21.03.17 Паблики "ВКонтакте" получат деньги

Онлайн-продавцам в соцсети "ВКонтакте" стало легче принимать платежи от покупателей. Получать деньги теперь могут публичные страницы, мероприятия и группы.

Как сообщил Oborot.ru директор по электронной коммерции "ВКонтакте" Юрий Иванов, инструмент можно использовать для любых законных финансовых взаимоотношений между физическими лицами.

Отправка денег осуществляется в окне диалога с сообществом. Для оплаты товара или услуги покупатель должен выбрать пункт "Деньги" в меню вложений. Затем нужно ввести сумму и подтвердить перевод. Принимать средства смогут администраторы и редакторы групп.

Иванов отметил, что прием денег сообществами станет фундаментом для строительства краудфандинговой платформы на базе публичных страниц. По его словам, музыканты смогут собирать деньги на запись альбома, а товарищества собственников - на велопарковку у дома. Эту же модель могут использовать и различного рода стартапы.

"По своей сути это денежный перевод от пользователя-участника сообщества для пользователя-администратора сообщества. Мы привели лишь несколько примеров применения этого сервиса, реальных жизненных ситуаций гораздо больше", - сообщил Oborot.ru Иванов.

При отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия взиматься не будет, а вот для карт Visa она составит 1%, но минимум 40 рублей. Максимальная сумма перевода составляет 75 000 рублей.

Отправлять в сообщениях "ВКонтакте" деньги с помощью банковской карты можно с сентября 2016 года. При этом номер карты получателя не требуется - он сам решит, куда зачислить переведённые средства.