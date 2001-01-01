27.03.17 На ближневосточном рынке назревает битва

Глава Amazon Джефф Безос таки договорился с бизнесменом Мохаммедом Алаббаром о покупке американской компанией арабского интернет-ритейлера Souq.com. Сразу после оформления сделки арабская сторона заявила о создании нового онлайн-проекта Noon.

Разговоры о покупке площадки начались в ноябре прошлого года. Позже было объявлено, что сделка не состоялась, т.к. стороны не сошлись на цене.

Первоначально Amazon планировал выйти на арабский рынок под собственным брендом. Однако в результате переговоров с арабской стороной в компании приняли решение о покупе Souq.com. За 12 лет своего существования онлайн-продавец приобрел широкую известность в странах Ближнего Востока. Кроме того, он обладает собственной материальной базой.

Казалось бы, триумфальное шествие в регионе американскому интернет-гиганту было обеспечено. Однако сразу после оформления сделки Алаббар объявил о старте нового проекта Noon. В стартап был вложен $1 млрд Арабским публичным инвестиционным фондом. Кроме того, за созданием проекта стоит кронпринц Мохаммед бен Салман, всячески поддерживающий развитие высоких технологий в стране.

Таким образом, когда, согласно договоренности, Amazon выйдет на ближневосточный рынок, его встретит жесткая конкуренция. Тем не менее, этот кусок пирога того стоит. Аналитики предсказывают ежегодный рост онлайн-рынка в регионе на 30%. То есть, если в 2015 году объем интернет-продаж составлял $5,3 млрд, то к 2020 году он достигнет $20 млрд.

Ситуацию усложняет тот факт, что логистика в Арабских Эмиратах находится на очень низком уровне, а законы страны не поддерживают трансграничную интернет-торговлю (на ее долю приходится всего лишь 2% от общего объема ритейла). Кроме того, успех в этом регионе связан не только с вложениями в инфраструктуру, но и в личных контактах, которые Amazon, в отличие от местных игроков, обеспечить не может. Noon, штат которого уже насчитывает около 500 сотрудников, в этом отношении заведомо выигрывает.