сумме 16858 руб. в накладную (клиент уже оплатил заказ). Тут же связались с оператором в чате и попросили убрать платеж. Ок, сказал оператор, всё готово! Переспросили - "А ТОЧНО с клиента не спросят деньги?" - Да, точно, менеджер всё увидит в системе, сказал оператор.
8.06 - Заказ прибыл в пункт назначения СПБ На Комендантском.
8.06 - Заказ уехал из пункта назначения в СПБ Международная и пролежал там до 13.06
14.06 - Заказ снова вернулся туда, куда положено: Санкт-Петербург (На Комендантском)
Пока наш заказ катался по СПб, клиент уехал за границу, договорился, что заказ заберет когда вернется.
25.06 - Клиент приехал за заказом, ему говорят - плати 12980 рублей наложенный платеж.
Звоним на горячую линию, объясняем оператору ситуацию, она вносит коррективы и просит, чтобы клиент немного подождал на складе. До закрытия ПВЗ - 10 минут.
Менеджер предлагает клиенту ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ, а деньги пусть потом интернет-магазин Вам вернёт на карту. Объяснили менеджеру, что мы так не делаем и сказали проверять обновление базы, сейчас уберут наложенный платеж.
25.06 примерно 14:15 (МСК) обновилась база, убрали наложку. Звоним клиенту - сообщаем. А он говорит, ПВЗ уже закрыли, менеджер ушел. Занавес.
Менеджер знал, что сейчас обновится база и уберут наложку, неужели так принципиально подождать 10-15 минут? При том, что до этого он накосячил и заказ отправили в другой ПВЗ?
Клиенту до ПВЗ - 50 км. Номер накладной - 1046705971
Алексей, добрый день!
В ситуации разберёмся, запросили информацию у ответственного менеджера, ожидаем ответа от сотрудника по этому поводу. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
29/06/2017
Алексей, добрый день!
К сожалению, в течение дня не получила ответа от сотрудника по этому поводу. Постараюсь уточнить информацию в понедельник по этой ситуации. Мне очень жаль, что всё складывается таким образом. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Алексей Безродных:
трудно сказать решен ли вопрос - я сам теряюсь в догадках. В пятницу получил опять уведомления о приостановлении доставки всех новых отправлений. В то же время отправленные ранее посылки все же доставляются. Больше недели уже прошло, но от кредитного контролера я ничего вразумительного так и не дождался. Даже взывал к ее совести, но тщетно.
По возможности стараемся новые отправления отправлять через EMS и Boxberry, но до конца отказаться от ваших услуг пока не получается.
Ирина Никогосян:
Алексей, добрый день!
Уточните, пожалуйста, решили ли наши сотрудники с Вами данный вопрос? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Алексей, добрый день!
Уточните, пожалуйста, решили ли наши сотрудники с Вами данный вопрос? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
трудно сказать решен ли вопрос - я сам теряюсь в догадках. В пятницу получил опять уведомления о приостановлении доставки всех новых отправлений. В то же время отправленные ранее посылки все же доставляются. Больше недели уже прошло, но от кредитного контролера я ничего вразумительного так и не дождался. Даже взывал к ее совести, но тщетно.
По возможности стараемся новые отправления отправлять через EMS и Boxberry, но до конца отказаться от ваших услуг пока не получается.
Алексей, добрый день!
К сожалению, в течение дня не получила ответа от сотрудника по этому поводу. Постараюсь уточнить информацию в понедельник по этой ситуации. Мне очень жаль, что всё складывается таким образом. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
30/06/2017
Алексей, добрый день!
Я согласна с Вами, не важно, кто прав, кто виноват, кто внес НП изначально, а кто его изменил.
Получатель ни в чем не виноват и я полностью с Вами согласна, что 13 минут можно подождать. Ежедневно некоторые сотрудники задерживаются и на час и на два и на три. Конечно, это не должно входить в привычку, но если случай ТОТ, то нужно задержаться. А это был именно ТОТ случай.
Сейчас веду переговоры с руководителем филиала, думаю, что по результатам мы придем к единому решению.
Алексей Ульянов:
Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"
Вот какая история произошла с одним из наших заказов.
Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"
Вот какая история произошла с одним из наших заказов.
Алексей, добрый день!
Я согласна с Вами, не важно, кто прав, кто виноват, кто внес НП изначально, а кто его изменил.
Получатель ни в чем не виноват и я полностью с Вами согласна, что 13 минут можно подождать. Ежедневно некоторые сотрудники задерживаются и на час и на два и на три. Конечно, это не должно входить в привычку, но если случай ТОТ, то нужно задержаться. А это был именно ТОТ случай.
Сейчас веду переговоры с руководителем филиала, думаю, что по результатам мы придем к единому решению.
Тамара Андрианова,
без должности ИП
без должности ИП
01/07/2017
Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.
Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.
02/07/2017
Тамара, добрый день!
Хотелось бы отметить, что мы специализируемся на курьерской доставке: как правило в отправке у нас мелкие пакеты, негабаритные грузы менее 150-ти кг, документы. Мы не специализируемся на грузоперевозках, так как для этого у нас нет условий - в отправках у нас машины, как правило, не более ГАЗели, с этим и может быть связана увеличенная стоимость. Также на тариф влияет город отправки и назначения - если доставка необходима в какой-либо удалённый от райцентра населённый пункт, то доставка требует дополнительных затрат, так как мы подключаем к работе регионального перевозчика. Уточните, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы проверили, из чего сложилась стоимость в Вашем случае и были ли нарушены заявленные сроки доставки. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Тамара Андрианова:
Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.
Заказала доставку через СДЭК доставку по совету друга, не стала ничего уточнять, поверила ему на слово. Результат: груз который Пэк доставляет за 300 руб. плюс 280руб по городу обошелся мне в СДЭК в 3756руб. Причем еще и дольше по времени,хотя был заказан по тарифу экспресс доставка. Другой поставщик отправил груз обычной доставкой и тоже самое: сумма была поменьше: 2тысячи с чем то, что по сравнению с другими ТК просто не укладывается в голове.Вычеркиваю эту компанию из своей жизни навсегда, с другом больше не дружу.Пользуюсь и буду пользоваться: ПЭК, Энергия,Байкал-Сервис. Надежные, быстрые, а главное вменяемые компании.
Тамара, добрый день!
Хотелось бы отметить, что мы специализируемся на курьерской доставке: как правило в отправке у нас мелкие пакеты, негабаритные грузы менее 150-ти кг, документы. Мы не специализируемся на грузоперевозках, так как для этого у нас нет условий - в отправках у нас машины, как правило, не более ГАЗели, с этим и может быть связана увеличенная стоимость. Также на тариф влияет город отправки и назначения - если доставка необходима в какой-либо удалённый от райцентра населённый пункт, то доставка требует дополнительных затрат, так как мы подключаем к работе регионального перевозчика. Уточните, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы проверили, из чего сложилась стоимость в Вашем случае и были ли нарушены заявленные сроки доставки. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Константин Кобелев,
Специалист по логистике РЭДВУД
Специалист по логистике РЭДВУД
03/07/2017
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
04/07/2017
Константин, добрый день!
Спасибо, что написали нам, не увидели первое сообщение.
Действительно, по заказу неясная ситуация. В процессе расследования было выяснено, что есть вероятность, что посылку вручили не тому человеку 26 июня.
Если это так и будет доказана вина наших сотрудников, мы признаем утерю посылки и предоставим отправителю компенсацию за услуги по доставке посылки и за объявленную стоимость посылки, если отправитель указал ее в накладной.
Извините, пожалуйста, что вообще допустили такую ситуацию, в течение 1-2х дней мы внесем ясность.
Константин Кобелев:
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
Константин, добрый день!
Спасибо, что написали нам, не увидели первое сообщение.
Действительно, по заказу неясная ситуация. В процессе расследования было выяснено, что есть вероятность, что посылку вручили не тому человеку 26 июня.
Если это так и будет доказана вина наших сотрудников, мы признаем утерю посылки и предоставим отправителю компенсацию за услуги по доставке посылки и за объявленную стоимость посылки, если отправитель указал ее в накладной.
Извините, пожалуйста, что вообще допустили такую ситуацию, в течение 1-2х дней мы внесем ясность.
05/07/2017
Константин, добрый день!
Узнала более подробную информацию.
Решением Вашего вопроса занимался личного руководитель отдела качества.
Обратная связь была предоставлена также сами руководителем. Давайте подведем небольшой итог: к сожалению, мы вынуждены признать утерю отправлениям.
В таких случаях наша компания возмещает плательщику объявленную стоимость вложения, которая была прописана в накладной, и сумму за услуги по доставке. В Вашем случае плательщиком является отправитель посылки.
Но учитывая серьезность ситуации и наши возможности, мы приняли решение выйти за рамки регламента и стандартной схемы решения вопросов подобного характера, и предоставить компенсацию Вам.
В качестве способа получения компенсации мы предложили несколько вариантов: повторный заказ за счет нашей компании или компенсации стоимости товара. Вы выбрали второй вариант с перечислением денежных средств на карту.
Принимаем Ваш выбор, сегодня в течение дня осуществим денежный перевод.
Благодарим Вас за содействие в решении вопроса, надеемся, что несмотря на ситуацию, у Вас останутся приятные впечатления о нашей компании. Хочу подчеркнуть, что мы открыты для своих клиентов и готовы решать вопросы.
Константин Кобелев:
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
Интересно, сколько нужно представителям СДЭК, чтобы отреагировать и дать обратную связь на обращение? Вот пошла 3-яя неделя. Видимо СДЭК ну очень загружен заказами и обращениями о качестве их работы.
Константин, добрый день!
Узнала более подробную информацию.
Решением Вашего вопроса занимался личного руководитель отдела качества.
Обратная связь была предоставлена также сами руководителем. Давайте подведем небольшой итог: к сожалению, мы вынуждены признать утерю отправлениям.
В таких случаях наша компания возмещает плательщику объявленную стоимость вложения, которая была прописана в накладной, и сумму за услуги по доставке. В Вашем случае плательщиком является отправитель посылки.
Но учитывая серьезность ситуации и наши возможности, мы приняли решение выйти за рамки регламента и стандартной схемы решения вопросов подобного характера, и предоставить компенсацию Вам.
В качестве способа получения компенсации мы предложили несколько вариантов: повторный заказ за счет нашей компании или компенсации стоимости товара. Вы выбрали второй вариант с перечислением денежных средств на карту.
Принимаем Ваш выбор, сегодня в течение дня осуществим денежный перевод.
Благодарим Вас за содействие в решении вопроса, надеемся, что несмотря на ситуацию, у Вас останутся приятные впечатления о нашей компании. Хочу подчеркнуть, что мы открыты для своих клиентов и готовы решать вопросы.
05/07/2017
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
06/07/2017
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
06/07/2017
Чем дальше от москвы тем больше беспредела и бардака
Николай Фомин:
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Чем дальше от москвы тем больше беспредела и бардака
09:30
Илья, добрый день!
В системе видим, что все эти отправления поступили на склад 03.07.2017 после 20:00, в связи с чем, посылки были выданы на перемещение только на следующий день. Для того, чтобы мы смогли оперативно переместить посылку с пункта приема в пункт назначения, посылка должна поступить к нам до 18-00 текущего дня. Верно ли я понимаю, что менеджер Вас об этом не уведомлял? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Илья Макарчук:
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
Илья, добрый день!
В системе видим, что все эти отправления поступили на склад 03.07.2017 после 20:00, в связи с чем, посылки были выданы на перемещение только на следующий день. Для того, чтобы мы смогли оперативно переместить посылку с пункта приема в пункт назначения, посылка должна поступить к нам до 18-00 текущего дня. Верно ли я понимаю, что менеджер Вас об этом не уведомлял? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
09:34
Николай, добрый день!
Примите, пожалуйста, извинения за перенос доставки. По информации от перевозчика, сегодня Ваши посылки будут встречены в Ленске и доставлены курьером после 19-00. Пожалуйста, напишите нам, как получите посылки, чтобы мы убедились в том, что перевозчик выполнил обещание и вопрос решён. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Николай Фомин:
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Николай, добрый день!
Примите, пожалуйста, извинения за перенос доставки. По информации от перевозчика, сегодня Ваши посылки будут встречены в Ленске и доставлены курьером после 19-00. Пожалуйста, напишите нам, как получите посылки, чтобы мы убедились в том, что перевозчик выполнил обещание и вопрос решён. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
10:34
Добрый день!
В принципе Другого то я и не расчитывал услышать/прочитать! Кроме как САМИ виноваты!
Мы второй год привозим заказы к 20:00 на этот пункт, и такой массовой проблемы не было!
Я соглашусь с тем, что у Франчайзи в офисах висят объявления о том, что Сдал сегодня до 15:00, доставка На завтра! НО этот пункт РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, в Москве и работает он до 21:00 часа.
К тому же в ситуации с этими заказами, это косяк 1го сотрудника который просто напросто не доделал до конца свою работу! Скорее всего был либо подменный либо новенький!
Ирина Никогосян:
Илья, добрый день!
В системе видим, что все эти отправления поступили на склад 03.07.2017 после 20:00, в связи с чем, посылки были выданы на перемещение только на следующий день. Для того, чтобы мы смогли оперативно переместить посылку с пункта приема в пункт назначения, посылка должна поступить к нам до 18-00 текущего дня. Верно ли я понимаю, что менеджер Вас об этом не уведомлял? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Илья Макарчук:
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
Почему вы не выдерживаете Сроки доставок по МОСКВЕ и Области!
отправки от 03.07.17:
1048207173
1048193072
1048178077
1048178689
1048179250
1048185992
1048186612
1048187153
1048187976
1048189899
1048207453
1048207737
До сих пор в статусах Задержан! из 16 отправок 14 ПРОСРОЧЕНЫ! Услуга оказывается не качественно, срываете сроки! но при этом Выставляете счета как за качественно оказанную услугу!
2. Так как вы НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ заявленному, мы невольно обманываем своих клиентов по срокам доставки. в ЛК написано 1день! Тоесть заказ сданый сегодня на КБ1 магистральная завтра уже по вашим данным должен быть на ПВЗ Москвы. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
Клиенты не забирают заказы так как они доставлены не вовремя И МЫ ОПЯТЬ ПЛАТИМ за ваши КОСЯКИ!!! Так как возвраты платные!
3. ОТ вашей доставки уже отказались, и очень рады. придется отказаться и от ПВЗ
ИМ124308
UPD на 16:29 05.07.2017 Написал письма нашему менеджеру, позвонил туда раз 6 уже. ПОЛНЕЙШАЯ ТИШИНА! Про КОЛЛ центр вообще молчу он только для галочтки.
UPD на 10:20 06.07.2017 Такое ощущение что они там вымерли, НИ КТО так и не решил Мой вопрос. Даже не позвонили!
Илья, добрый день!
В системе видим, что все эти отправления поступили на склад 03.07.2017 после 20:00, в связи с чем, посылки были выданы на перемещение только на следующий день. Для того, чтобы мы смогли оперативно переместить посылку с пункта приема в пункт назначения, посылка должна поступить к нам до 18-00 текущего дня. Верно ли я понимаю, что менеджер Вас об этом не уведомлял? (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Добрый день!
В принципе Другого то я и не расчитывал услышать/прочитать! Кроме как САМИ виноваты!
Мы второй год привозим заказы к 20:00 на этот пункт, и такой массовой проблемы не было!
Я соглашусь с тем, что у Франчайзи в офисах висят объявления о том, что Сдал сегодня до 15:00, доставка На завтра! НО этот пункт РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, в Москве и работает он до 21:00 часа.
К тому же в ситуации с этими заказами, это косяк 1го сотрудника который просто напросто не доделал до конца свою работу! Скорее всего был либо подменный либо новенький!
01:52
Очередной обман и ложь уже надоело . Вчера ждал до полуночи так никто и не позвонил.
Ирина Никогосян:
Николай, добрый день!
Примите, пожалуйста, извинения за перенос доставки. По информации от перевозчика, сегодня Ваши посылки будут встречены в Ленске и доставлены курьером после 19-00. Пожалуйста, напишите нам, как получите посылки, чтобы мы убедились в том, что перевозчик выполнил обещание и вопрос решён. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Николай Фомин:
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Звонили 2 раза сказали ждите . 2 дня потерял сидя дома.Никто даже не позвонил Позвонили в третий раз сказали доставят посылки сегодня с 13часов до 15 я отпросился с работы. Опять нет никого. Да сколько вы будете обманывать людей .Торчат в якутске больше 20 дней и не от кого нет ответа.Я в зарплате потерял около 6 тысяч рублей кто мне будет это компенсировать.
николай.
заказы 1046846767 1046112618 ZESZE2017552007YQ
Николай, добрый день!
Примите, пожалуйста, извинения за перенос доставки. По информации от перевозчика, сегодня Ваши посылки будут встречены в Ленске и доставлены курьером после 19-00. Пожалуйста, напишите нам, как получите посылки, чтобы мы убедились в том, что перевозчик выполнил обещание и вопрос решён. (Никогосян Ирина, менеджер отдела качества)
Очередной обман и ложь уже надоело . Вчера ждал до полуночи так никто и не позвонил.
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