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31.03.17 

Владелец Amazon богатеет быстрее Гейтса

Владелец Amazon богатеет быстрее Гейтса

Владелец корпорации Amazon Джеф Безос стал вторым человеком в мире по объему принадлежащих ему капиталов. Если он продолжит богатеть с той же скоростью, то уже в ближайшие годы обгонит в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса.

В этом году личный капитал Безоса достиг $75,6 млрд. Это на $700 млн больше, чем у владельца корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, ранее занимавшего вторую строчку рейтинга, и на $1,3 млрд превышает капитал Амансио Ортеги – основателя Inditex, самого богатого человека в Европе.

Капитал Безоса только в этом году увеличился на $10,2 млрд. В конце прошлого года в процессе объединения своих возможностей по всему миру после прихода к власти президента Трампа основатель Amazon заработал $7 млрд. Также уже в этом году капитализация интернет-гиганта резко взлетела после приобретения арабского ритейлера Souq.com. 

По темпам роста в рейтинге Bloomberg Безос находится на третьем месте после Ванга Вэя и Марка Цукерберга. На данный момент капитал главы Amazon уступает на $10,4 млрд богатству основателя Microsoft Билла Гейтса, чьи средства оцениваются в $86 млрд.

Еще полтора года назад Джеф Безос был третьим по размеру личного капитала в США и пятым в общемировом рейтинге.

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