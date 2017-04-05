06.04.17 Lamoda выкарабкивается из минуса

По итогам 2016 года выручка Lamoda выросла на 29,7% и достигла €305,1 млн. Валовая прибыль компании увеличилась на 24,8% до €120,5 млн. Таковы данные, приведенные в финансовом отчете Global Fashion Group.

В целом можно отметить постепенное улучшение финансовых показателей как Lamoda в отдельности, так и GFG в целом.

Отрицательный показатель EBITDA Lamoda за 2016 год составил €24,7 млн, в 2015 году он имел отрицательное значение в €34,4 млн. Если сравнивать отдельно EBITDA ритейлера за 3 квартал последних лет, то также видно сокращение убытков: в 2015 году этот показатель составлял -€10,6 млн, а в 2016 году – уже -€10,1 млн.

Количество заказов у Lamoda год к году выросло на 40% до 7,7 млн. При этом число активных пользователей увеличилось на 21,1% по сравнению с 2015 годом и составило 2,3 млн.

В целом для холдинга Global Fashion Group, в который входят интернет-ритейлеры Lamoda, Dafti, Namshi, Zalora и The Iconic, итоги 2016 года выглядят следующим образом. Совокупная выручка увеличилась на 26,6% год к году и составила €1 млрд, валовая прибыль достигла €433,5 млн, а отрицательный показатель EBITDA составил €127,9 млн.