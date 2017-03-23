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24.03.17 

Enter: перезагрузка

Enter: перезагрузка

Интернет-ритейлер Enter сменил юридическое лицо и нашел инвестора, готового вложить до 300 млн рублей в течение этого года. Об этом гендиректор компании Михаил Рубин рассказал изданию "Деловой Петербург".

Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств ритейлера и закупку товара у поставщиков. Имя инвестора не называется. По словам руководителя Enter, это крупная ecommerce-компания.

"Мы разработали концепцию развития Enter, но не могли ее реализовать без оборотных средств. Сейчас мы переезжаем в новый офис и на новый склад, планируем расширять ассортимент и увеличивать продажи", – рассказал топ-менеджер. В Enter рассчитывают выйти на операционную прибыль уже в ближайшие несколько месяцев, а к декабрю – на ежемесячный оборот в размере 150-200 млн рублей.

Согласно информации на сайте интернет-магазина, ежемесячный оборот Enter сейчас составляет 1,8 млрд рублей, а число уникальных посетителей - полмиллиона ежедневно. 

Рубин не исключил, что перезапущенный интернет-магазин может сменить название и продолжить работу под брендом партнера. По крайней мере, сейчас об этом идут переговоры.

Enter был создан в 2011 году. Через три года оборот компании составил 9 млрд рублей (с НДС). В начале 2015 года Enter был оценен в 220 млн долларов и оказался на двенадцатом месте в списке самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes. Однако проект так и не начал приносить прибыль. Проблемы в компании начались после того, как предыдущий владелец стартапа Максим Ноготков не смог выплачивать кредиты, взятые под залог своих активов, включая ГК "Связной" и Связной банк. В итоге "Связной" и Enter достались группе Solvers Олега Малиса, выкупившего долги Ноготкова у ОНЭКСИМ.

После этого в Enter прошли кадровые перестановки. Ритейлер объявил о смене бизнес-модели, пообещав рассчитаться со всеми кредиторами, если они немного подождут и дадут компании возможность работать. Компания занялась оптимизацией логистики и инфраструктуры, закрыла все свои офлайновые точки и склады, сократив ассортимент, и полностью перешла в онлайн.

Впрочем, это не вызвало большого доверия у кредиторов, и число исков к компании продолжило расти. К январю 2017 года совокупные требования кредиторов к Enter превысили 11,4 млрд рублей, ООО "Энтер" было признано банкротом, а суд ввел в отношении компании конкурсное производство.

Теперь Enter заключает договора с поставщиками на ООО "Сордекс". Согласно данным из СПАРК, владельцем и генеральным директором компании является Нисон Давыдов. По информации журналистов, ритейлер обещал поставщикам своевременную оплату после подписания договоров на новое юрлицо и некоторое время действительно оплачивал вовремя. Однако недавно ситуация изменилась, и в картотеке арбитражного суда уже зарегистрировано первое исковое заявление о взыскании задолженности к ООО "Сордекс".

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