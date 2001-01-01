01.03.17 OZON.ru готовится к легализации лекарств

OZON.ru и "Аптечная сеть 36,6" запустили совместный проект продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в России. Товары можно забронировать как на сайтах группы 36,6, так и на площадке OZON.ru. Пока что оплата и выдача заказа производится только в аптеках этой сети.

Ожидается, что после снятия законодательных ограничений при дистанционной торговле лекарствами в России компании запустят сервис курьерской доставки заказов.

Председатель совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" Иван Саганелидзе сообщил, что партнерство с OZON.ru дает не только дополнительный канал продаж, но и делает компанию готовой "к любым изменениям в законодательстве, регулирующем дистанционную торговлю лекарственными средствами в России".

Сейчас на сайте доступно 7 тыс. лекарств и изделий медицинского назначения. В ближайшие недели партнеры планируют довести эту цифру до 15 тысяч.

Законопроект, который позволит легализовать деятельность интернет-аптек, находится уже на стадии публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Его будут публично обсуждать до 27 марта 2017 года.

OZON.ru – один из крупнейших онлайн-магазинов в России, основанный в 1998 году. Интернет-ритейлер предлагает более 4,1 млн позиций в 14-ти категориях. OZON group является частной компанией, среди инвесторов которой: Baring Vostok Private Equity Fund, АФК "Система", МТС ("Мобильные ТелеСистемы"), Index Ventures, ru-Net Ltd, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck, Cisco.