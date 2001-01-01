На ближневосточном рынке назревает битва - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля: мировой опыт 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
27.03.17 

На ближневосточном рынке назревает битва

На ближневосточном рынке назревает битва

Глава Amazon Джефф Безос таки договорился с бизнесменом Мохаммедом Алаббаром о покупке американской компанией арабского интернет-ритейлера Souq.com. Сразу после оформления сделки арабская сторона заявила о создании нового онлайн-проекта Noon.

Разговоры о покупке площадки начались в ноябре прошлого года. Позже было объявлено, что сделка не состоялась, т.к. стороны не сошлись на цене

Первоначально Amazon планировал выйти на арабский рынок под собственным брендом. Однако в результате переговоров с арабской стороной в компании приняли решение о покупе Souq.com. За 12 лет своего существования онлайн-продавец приобрел широкую известность в странах Ближнего Востока. Кроме того, он обладает собственной материальной базой.

Казалось бы, триумфальное шествие в регионе американскому интернет-гиганту было обеспечено. Однако сразу после оформления сделки Алаббар объявил о старте нового проекта Noon. В стартап был вложен $1 млрд Арабским публичным инвестиционным фондом. Кроме того, за созданием проекта стоит кронпринц Мохаммед бен Салман, всячески поддерживающий развитие высоких технологий в стране.

Таким образом, когда, согласно договоренности, Amazon выйдет на ближневосточный рынок, его встретит жесткая конкуренция. Тем не менее, этот кусок пирога того стоит. Аналитики предсказывают ежегодный рост онлайн-рынка в регионе на 30%. То есть, если в 2015 году объем интернет-продаж составлял $5,3 млрд, то к 2020 году он достигнет $20 млрд.

Ситуацию усложняет тот факт, что логистика в Арабских Эмиратах находится на очень низком уровне, а законы страны не поддерживают трансграничную интернет-торговлю (на ее долю приходится всего лишь 2% от общего объема ритейла). Кроме того, успех в этом регионе связан не только с вложениями в инфраструктуру, но и в личных контактах, которые Amazon, в отличие от местных игроков, обеспечить не может. Noon, штат которого уже насчитывает около 500 сотрудников, в этом отношении заведомо выигрывает.

Интересно? Поделись:

Читайте также
AliExpress поможет продавать в прямом эфире
Как снизить цену за конверсию и увеличить ROI
Amazon отложил выход на рынок Южной Азии
Walmart инвестирует в технологии будущего
Как в США развивают оплату со смартфонов
Комментарии читателей
27.03.17 22:35
Антон

Одни уже про нефть договорились в ноябре...

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
27.03  На ближневосточном рынке назревает битва (1)
27.03  AliExpress поможет продавать в прямом эфире
24.03  Как снизить цену за конверсию и увеличить ROI
24.03  Amazon отложил выход на рынок Южной Азии
23.03  Walmart инвестирует в технологии будущего
22.03  Хочешь выделяться - доставляй быстрее
17.03  Как в США развивают оплату со смартфонов

Форум
10:18 05.10 Inoff  Аналоги Яндекс-Маркета - Google Merchant Center и Yachoo Store (9)
00:07 11.02 Latina  Конец компьютерного рынка или что творят? (15)
13:49 26.03 burlakov  Инновационная технология обслуживания клиентов ресторана с выдачей ими наилучших заказов через Интернет (20)
16:42 24.03 burlakov  О возможности внедрения в Интернете уникальной технологии управления проектами
20:37 28.02 ips2014  Создание совершенной технологии торговли недвижимостью - это абсолютно реально (18)
09:34 08.01 burlakov  Внедрение в жизнь совершенной технологии сетевой торговли (2)
21:22 17.12 RamBoo  Google опередил IMLogistics (17)
14:45 12.03 Валентин Егоров  Применение ассиметричного мерчандайзинга онлайн и оффлайн
19:11 09.03 Фролик  Опережая желания (2)
21:02 31.01 homo_legens  UPS купит TNT за 5,16 миллиарда евро (5)

Статьи и аналитика
27.03  "Острая подача" - выпуск 4
16.02  Кроссбордерные онлайн-продажи: сделай бесплатную доставку и не забудь написать об этом
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
21.07  Как увеличить вашу прибыль с Pokemon Go (3)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
02.02  На что клюнет китайский покупатель: fashion-блоги против телевидения (1)
10.11  "День холостяка": горячие тренды от китайских гигантов ecommerce
29.10  Самые важные тренды в m-commerce
14.10  "Электронная торговля 2015": новый кризис принёс новые возможности



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.