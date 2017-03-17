17.03.17 На eBay стали реже одеваться

Европейские и американские интернет-магазины одежды сдают позиции в нашей стране. Согласно данным исследования, проведенного РБК, популярность американской площадки eBay в 2016 году снизилась на 2% до 12%.

Наиболее востребованными онлайн-продавцами одежды среди наших соотечественников стали AliExpress, Lamoda и Wildberries. В 2016 году на этих площадках покупали соответственно 63,8%, 21,5% и 19,6% опрошенных интернет-покупателей.

В Аmazon приобретали одежду лишь 2,5% респондентов. За прошлый год количество российских клиентов на этой площадке также уменьшилось.

Специализированные интернет-магазины немецкого происхождения Bon Prix и Quelle немного опережают своих американских конкурентов. Доли покупателей этих площадок сегодня составляют соответственно 12,5% и 6,2%.

По данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью, аксессуарами 2016", в 2016 году количество онлайн-покупателей одежды и обуви выросло на 7% и достигло 10 млн человек.