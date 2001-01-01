22.03.17 "ВКонтакте" дает инструменты продавцам

Теперь онлайн-продавцы могут превратить в торговую площадку любое сообщество во "ВКонтакте". В этом им поможет новое официальное приложение соцсети "Магазин".

Приложение использует информацию о товарах, размещенных в разделе "Товары "ВКонтакте", если продавец им пользовался до этого. Для создания интернет-магазина следует настроить свойства товаров, указать их цену, а также выбрать способы доставки и оплаты. После этого останется лишь создать форму заказа, настроив все поля под себя, и открыть доступ к приложению членам сообщества.

В "Магазине" покупатели смогут сортировать позиции в каталоге по наличию и стоимости, переходить в карточку товара, изучать его фотографии и т.д. Поддерживается даже опция расчета стоимости покупки с учетом доставки.

Продавцам будет доступна внутренняя CRM, где отражены статусы заказов, комментарии к ним, товарные остатки и т.д.

На данный момент у "Магазина" есть платная и бесплатная версии. Бесплатная содержит лишь базовый функционал. В него входят список товаров, корзина, оформление заказа и CRM. Платная версия обладает более широким функционалом. В ней уже можно настраивать свойства товара и указывать минимальную сумму заказа. Кроме того, она поддерживает поиск и фильтрацию по цене, а также позволяет генерировать индивидуальные ссылки для каждой позиции.

Дополнительную информацию по созданию интернет-магазина во "ВКонтакте" можно найти здесь:

Установка приложения

Руководство по настройке

Подробное описание

Напомним, что на днях соцсеть дала возможность сообществам получать деньги от пользователей.