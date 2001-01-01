28.03.17 OZON растет за счет продажи продуктов

По итогам 2016 года общий объем оборота интернет-магазина OZON составил 18 млрд рублей, чистые продажи – 14,2 млрд рублей. Рост по итогам года составил 20% в продажах и 24% в заказах.

В 2016 году интернет-ритейлер доставил 5,8 млн заказов, в которых содержалось 28,3 млн товаров.

По словам генерального директора OZON Дэнни Перекальски, компании так и не удалось выйти в прибыль, однако дополнительные инвестиции на ближайший год не потребуются.

В компании планируют, что в 2017 году рост продаж составит более 25%. На второй квартал года запланировано открытие регионального склада в Краснодаре площадью 4 тыс. м². Предполагается, что это позволит осуществлять доставку онлайн-заказов на следующий день в ключевые города юга страны.

Также на этот год назначен запуск нового товарного направления "Напитки", в который войдут соки, морсы, воды и т.п. Кроме того, планируется расширить ассортимент в категориях "Одежда", "Ремонт" и "Запчасти".

Ассортимент OZON по итогам года достиг 4,279 млн наименований. Годом ранее он составлял 3,617 млн. В прошлом году были запущены новые товарные направления – "товары для взрослых", "спортивное питание", "товары для ремонта", "сладости". Доля категории "книги" в продажах составила 25%, доля "электроники" – 24%, "товаров для дома" – 15%. Самой быстрорастущей стала запущенная годом ранее категория "зоотоваров и продуктов питания", ее рост – 227%, доля 4%.

Доля мобильного трафика по итогам 2016 года составила 35%. В декабре 2016 года конверсия интернет-магазина достигла 3,3%. Для сравнения, в январе 2014 года она была на уровне 1,3%.

Доставка на следующий день по итогам года стала доступна для 30% населения России. Сокращены и ее сроки. За прошедший год сеть OZON Доставки увеличилась в два раза. Теперь она насчитывает 2242 пункта выдачи заказов и 745 почтоматов. Также к ней было подключено 100% населенных пунктов Московской и Ленинградской областей. Кстати, теперь клиентам доступна "утренняя доставка" OZON с 6 утра до 9 утра и "ночная" с 21 часа до полуночи.

Подразделение OZON Доставка в 2016 году доставило 7,1 млн заказов - как самого интернет-магазина, так и компаний-партнеров. Кроме того, была запущена франшиза для текущих партнеров по выдаче заказов. В планах компании открытие 70 таких пунктов до конца 2017 года.

В начале 2017 года был запущен совместный проект с компанией "Аптечная сеть 36,6" по продаже лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в России.

OZON.ru – один из крупнейших онлайн-магазинов в России, основанный в 1998 году. Интернет-ритейлер предлагает более 4,1 млн позиций в 14-ти категориях. OZON group является частной компанией, среди инвесторов которой: Baring Vostok Private Equity Fund, АФК "Система", МТС ("Мобильные ТелеСистемы"), Index Ventures, ru-Net Ltd, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck, Cisco.