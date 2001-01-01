29.03.17 Посетители сайта платят в офлайне больше

Почти половина покупателей, пришедших в офлайн-магазины, предварительно изучает информацию о товарах в Интернете, утверждается в совместном исследовании "М.Видео" и компании Google. Данный эффект получил название О2О (online to offline). По мнению экспертов, сейчас он становится общим трендом.

Аналитики изучили активность на сайте авторизованных пользователей и участников программы лояльности "М.Видео", а затем сопоставили эту информацию с данными тех, кто совершал покупки в офлайн-магазинах сети. В среднем по стране изучают онлайн перед покупкой 48% интернет-пользователей. В Москве и Петербурге эта доля выше – 44% и 50% соответственно, в регионах этот показатель достигает 28%.

Оказалось, что поведение потребителей также зависит и от способа выхода в онлайн. Например, москвичи, чаще заходящие на сайт с мобильных устройств, тратят на 15% больше тех, кто также совершил покупку офлайн, но перед этим посетил сайт с персонального компьютера. При этом смартфоны начинают играть еще большую роль в небольших городах: мобильные покупатели из регионов тратят на 30% больше тех, кто заходил на сайт с десктопа.

Смартфоны являются к тому же и лидирующей категорией товаров по интересу потребителей и мотиватором. 50% офлайн-покупателей новых телефонов предварительно зарегистрировались на сайте "М.Видео". Для крупно- и мелкобытовой техники этот показатель несколько ниже и составляет 35% и 40% соответственно.

Кроме того, "любопытные" покупатели оставляют в офлайн-магазинах больше денег, чем те, которые получают всю информацию только в торговой точке. Пользователи, посещавшие сайт "М.Видео" в течение месяца до покупки, принесли на 40% больше дохода, чем те, которые совершили покупку офлайн, не "засветившись" перед этим в онлайне. Авторы исследования полагают, что грамотно размещенная онлайн-реклама и правильно поданная информация на официальном сайте стимулируют клиента потратить на продукты компании больше денег.

По данным "М.Видео", на 1 рубль, потраченный покупателями в онлайн-магазине, в Москве приходится еще 2 рубля, а в регионах – 3, потраченных ими в офлайне.

Доля О2О-покупателей уже высока, но, скорее всего, будет расти и дальше. Эти покупатели приносят компании большую доходность, чем прочие группы. Авторы исследования делают вывод, что инвестиции в онлайн-продвижение являются оправданной и даже необходимой мерой для бизнеса, стремящегося к высокой доходности. Кроме того, ведение учета CRM-данных клиентов позволит многоканальным ритейлерам определить уровень конверсии от интернет-рекламы для офлайн-магазинов.