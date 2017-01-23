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24.01.17 

Кредиторы не верят в спасение Enter

Кредиторы не верят в спасение Enter

В отношении интернет-магазина Enter будет введена процедура конкурсного производства. Так решили кредиторы компании на общем собрании, прошедшем в январе этого года.

"В результате проведения финансового анализа временным управляющим сделаны выводы: должник неплатежеспособен; возможность покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему существует; должник не имеет возможности восстановить свою платежеспособность", – говорится в решении собрания кредиторов.

Enter – крупный ритейлер с широким ассортиментом товаров - был создан в 2011 году. В 2014 году оборот компании составил 9 млрд рублей (с НДС). В начале 2015 года Enter был оценен в 220 млн долларов и оказался на двенадцатом месте в списке самых дорогих российских интернет-компаний Forbes. Однако проект так и не начал приносить прибыль. Следует отметить, что это частая история у крупных онлайн-продавцов: при активном развитии проекта такая ситуация может тянуться до тех пор, пока инвесторы согласны с таким положением вещей.

Проблемы у Enter начались после того, как предыдущий владелец стартапа Максим Ноготков не смог выплачивать кредиты, взятые под залог своих активов, включая ГК "Связной" и Связной банк. В итоге "Связной" и Enter достались группе Solvers Олега Малиса, выкупившего долги Ноготкова у ОНЭКСИМ.

После этого в Enter прошли кадровые перестановки и был назначен новый генеральный директор – Михаил Рубин. Enter объявил о смене бизнес-модели и пообещал рассчитаться со всеми кредиторами, если они немного подождут и дадут компании возможность работать. Дескать, если процедура банкроства и будет запущена, то компания будет в первую очередь расплачиваться с основным кредитором – новым владельцем компании Олегом Малисом.

По закону, долги действительно должны погашаться сперва перед кредиторами, требования которых были предъявлены до принятия заявления о признании должника банкротом. В первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве. Следом – требования об оплате труда сотрудников компании-банкрота. "Учитывая огромный размер требований кредиторов и принцип работы интернет-магазина Enter, шансы получить хоть какую-то часть долга, кроме вышеперечисленных, невелики", – пояснила руководитель управления по корпоративному праву HEADS Consulting Кристина Шаломеева.

 Рубину удалось договориться с большей частью контрагентов об отсрочке и реструктуризации выплат, и компания занялась оптимизацией логистики и инфраструктуры. Она закрыла все свои офлайновые точки и склады, сократив ассортимент, и полностью перешла в онлайн. Впрочем, это не вызвало большого доверия у кредиторов, и к октябрю 2015 года число исков возросло с 39 до 252, а сумма долга поднялась с 800 млн рублей до 1,2 млрд рублей. В мае 2016 года в Enter была введена процедура наблюдения сроком на полгода, размер долга при этом не озвучивался.

На данный момент крупнейшим кредитором компании является "Лоунстар Энтерпрайзес" (размер требований – 7,2 млрд рублей). Также Enter задолжал отделению Налоговой службы России №25 по Москве (15 млн рублей), ООО "Мишель и К" (28,6 млн рублей), АО "Газпром бытовые системы" (5,7 млн рублей) и другим контрагентам. Помимо этого, у компании накопился большой список физических лиц, не получивших свои деньги или заказанные на онлайн-ресурсе товары. Совокупные требования кредиторов к Enter превышают 11,4 млрд рублей.

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