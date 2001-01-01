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29.03.17 

Новинки помогут "Связному" развивать онлайн-канал

Новинки помогут "Связному" развивать онлайн-канал

Ритейлер "Связной" планирует нарастить продажи в онлайн-канале на 7-10% по итогам 2017 года. Чтобы достичь этих результатов, компания увеличила постоянный ассортимент своего интернет-магазина более чем на 1000 товарных позиций. Пополнились разделы "Товары для дома" и "Ноутбуки и компьютеры". 

"Мы расширили ассортимент теми товарами, которые, на наш взгляд, будут популярными у разных аудиторий и рассчитываем, что все новинки будут востребованы", - прокомментировал Oborot.ru руководитель пресс-службы компании "Связной" Сергей Тихонов. По его словам, при выборе товаров, которые следует добавить в ассортимент, в компании отслеживали поисковые запросы по сайту, однако этот инструмент не был основным при принятии решения. "Ключевым было желание компании расширить ассортимент популярными товарами, увеличив таким образом частоту покупок", - сообщил Тихонов.

В "Связном" прогнозируют, что к концу года доля новых товарных категорий в обороте интернет-магазина достигнет 10%. Для новых товаров реализованы все омниканальные возможности во всех регионах присутствия ритейлера: покупатели могут оформить заказ через сайт svyaznoy.ru, через мобильное приложение, call-центр или в офлайновых магазинах сети, обратившись к консультантам или электронным каталогам. При этом физически на витрины новые товары выставлять не планируется.

"Появление новых товарных категорий в "Связном" позволит компании привлечь новую аудиторию, предложить клиентам еще более широкий выбор товаров и дополнительно нарастить продажи", - прокомментировала начальник управления интернет-продвижения ритейлера Нелли Мухитдинова. Она отметила, что действующая омниканальная модель, а также опыт и экспертиза компании позволят добиться успехов в продажах новых для ритейлера позиций.

Напомним, что путь развития омниканальности и расширения ассортимента услуг выбран и туроператором "Связной Трэвел". Такая стратегия позволяет компании расти даже на падающем рынке.

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