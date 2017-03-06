09.03.17 Сбербанк снова требует от "Юлмарта" миллиард

Сбербанк требует в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 млрд рублей от группы "Юлмарт".

Причина подачи иска неизвестна, подан он 3 марта. Дата заседания еще не назначена. Среди ответчиков: ООО "Юлмарт подуктово-закупочная компания", НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт регионально-сбытовая компания".

Требования Сбербанка не являются новыми. В начале декабря банк уже требовал через Арбитражный суд Санкт-Петербурга у "Юлмарта" сумму в размере 1 млрд рублей. Тогда суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах и отправил иск на доработку.

Напомним, что "Юлмарт" уже довольно давно сотрясает конфликт акционеров, из-за которого компания не может назначить гендиректора. В августе прошлого года из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов.