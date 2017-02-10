10.02.17 Lamoda стала менее убыточной

В третьем квартале 2016 года выручка интернет-ритейлера Lamoda выросла на 34% и составила €71,3 млн, утверждается в отчете шведского фонда Kinnevik, являющегося акционером холдинга Global Fashion Group (GFG). При этом рентабельность Lamoda остается отрицательной. За отчетный период EBITDА компании составил -€10,1 млн. Годом ранее этот показатель был равен -€10,6 млн.

В GFG входят интернет-ритейлеры Lamoda, Dafti, Namshi, Zalora и The Iconic. Выручка холдинга в целом за тот же период выросла на 16% и составила €250 млн. Его EBITDA тоже отрицателен (-€32 млн), однако в сравнении с 2015 годом третий квартал 2016 года оказался не таким убыточным: показатель улучшился на 15%. Такую динамику в Kinnevik объясняют общим повышением эффективности управления и оптимизацией постоянных издержек холдинга.

Клиентская база всех пяти компаний в течение третьего квартала увеличилась до 9,1 млн человек – рост составил 20%. Отдельно у Lamoda прирост активных клиентов за год - 16%. Этот показатель увеличился с 1,8 млн по результатам третьего квартала 2015 года до 2,1 млн в июле-сентябре 2016 года.

В планах Lamoda на 2017 год - дальнейшая автоматизация складских операций, развитие собственной фулфилмент-службы и общая работа над улучшением качества и сроков доставки.