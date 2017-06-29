Клиентоориентированность сотрудников СДЭК на "местах"

5.06

6.06

8.06

8.06

Заказ уехал

14.06

25.06

на карту

25.06

Вот какая история произошла с одним из наших заказов.- Отправляем заказ клиенту из Великих Лук в СПб (450 км)- Увидели, что случайно внесли наложенный платеж в сумме 16858 руб. в накладную (клиент уже оплатил заказ). Тут же связались с оператором в чате и попросили убрать платеж. Ок, сказал оператор, всё готово! Переспросили - "А ТОЧНО с клиента не спросят деньги?" - Да, точно, менеджер всё увидит в системе, сказал оператор.- Заказ прибыл в пункт назначения СПБ На Комендантском.из пункта назначения в СПБ Международная и пролежал там до 13.06- Заказ снова вернулся туда, куда положено: Санкт-Петербург (На Комендантском)Пока наш заказ катался по СПб, клиент уехал за границу, договорился, что заказ заберет когда вернется.- Клиент приехал за заказом, ему говорят - плати 12980 рублей наложенный платеж.Звоним на горячую линию, объясняем оператору ситуацию, она вносит коррективы и просит, чтобы клиент немного подождал на складе. До закрытия ПВЗ - 10 минут.Менеджер предлагает клиенту ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ, а деньги пусть потом интернет-магазин Вам вернётОбъяснили менеджеру, что мы так не делаем и сказали проверять обновление базы, сейчас уберут наложенный платеж.примерно 14:15 (МСК) обновилась база, убрали наложку. Звоним клиенту - сообщаем. А он говорит, ПВЗ уже закрыли, менеджер ушел. Занавес.Менеджер знал, что сейчас обновится база и уберут наложку, неужели так принципиально подождать 10-15 минут? При том, что до этого он накосячил и заказ отправили в другой ПВЗ?Клиенту до ПВЗ - 50 км. Номер накладной - 1046705971