23.03.17 Конфликт в "Юлмарте" исчерпан?

Совладельцы интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич договорились прекратить корпоративный конфликт. Как сообщил "Коммерсант", соглашение будет заключено до середины апреля. "Есть договоренность без реальной сделки", - рассказал источник издания.

По словам Костыгина, на прошлой неделе стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому принадлежащая Михаилу Васинкевичу доля "Юлмарта" будет выкуплена самой компанией. Акции будут переданы за счет допэмиссии.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в соглашении расписан график выплат. Часть средств будет выплачена по урегулированию с банками, часть - по достижению определенных показателей "Юлмартом" в 2017-2018 годах.

Костыгин считает, что на стабилизацию ситуации в "Юлмарте", в том числе урегулирование отношений с кредиторами, докапитализацию компании, а также выкуп доли акционера требуется 5-6 млрд рублей. Появление соглашения дает возможность продолжить поиск инвестора.

Также Костыгин сообщил, что "Юлмарт" ведет переговоры с кредиторами, среди которых он упомянул Сбербанк, "Уралсиб", ВТБ, Газпромбанк, "Глобэкс", банк "Санкт-Петербург". Кроме того, близкая к интернет-ритейлеру факторинговая компания выкупает у банков долги поставщиков. По мнению акционера, есть смысл конвертировать все выкупленные долги в капитал компании.

Костыгину и его партнеру Августу Мейеру совокупно принадлежит 61,5% акций головной структуры "Юлмарта" Ulmart Holding Limited, у компании Васинкевича 38,5%.

Сейчас эксперты оценивают стоимость "Юлмарта" в 15-20 млрд рублей. Доля Васинкевича, соответственно, может составлять от 5,8 до 7,7 млрд рублей.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает нелогичным выкуп акций самими акционерами. По его мнению, оптимальным был бы приход нового инвестора, который держал бы пакет до IPO.

Напомним, что корпоративный конфликт в "Юлмарте" протекает на фоне непрекращающихся судов компании с бизнес-партнерами. Самый крупный иск подан Сбербанком. В нем он просит Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с интернет-ритейлера 1 млрд рублей.