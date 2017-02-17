CRM система для B2B
17/02/2017
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста CRM систему.
Мы впервые хотим поставить CRM систему в нашей компании и возможно описание покажется не совсем точным и корректным.
Наша компания состоит из 25-30 человек в среднем - торгово-посредническая (завод-наша компания-заказчик), занимается поставкой оборудования и материалов.
Общая задача, чтобы каждый человек в компании, который отвечает за определенный участок работы в компании, смог ставить напоминания для себя в процессе продажи о своей работе и чтобы руководитель смог полностью видеть на каком этапе сейчас продажа.
1. Желательно систему, которая смогла бы формировать первичные документы ( коммерческие вместе с счетами, накладные) для менеджеров.
2. Была возможность каждого из менеджеров ставить напоминания по срокам и задачам на каждом этапе цепочки продаж начиная от оплаты на завод, логистики, оплаты от поставщика. , которые бы автоматически напоминались при входе систему (в случае приближения срока исполнения задачи). Так же например была возможность другого сотрудника, который отвечает скажем за логистику, зайти в систему и внести под своим именем свои изменения, задачи и сроки на этапе логистики.
Например менеджер внес контрагента на завод, обозначил задачу по срокам оплата поставщику в течении 10 дней, далее человек, который отвечает за оплату заходит в систему и вносит изменение информации о том, что товар оплачен, после оплаты логист вносит информацию по процессу доставки (оплатить за логистику до такого числа, заказать машину до такого числа, отгрузка будет такого числа) и далее контролировать свой отрезок процесса, которые связан с логистикой.
Посоветуйте, есть ли системы выполняющие подобные задачи с адекватной ценой (не дорогие).
Заранее благодарю за совет.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста CRM систему.
Мы впервые хотим поставить CRM систему в нашей компании и возможно описание покажется не совсем точным и корректным.
Наша компания состоит из 25-30 человек в среднем - торгово-посредническая (завод-наша компания-заказчик), занимается поставкой оборудования и материалов.
Общая задача, чтобы каждый человек в компании, который отвечает за определенный участок работы в компании, смог ставить напоминания для себя в процессе продажи о своей работе и чтобы руководитель смог полностью видеть на каком этапе сейчас продажа.
1. Желательно систему, которая смогла бы формировать первичные документы ( коммерческие вместе с счетами, накладные) для менеджеров.
2. Была возможность каждого из менеджеров ставить напоминания по срокам и задачам на каждом этапе цепочки продаж начиная от оплаты на завод, логистики, оплаты от поставщика. , которые бы автоматически напоминались при входе систему (в случае приближения срока исполнения задачи). Так же например была возможность другого сотрудника, который отвечает скажем за логистику, зайти в систему и внести под своим именем свои изменения, задачи и сроки на этапе логистики.
Например менеджер внес контрагента на завод, обозначил задачу по срокам оплата поставщику в течении 10 дней, далее человек, который отвечает за оплату заходит в систему и вносит изменение информации о том, что товар оплачен, после оплаты логист вносит информацию по процессу доставки (оплатить за логистику до такого числа, заказать машину до такого числа, отгрузка будет такого числа) и далее контролировать свой отрезок процесса, которые связан с логистикой.
Посоветуйте, есть ли системы выполняющие подобные задачи с адекватной ценой (не дорогие).
Заранее благодарю за совет.
20/02/2017
Добрый день. В нашей компании тоже есть потребность в CRM, изучаем этот рынок 3ий месяц. Но мы изначально рассматриваем максимальную интеграцию с 1С. FreshOffice посмотрел - заявлено все неплохо, почему не попадалась раньше? Остановили свой выбор на следующих: lptracker - функционал огромный, но про 1С ничего; 1С CRM (нашел здесь http://myitlab.ru, но есть и у других), РосБизнесСофт - заявлено что интеграция с 1С максимальная; megaplan - заявлена 1с бухгалтерия. Сейчас изучаем детально, планировал вынести на отдельную тему, для получения реальных отзывов. Не хотелось потом из одной в другую скакать. Рассматриваем, как вариант, начать работать в 2х, тк 2 интерет-магазина.
Добрый день. В нашей компании тоже есть потребность в CRM, изучаем этот рынок 3ий месяц. Но мы изначально рассматриваем максимальную интеграцию с 1С. FreshOffice посмотрел - заявлено все неплохо, почему не попадалась раньше? Остановили свой выбор на следующих: lptracker - функционал огромный, но про 1С ничего; 1С CRM (нашел здесь http://myitlab.ru, но есть и у других), РосБизнесСофт - заявлено что интеграция с 1С максимальная; megaplan - заявлена 1с бухгалтерия. Сейчас изучаем детально, планировал вынести на отдельную тему, для получения реальных отзывов. Не хотелось потом из одной в другую скакать. Рассматриваем, как вариант, начать работать в 2х, тк 2 интерет-магазина.
21/02/2017
Добрый день
Думаю, для такого запроса, как у вас - уже гораздо шире, чем просто CRM. т.к. нужен доступ и других отделов - логистика например или отдел снабжения. Плюс вы упомянули - процессы.
Т.е. нужно смотреть комплексные системы - XRM или ERP.
Из тех, что я знаю хорошо и которые подходят под ваши задачи:
1) КлиК CRM
2) RegionSoft CRM
Насчет недорогих систем - это конечно понятие относительное. Данные обе системы - ставятся на ОС Windows и у них есть как и покупка лицензий "навсегда", так и аренда ежемесячная.
Условия - стоимость за каждого рабочее место.
Добрый день
Думаю, для такого запроса, как у вас - уже гораздо шире, чем просто CRM. т.к. нужен доступ и других отделов - логистика например или отдел снабжения. Плюс вы упомянули - процессы.
Т.е. нужно смотреть комплексные системы - XRM или ERP.
Из тех, что я знаю хорошо и которые подходят под ваши задачи:
1) КлиК CRM
2) RegionSoft CRM
Насчет недорогих систем - это конечно понятие относительное. Данные обе системы - ставятся на ОС Windows и у них есть как и покупка лицензий "навсегда", так и аренда ежемесячная.
Условия - стоимость за каждого рабочее место.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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19/04/2017
Можете попробовать автоматизировать часть процессов на бесплатной версии Битрикс24 в облаке. Потом, если понравится, покупайте расширенную версию в облаке или переходите на коробку.
Можете попробовать автоматизировать часть процессов на бесплатной версии Битрикс24 в облаке. Потом, если понравится, покупайте расширенную версию в облаке или переходите на коробку.
Артем Пулатов,
Управляющий АГЕНТСЕЙЛЗ
Управляющий АГЕНТСЕЙЛЗ
21/04/2017
Битрикс посмотрите. Последнее обновление делает его выше остальных.
Битрикс посмотрите. Последнее обновление делает его выше остальных.
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